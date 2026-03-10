Ông Trump nói “có thể sẵn sàng đàm phán với Iran”, thị trường đặt cược cuộc chiến sẽ sớm kết thúc

Trong bản tin vừa được phát sáng 10/3, Fox News dẫn lời ông Trump cho biết ông có thể sẵn sàng đàm phán với phía Iran. Tuy nhiên, theo ý ông Trump, cuộc đàm phán sẽ chỉ được tiến hành với các điều khoản mà phía Mỹ thấy có thể chấp nhận. Ông Trump cũng cho biết ông nghe nói rằng Tehran “rất muốn đàm phán”.

Ông Trump cũng nhắc lại sự không hài lòng của mình với nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei. “Tôi không tin ông ta có thể sống trong hoà bình”, ông Trump nói.

Nhắc lại bình luận trước đó về kết quả “vượt xa mong đợi” trong chiến dịch không kích vào Iran, ông Trump cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi Tehran sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các nước Vùng Vịnh.

Trước đó, ông Trump cũng nói rằng xung đột ở Trung Đông có thể “sớm kết thúc” dù không nêu ra chi tiết. Dẫu vậy, những phát biểu của ông Trump vẫn mang lại sự lạc quan cho thị trường bất chấp những điều đối nghịch trong phát biểu của vị Tổng thống Mỹ.

Theo đó, ông Trump đe doạ sẽ tấn công Iran mạnh hơn nữa nếu nước này chặn hoạt động vận tải dầu và khí đốt qua eo biển Hormuz. Về phần mình, Iran khẳng định việc phong toả sẽ tiếp diễn cho đến khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel chấm dứt.

“Phản ứng mạnh của thị trường với những phát biểu của ông Trump cho thấy nhà đầu tư đang theo dõi sát sao từng lời ông ấy nói”, Fiona Cincotta, nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index, cho biết.

Chứng khoán châu Âu "xanh mướt" trong phiên giao dịch 10/3.

Ở thời điểm hiện tại, chứng khoán châu Âu đang “xanh mướt”. Vào đầu phiên, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cũng xanh nhưng tính tới 21h18 theo giờ Hà Nội, các chỉ số này đều giảm nhẹ với Dow Jones giảm 0,42%, S&P 500 giảm 0,43% còn Nasdaq giảm 0,3%.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi tăng đầu phiên.

Dầu WTI hiện đang được giao dịch với giá 88,3 USD/thùng trong khi dầu Brent có giá 91,8 USD/thùng.

Tham khảo: Reuters﻿