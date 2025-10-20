Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Hun Manet bác tin Campuchia nhượng lãnh thổ cho Thái Lan

20-10-2025 - 13:50 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã dẹp bỏ những lo ngại lan truyền trên mạng xã hội rằng nước này có thể mất lãnh thổ theo thỏa thuận hòa bình sắp tới với Thái Lan.

Tờ Khmer Times ngày 20/10 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã làm rõ lập trường của chính phủ nước này liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình đã được lên kế hoạch với Thái Lan trong một bài đăng trên trang Facebook cá nhân.

Thủ tướng Hun Manet bác tin Campuchia nhượng lãnh thổ cho Thái Lan- Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

"Thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7/2025 chỉ tập trung vào các điều khoản và quy tắc nhằm ngăn chặn mọi hành vi thù địch tiếp theo", ông Hun Manet viết, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận hòa bình dự kiến sẽ được ký kết trong tương lai gần "sẽ thiết lập các điều kiện để tạo ra một môi trường mang tính xây dựng nhằm giải quyết xung đột và khôi phục quan hệ giữa hai nước chúng ta [Campuchia và Thái Lan]".

Ông Hun Manet nhấn mạnh rằng cả hai thỏa thuận đều không đề cập đến vấn đề lãnh thổ hay biên giới, đồng thời nhấn mạnh về chủ quyền của Campuchia. "Điều này không có nghĩa là Campuchia đã đồng ý từ bỏ các quyền hợp pháp đối với các vùng đất thuộc thẩm quyền của mình", ông nói.

Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định rằng các vấn đề phân định biên giới vẫn thuộc thẩm quyền của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (JBC), sẽ được giải quyết một cách chặt chẽ thông qua các thủ tục ngoại giao theo các hiệp ước và thỏa thuận hiện hành.

Thủ tướng Hun Manet trấn an người dân Campuchia rằng: “Campuchia không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào, bao gồm lệnh ngừng bắn hoặc hiệp định hòa bình sắp tới, có thể dẫn đến mất chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ hợp pháp”, đồng thời khẳng định chính phủ Campuchia “không bao giờ bỏ bê hoặc từ bỏ nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia”.

Cận cảnh "khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Sihanoukville" ở Campuchia

Theo Duy Nguyễn

Đời

Từ Khóa:
Campuchia

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà sản xuất "Quái thú" cho Tổng thống xin phá sản và cuộc đại phẫu trị giá gần 50 tỷ USD cứu biểu tượng của nước Mỹ

Nhà sản xuất "Quái thú" cho Tổng thống xin phá sản và cuộc đại phẫu trị giá gần 50 tỷ USD cứu biểu tượng của nước Mỹ Nổi bật

Từ 20/10, 140 triệu dân nước láng giềng Việt Nam được nhận hỗ trợ 1,4 triệu đồng tiền mặt mỗi người

Từ 20/10, 140 triệu dân nước láng giềng Việt Nam được nhận hỗ trợ 1,4 triệu đồng tiền mặt mỗi người Nổi bật

Loại virus khiến Trung Quốc phải kích hoạt kiểm soát dịch như thời Covid-19 đã xuất hiện ở quốc gia khác

Loại virus khiến Trung Quốc phải kích hoạt kiểm soát dịch như thời Covid-19 đã xuất hiện ở quốc gia khác

13:24 , 20/10/2025
GDP quý 3 của Trung Quốc tăng chậm nhất trong 1 năm, bất ngờ xuất hiện con số 'hiếm gặp và đáng báo động'

GDP quý 3 của Trung Quốc tăng chậm nhất trong 1 năm, bất ngờ xuất hiện con số 'hiếm gặp và đáng báo động'

11:18 , 20/10/2025
Bị Trung Quốc phản đòn 'gắt', nhiều doanh nghiệp hàng đầu Mỹ chao đảo: Hàng nghìn người nhận trợ cấp thất nghiệp, nhà sản xuất phải gửi đồ đi nửa vòng trái đất chỉ để lắp 1 miếng nam châm rồi mang về

Bị Trung Quốc phản đòn 'gắt', nhiều doanh nghiệp hàng đầu Mỹ chao đảo: Hàng nghìn người nhận trợ cấp thất nghiệp, nhà sản xuất phải gửi đồ đi nửa vòng trái đất chỉ để lắp 1 miếng nam châm rồi mang về

11:12 , 20/10/2025
Thị trường hồi hộp chờ thước đo lạm phát công bố trước thềm họp Fed: Yếu tố bẻ hướng lộ trình lãi suất có thể xuất hiện?

Thị trường hồi hộp chờ thước đo lạm phát công bố trước thềm họp Fed: Yếu tố bẻ hướng lộ trình lãi suất có thể xuất hiện?

10:33 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên