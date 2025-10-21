Phnom Penh Post: “Đừng chỉ xuất khẩu, hãy đầu tư”- Campuchia gửi thông điệp tới một nước là đối tác thương mại

Tờ Phnom Penh Post ngày 20/10 đưa tin, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Campuchia đang kêu gọi các nhà đầu tư Indonesia chuyển nguồn lực trực tiếp vào những lĩnh vực công nghiệp và sản xuất của Campuchia thay vì chỉ tập trung vào xuất khẩu hàng hóa, trong bối cảnh người tiêu dùng Campuchia đang tẩy chay các sản phẩm Thái Lan.

Ông Vann Sokheng - Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia (FASMEC) - đã chia sẻ thông tin này trong Triển lãm Thương mại Indonesia 2025, được tổ chức tại Jakarta từ ngày 15 đến 19/10.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.600 nhà trưng bày và thu hút hơn 8.000 khách hàng doanh nghiệp đến từ 130 quốc gia.

Vann Sokheng - Chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia (FASMEC) (giữa) - dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự Triển lãm Thương mại Indonesia 2025, được tổ chức tại Jakarta từ ngày 15 đến 19/10. Ảnh: Phnom Penh Post

Dẫn đầu một phái đoàn doanh nghiệp Campuchia gồm 25 thành viên đến Triển lãm Thương mại Indonesia 2025, ông Sokheng cho biết sứ mệnh không chỉ là thăm dò nhập khẩu mà còn là "thu hút các nhà đầu tư thực sự" đến Preah Sihanouk - một tỉnh của Campuchia hiện đang nổi lên như một trung tâm đầu tư trong khu vực.

"Chúng tôi ở đây để thu hút các nhà đầu tư đến Preah Sihanouk. Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo thêm việc làm cho người dân, tăng sản xuất trong nước, giảm nhập khẩu và thúc đẩy xuất khẩu [của Campuchia]", ông Sokheng nói với Phnom Penh Post.

Ông nói thêm rằng mặc dù Campuchia từ lâu đã là một nhà nhập khẩu lớn, nhưng lợi ích đối với nền kinh tế địa phương vẫn còn hạn chế.

"Khi chúng tôi chỉ nhập khẩu, chúng tôi thu được hoa hồng ít hơn", ông nói. "Nhưng khi các nhà đầu tư trực tiếp đến, lợi ích sẽ tăng lên gấp bội - thông qua tạo cơ hội việc làm, chuyển giao công nghệ và tăng trưởng xuất khẩu."

Chủ tịch FASMEC cũng kêu gọi chính phủ Campuchia xem xét cung cấp các ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài và địa phương để hồi sinh các tòa nhà đang xây dựng dang dở và các khu vực kém phát triển ở Sihanoukville.

Ông Sokheng lưu ý rằng Campuchia vẫn là điểm đến thuận lợi cho các nhà đầu tư do vị trí địa lý ổn định, không có thiên tai lớn như động đất hoặc bão, và môi trường kinh doanh được cải thiện.

"Đây là cơ hội để các thành viên FASMEC ra nước ngoài tìm kiếm đối tác phát triển cho đất nước chúng tôi", ông nói.

Theo Phnom Penh Post, lời kêu gọi Indonesia đầu tư của Chủ tịch FASMEC trùng hợp với làn sóng tẩy chay ngày càng tăng của người tiêu dùng Campuchia đối với các sản phẩm Thái Lan, sau căng thẳng biên giới giữa hai nước.

Ông Sokheng cho biết làn sóng tẩy chay này đã làm tăng nhu cầu hàng hóa từ các nguồn thay thế - đặc biệt là các đối tác địa phương và khu vực như Indonesia. FASMEC hoan nghênh các đối tác kinh doanh tại Campuchia và quốc tế cung cấp các biện pháp hỗ trợ và xây dựng lòng tin để củng cố hệ sinh thái thương mại của Campuchia.

Triển lãm Thương mại Indonesia 2025 được tổ chức tại Jakarta từ ngày 15 đến 19/10. Ảnh: CNBC

Đại sứ Indonesia tại Campuchia Santo Darmosumarto - người cũng tham dự Triển lãm Thương mại Indonesia 2025 - ca ngợi sự tham gia ngày càng tăng của Campuchia và cho biết sự tham gia như vậy đặt nền móng cho đầu tư trong tương lai.

"Đầu tư đi theo thương mại", Đại sứ nói. "Đầu tiên bạn bắt đầu với các tương tác, tương tác trở thành tình bạn, tình bạn trở thành thương mại và thương mại mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng."

Ông Darmosumarto nhấn mạnh rằng các hội chợ triển lãm thương mại của Indonesia, đặc biệt là những hội chợ nhắm tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, "rất phù hợp" với điều kiện thị trường Campuchia - nơi khối lượng mua sắm vừa phải nhưng đang mở rộng dần đều.

"Tôi rất vui khi thấy sự hiện diện tích cực của FASMEC ở đây", Đại sứ Indonesia nói thêm. "Điều đó cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Campuchia và Indonesia sẵn sàng tham gia trực tiếp, thiết lập cầu nối kinh doanh giữa hai nền kinh tế của chúng ta."

Theo Tổng cục Hải quan và Tiêu thụ đặc biệt thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, từ tháng 1 đến tháng 9/2025, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 795 triệu USD; Indonesia đứng thứ 11 trong số các đối tác thương mại của Campuchia.