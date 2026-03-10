Iran nêu điều kiện hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/3/2026 (Ảnh: Iran Press)

Tuy nhiên, Iran đưa ra điều kiện là lãnh thổ và không phận của các quốc gia láng giềng không bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Đây là thông điệp được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/3 nhằm trao đổi về tình hình khu vực đang diễn biến phức tạp.

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Tehran luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định khu vực, song nhấn mạnh điều kiện then chốt là "không phận, lãnh thổ và vùng biển của các nước láng giềng không được sử dụng để tấn công người dân Iran".

Nhà lãnh đạo Iran cũng đề cập đến thông tin về một tên lửa bị đánh chặn trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, khẳng định tên lửa này không phải do Iran phóng. Ông cho biết Tehran sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, thậm chí thành lập cơ chế điều tra chung, nhằm làm rõ vụ việc và tránh những hiểu lầm không đáng có giữa hai nước.

Theo ông Pezeshkian, một số thế lực bên ngoài đang tìm cách gieo rắc bất đồng giữa Iran và các nước láng giềng thông qua các cáo buộc trên truyền thông, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định việc vi phạm không phận nước này là "không thể biện minh vì bất kỳ lý do nào". Ông nhấn mạnh Ankara sẽ tiếp tục triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn các sự cố tương tự.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/3 cho biết một loại tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran hướng về không phận nước này đã bị hệ thống phòng thủ NATO đánh chặn (Ảnh: Anadolu)

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các quốc gia trong khu vực "không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào", đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng. Ông tái khẳng định lập trường của Ankara phản đối mọi hành động can thiệp trái phép vào công việc nội bộ của Iran.

Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục các kênh đối thoại và ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực nỗ lực thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao để giảm căng thẳng trong khu vực.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một tên lửa đạn đạo bay vào không phận nước này đã bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn và vô hiệu hóa trên khu vực Đông Địa Trung Hải.

Trước đó, tuần trước, Ankara cũng cho biết một loại đạn đạo được phóng từ hướng Iran, sau khi bay qua không phận Syria và Iraq, đã bị các đơn vị phòng thủ của NATO đánh chặn. Đây là sự cố thứ hai liên quan đến tên lửa xảy ra trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi bùng phát các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan cũng bày tỏ chia buồn về những tổn thất nhân mạng tại Iran, trong đó có vụ tấn công ngày 28/2 nhằm vào một trường học nữ sinh tại thành phố Minab, miền Nam nước này.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời trao đổi về quan hệ song phương và tình hình khu vực, trong bối cảnh Trung Đông đang đối mặt với nguy cơ leo thang xung đột trên nhiều mặt trận.