Campuchia vừa khánh thành công trình hơn 2 tỷ USD thuộc Top 11 vĩ đại nhất, sở hữu con số 90% đáng tự hào

Theo tờ Khmer Times, ngày 20/10, Campuchia vừa khánh thành Sân bay quốc tế Techo, cơ sở mới với vốn đầu tư 2,3 tỷ USD nằm tại tỉnh Kandal. Sân bay này cách trung tâm Phnom Penh khoảng 20 - 30 km. Đây dược coi là dự án hạ tầng hàng không lớn nhất và hiện đại nhất trong lịch sử Campuchia.

Sân bay quốc tế Techo là sân bay ba đường băng, được thiết kế bởi Foster + Partners (Anh). Sân bay này được xây dựng bởi đối tác Trung Quốc và là liên doanh giữa Chính phủ Campuchia với Tập đoàn Đầu tư Hải ngoại Campuchia (OCI).

Sân bay quốc tế Techo được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo giao thông - du lịch - đầu tư của Campuchia.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết Sân bay quốc tế Techo đẳng cấp thế giới trị giá 2,3 tỷ USD này đã chính thức thay thế Sân bay Quốc tế Phnom Penh cũ (hiện đã đóng cửa hoàn toàn). Ông khẳng định đây là sân bay lớn nhất Campuchia và sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như du lịch của quốc gia.

Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh, sân bay quốc tế Techo sẽ trở thành động lực thu hút nhiều khách du lịch và nhà đầu tư đến Campuchia hơn so với thời kỳ trước đại dịch Covid-19, nhất là khi năng lực phục vụ hành khách đã tăng lên.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định: "Sân bay quốc tế Techo thực sự là một thành tựu to lớn, một cột mốc trong sự phát triển của quốc gia. Sân bay này sẽ giúp mở rộng các tuyến bay giữa Campuchia và các điểm đến trên khắp thế giới".

Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia cho biết, khoản đầu tư giai đoạn 1 của Sân bay Quốc tế Techo trị giá khoảng 2,3 tỷ USD. Trong đó, đáng chú ý là kể từ khi bắt đầu xây dựng, có khoảng 90% kỹ sư và công nhân của công trình là người Campuchia.

Thủ tướng Campuchia và phu nhân cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Techo, trên địa bàn tỉnh Kandal, ngày 20/10. Ảnh: AKP

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia bày tỏ sự tin tưởng rằng, trong giai đoạn xây dựng thứ hai, dự án sân bay mới sẽ sử dụng 100% chuyên gia và lao động Campuchia, từ đó khẳng định năng lực tự chủ của quốc gia.

Với hai đường băng dài 4 km, Sân bay quốc tế Techo có khả năng tiếp nhận các chuyến bay đường dài và mọi loại máy bay hiện nay.

Dự án sân bay quốc tế Techo được khởi công từ năm 2020, do Tập đoàn Xây dựng Nhà nước Trung Quốc làm nhà thầu chính và Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia làm chủ đầu tư. Dự án sân bay quốc tế Techo nằm trên diện tích rộng hơn 2.600 ha trải dài trên địa phận xã Prek Sleng, huyện Kandal Stung, tỉnh Kandal và một phần huyện Bati thuộc tỉnh Takeo. Sân bay mới nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km vàchính thức vận hành thương mại từ ngày 9/9/2025.

Thủ tướng và phu nhân có mặt tại lễ khánh thành sân bay quốc tế Techo. Ảnh: AP

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, sân bay quốc tế Techo sẽ được phát triển theo 3 giai đoạn, với công suất phục vụ 13 triệu hành khách cho giai đoạn 1. Trong khi đó, giai đoạn 2 sẽ có công suất 30 triệu hành khách và 50 triệu hành khách cho giai đoạn 3.

Hiện nay, sân bay này phục vụ trung bình 15.000 hành khách và 130 chuyến bay mỗi ngày. Ngoài ra, có 29 hãng hàng không đang hoạt động trong và ngoài nước, bao gồm 25 hãng hàng không quốc tế.

Bên trong sân bay quốc tế Techo. Các nhân viên an ninh sân bay chào đón Thủ tướng khi ông đến dự lễ khánh thành. Ảnh: Khmer Times

Campuchia nỗ lực tăng lượng khách quốc tế cho ngành du lịch

Toàn cảnh sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Khmer Times

Trong năm 2024, Campuchia đã đón 6,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23% so với 2023. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2025, quốc này ghi nhận khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế. Những con số này đang củng cố kỳ vọng Phnom Penh sẽ trở thành đầu mối mới của đường bay khu vực.

Thế nhưng, triển vọng về sự gia tăng lượng du khách quốc tế đang gặp khó khăn. Điển hình là thị trường Hàn Quốc, nguồn khách quan trọng của Campuchia, đang bị tụt dốc.

Cụ thể, sau vụ việc một sinh viên Hàn Quốc thiệt mạng liên quan đến các ổ lừa đảo trực tuyến, vào ngày 15/10, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo và áp dụng "mã đen" (tức là yêu cầu rời khỏi) đối với một số điểm nóng như Poipet, Bavet và núi Bokor (Kampot). Hệ quả của việc này là làn sóng hủy chuyến lan rộng. Trước tâm lý e ngại tiếp tục gia tăng trên mạng xã hội, các hãng lữ hành cũng ghi nhận lượng đặt mới sụt giảm, mặc dù đang sát vào mùa cao điểm.

Phối cảnh sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Khmer Times