Nga lập kỷ lục với phôi cho tuabin hơi nước nặng 750 kg: Công nghệ đứng sau "thần kỳ" như thế nào?

Công ty Power Machines, hợp tác với các nhà khoa học từ Đại học Bách khoa Saint Petersburg (Nga), đã công bố một thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kỹ thuật điện trong nước. Các đối tác đã phát triển và triển khai thành công một hệ thống robot cho phép sản xuất các chi tiết kích thước lớn bằng phương pháp hàn hồ quang điện. Kết quả của công trình là một phôi vòng đệm cho tuabin hơi nước, có trọng lượng hơn 750 kg. Con số này được coi là kỷ lục tuyệt đối đối với ngành công nghiệp Nga.

Quy trình cải tiến này dựa trên công nghệ sản xuất bồi đắp bằng hồ quang dây (WAAM), được các chuyên gia của doanh nghiệp điều chỉnh để giải quyết các vấn đề trong kỹ thuật cơ khí nặng. Chu trình công nghệ bao gồm việc phủ từng lớp kim loại bằng dây chuyên dụng. Quá trình này được điều khiển bởi một robot công nghiệp, đảm bảo độ chính xác định vị cao của đầu đốt.

Đại diện của tập đoàn cho biết chiều rộng của lớp in trong công nghệ được phát triển đạt tới 201 mm. Thông số này giúp tăng tốc đáng kể quá trình tạo hình thể tích của chi tiết so với các phương pháp sản xuất bồi đắp truyền thống, trong đó độ dày bề mặt thường nhỏ hơn nhiều.

Tất cả các chuyển động thực hiện robot công nghiệp chuyển động theo chương trình được tạo đặc biệt. Các chuyên gia lập trình chuyển động, tính đến ảnh hưởng của tốc độ cấp dây, công suất hồ quang, thành phần kim loại của dây... đến đặc tính của chi tiết tương lai.

“Việc áp dụng các phương pháp sản xuất đổi mới là một trong những hướng quan trọng trong chương trình phát triển năng lực của Silovye Mashiny. Công nghệ đắp lớp giúp hiện thực hóa các giải pháp kỹ thuật mới, đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy cho thiết bị phát điện của chúng tôi phục vụ ngành năng lượng Nga, đồng thời rút ngắn thời gian chế tạo và giảm chi phí sản phẩm. Sau khi đưa tổ hợp robot hóa vào vận hành và hoàn thiện công nghệ, chúng tôi có kế hoạch mở rộng phương pháp này sang danh mục phôi quan trọng cho xi lanh tua bin hơi nước”, Alexander Ivanovsky, Phó Tổng giám đốc của Power Machines cho biết.

Đại diện của Power Machines nhấn mạnh rằng việc sử dụng phương pháp tạo hình bằng hồ quang điện cho phép thực hiện các giải pháp kỹ thuật khó hoặc không thể thực hiện được với phương pháp đúc hoặc rèn truyền thống.

Trong tương lai, công nghệ này có thể được sử dụng để sản xuất các bộ phận quan trọng khác của tuabin và máy phát điện, nơi đòi hỏi các đặc tính hiệu suất cao và hình dạng phức tạp.