Gần 40 triệu thùng dự kiến sẽ sớm cập cảng Trung Quốc, được kì vọng sẽ phần nào hạ nhiệt cơn sốc nguồn cung dầu cho toàn thế giới.

Trong khi đó, khối lượng dầu thô bị trừng phạt từ Iran, Nga và Venezuela đang neo đậu gần Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục gần 40 triệu thùng, theo dữ liệu của Kpler.

Hơn 3/4 số tàu chở dầu này chứa dầu thô Iran và tổng lượng dầu nằm trong kho nổi đã tăng 17% so với tuần trước khi xung đột ở Trung Đông bùng nổ. Diễn biến này cho thấy sự luân chuyển dầu toàn cầu đang bị gián đoạn nghiêm trọng, đặc biệt sau khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.

Vị trí gần Trung Quốc cùng sự sẵn sàng của các nhà máy lọc dầu nước này, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, trong việc mua dầu bị trừng phạt có thể giúp giảm bớt phần nào cú sốc nguồn cung toàn cầu. Trong bối cảnh dòng chảy dầu từ Trung Đông suy giảm mạnh, Trung Quốc nổi lên như điểm đến có khả năng “giải tỏa” lượng dầu tồn đọng trên các tàu chở dầu.

Chiến lược tích trữ dầu kéo dài gần 1 năm của Bắc Kinh, chủ yếu tận dụng mức giá thấp trước khủng hoảng, giờ đây bắt đầu phát huy tác dụng. Là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện có sẵn một kho dự trữ giúp duy trì hoạt động trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng nguồn cung.

Theo ước tính, khoảng 2/3 lượng dầu thô đang neo đậu gần Trung Quốc, phần lớn đến từ Iran, đang nằm trên các tàu thả neo ở biển Hoàng Hải, phần còn lại ở biển Đông.

Trong ngắn hạn, Trung Quốc có thể hấp thụ lượng dầu Iran và Nga đã nằm trong kho nổi nhiều tuần qua. Tuy nhiên, Ấn Độ, nền kinh tế nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới và đứng thứ 2 châu Á, sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với các lô dầu Nga. Tuần trước, Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời trong một tháng cho phép Ấn Độ mua dầu xuất xứ Nga, miễn là được bốc lên tàu trước hoặc trong ngày 5/3.

Ấn Độ hiện phụ thuộc vào nguồn cung dầu từ Trung Đông cho khoảng 60% tổng lượng nhập khẩu, nên việc giao thông qua Hormuz bị đình trệ đã tạo áp lực lớn lên an ninh năng lượng của nước này.

Theo Kpler, giấy phép của Mỹ có thể giúp các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhanh chóng nối lại việc mua dầu Nga, đẩy lượng nhập khẩu lên khoảng 1,8 đến 2 triệu thùng/ngày trong thời gian tới.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng mức tăng này không thể bù đắp hoàn toàn mức phụ thuộc khoảng 2,6 triệu thùng/ngày của Ấn Độ vào dầu Trung Đông. Đồng thời, cạnh tranh từ các nhà nhập khẩu Trung Quốc đối với cùng các lô dầu Nga sẽ hạn chế khả năng tiếp cận nguồn cung của Ấn Độ.

Theo Oilprice﻿