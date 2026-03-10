Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Iran nêu điều kiện hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực

10-03-2026 - 20:51 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Iran tuyên bố sẵn sàng giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Iran nêu điều kiện hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/3/2026 (Ảnh: Iran Press)

Tuy nhiên, Iran đưa ra điều kiện là lãnh thổ và không phận của các quốc gia láng giềng không bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này. Đây là thông điệp được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/3 nhằm trao đổi về tình hình khu vực đang diễn biến phức tạp.

Theo truyền thông Iran, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Tehran luôn sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định khu vực, song nhấn mạnh điều kiện then chốt là "không phận, lãnh thổ và vùng biển của các nước láng giềng không được sử dụng để tấn công người dân Iran".

Nhà lãnh đạo Iran cũng đề cập đến thông tin về một tên lửa bị đánh chặn trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ gần đây, khẳng định tên lửa này không phải do Iran phóng. Ông cho biết Tehran sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, thậm chí thành lập cơ chế điều tra chung, nhằm làm rõ vụ việc và tránh những hiểu lầm không đáng có giữa hai nước.

Theo ông Pezeshkian, một số thế lực bên ngoài đang tìm cách gieo rắc bất đồng giữa Iran và các nước láng giềng thông qua các cáo buộc trên truyền thông, trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan khẳng định việc vi phạm không phận nước này là "không thể biện minh vì bất kỳ lý do nào". Ông nhấn mạnh Ankara sẽ tiếp tục triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền và ngăn chặn các sự cố tương tự.

Iran nêu điều kiện hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/3 cho biết một loại tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran hướng về không phận nước này đã bị hệ thống phòng thủ NATO đánh chặn (Ảnh: Anadolu)

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng việc nhắm mục tiêu vào các quốc gia trong khu vực "không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào", đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động làm gia tăng căng thẳng. Ông tái khẳng định lập trường của Ankara phản đối mọi hành động can thiệp trái phép vào công việc nội bộ của Iran.

Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục các kênh đối thoại và ngoại giao nhằm giải quyết bất đồng. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực nỗ lực thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao để giảm căng thẳng trong khu vực.

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một tên lửa đạn đạo bay vào không phận nước này đã bị hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đánh chặn và vô hiệu hóa trên khu vực Đông Địa Trung Hải.

Trước đó, tuần trước, Ankara cũng cho biết một loại đạn đạo được phóng từ hướng Iran, sau khi bay qua không phận Syria và Iraq, đã bị các đơn vị phòng thủ của NATO đánh chặn. Đây là sự cố thứ hai liên quan đến tên lửa xảy ra trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi bùng phát các cuộc tấn công giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Erdogan cũng bày tỏ chia buồn về những tổn thất nhân mạng tại Iran, trong đó có vụ tấn công ngày 28/2 nhằm vào một trường học nữ sinh tại thành phố Minab, miền Nam nước này.

Hai nhà lãnh đạo đồng thời trao đổi về quan hệ song phương và tình hình khu vực, trong bối cảnh Trung Đông đang đối mặt với nguy cơ leo thang xung đột trên nhiều mặt trận.

Theo An Khê

VTV

Từ Khóa:
mỹ, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đang đứng im, gần 40 triệu thùng dầu Iran bất ngờ di chuyển đến quốc gia nằm cạnh Việt Nam

Đang đứng im, gần 40 triệu thùng dầu Iran bất ngờ di chuyển đến quốc gia nằm cạnh Việt Nam Nổi bật

Sở hữu 1,3 tỷ thùng dầu dự trữ, láng giềng Việt Nam gần như 'miễn nhiễm' với cơn sốt giá do xung đột ở Iran

Sở hữu 1,3 tỷ thùng dầu dự trữ, láng giềng Việt Nam gần như 'miễn nhiễm' với cơn sốt giá do xung đột ở Iran Nổi bật

Thương hiệu thời trang nổi tiếng hơn 100 năm tuổi bất ngờ tuyên bố phá sản, 174 cửa hàng đồng loạt đóng cửa

Thương hiệu thời trang nổi tiếng hơn 100 năm tuổi bất ngờ tuyên bố phá sản, 174 cửa hàng đồng loạt đóng cửa

20:33 , 10/03/2026
Vàng "mắc kẹt" tại Dubai, nhà buôn xả hàng

Vàng "mắc kẹt" tại Dubai, nhà buôn xả hàng

19:51 , 10/03/2026
Iran cho hay Pháp, Nga, Trung Quốc đã liên lạc để thảo luận ngừng bắn

Iran cho hay Pháp, Nga, Trung Quốc đã liên lạc để thảo luận ngừng bắn

19:35 , 10/03/2026
Nửa thế kỷ rực rỡ của Apple: Từ ‘tuổi teen nổi loạn’ suýt phá sản tới đế chế công nghệ 4.000 tỷ USD

Nửa thế kỷ rực rỡ của Apple: Từ ‘tuổi teen nổi loạn’ suýt phá sản tới đế chế công nghệ 4.000 tỷ USD

18:30 , 10/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên