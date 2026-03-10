Chứng khoán Mỹ “xanh mướt”

Kết thúc phiên giao dịch, Dow Jones đóng cửa ở 47.740,95 điểm, tăng 239,4 điểm, tương đương 0,5%. S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt tăng 0,83% và 1,38%.

Trong khi đó, chỉ số biến động VIX, còn được gọi là "thước đo nỗi sợ hãi" của thị trường, giảm 13,53% xuống 25,5 điểm.

Thị trường phục hồi sau khi ông Trump nói với CBS News rằng cuộc chiến với Iran "gần như đã hoàn tất".

"Iran không còn hải quân, không còn hệ thống liên lạc. Họ cũng không còn không quân. Tên lửa của họ bị phân tán, còn các máy bay không người lái thì đang bị phá hủy khắp nơi, bao gồm cả các cơ sở sản xuất drone," ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng cho biết Mỹ đang tiến triển "rất xa so với khung thời gian 4–5 tuần" mà ông từng dự đoán ban đầu cho cuộc chiến.

Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng của thế giới, ông Trump nói các tàu thuyền hiện vẫn đang di chuyển qua khu vực này, nhưng ông cũng cho biết đang "cân nhắc việc tiếp quản" tuyến đường chiến lược này.

Trước đó trong ngày thứ Hai, ông Trump cho biết ông đã có kế hoạch đối phó với giá dầu tăng vọt do chiến tranh, nhưng không cung cấp chi tiết. "Tôi có kế hoạch cho mọi thứ. Các bạn sẽ rất hài lòng," ông nói với New York Post.

Trước đó, vào lúc 21h55 theo giờ Hà Nội, Dow Jones giảm 480 điểm xuống còn 47.021 điểm, phục hồi so với "đáy" 46.615 điểm, tương đương mức giảm lên tới 886 điểm. S&P 500 và Nasdaq cũng lần lượt giảm 0,7% và 0,4%, phục hồi so với mức giảm hồi đầu phiên.

Trước đó, Chứng khoán tương lai Mỹ khởi đầu tuần mới với mức giảm tệ nhất trong 1 năm qua nhưng đang dần phục hồi.

Từ mức giảm 1.000 điểm đầu phiên, Dow Jones futures đã thu hẹp mức giảm xuống còn trên dưới 500 điểm vào lúc 17h26 theo giờ Hà Nội. S&P 500 futures và Nasdaq futures mất 1%.

Đà tăng của giá dầu cùng những bất định quanh cuộc xung độ ở Trung Đông đã tác động lên thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng, chứng khoán toàn cầu nói chung. Hiện tại, dầu WTI có giá 100 USD/thùng, tăng hơn 10% so với phiên trước đó. Dầu Brent cũng được giao dịch với giá 102,5 USD/thùng.

Chứng khoán châu Âu cũng đang chìm trong sắc đỏ nhưng mức giảm của các thị trường chủ chốt quanh mức 1%.

Giá dầu tương lai tăng mạnh vào tối Chủ nhật sau khi các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông cắt giảm sản lượng vì tuyến vận tải năng lượng quan trọng Strait of Hormuz tiếp tục bị đóng cửa.

Kuwait đã thông báo giảm sản lượng nhưng không nêu mức cụ thể, trong khi sản lượng dầu của Iraq được cho là đã giảm tới 70%.

Trên Phố Wall, nhiều nhà phân tích cho rằng mốc 100 USD/thùng là ngưỡng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nếu chiến sự không sớm kết thúc và giá dầu không hạ nhiệt.

Tối Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội rằng việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là "cái giá rất nhỏ phải trả" để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

Trong khi đó, chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp tuyên bố trước đó của ông Trump rằng cuộc chiến "đã được giành chiến thắng." Theo các báo cáo, Iran đã bổ nhiệm ông Mojtaba Khamenei, con trai của nhà lãnh đạo Ali Khamenei, làm lãnh tụ tối cao mới.

Diễn biến trong ngày Chủ nhật nối tiếp một tuần đầy biến động trên Phố Wall khi cuộc chiến Mỹ–Iran khiến giá dầu tăng vọt. Giá dầu thô Mỹ đã tăng hơn 35% trong tuần trước, mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai dầu bắt đầu giao dịch vào năm 1983.

Tuần trước, chỉ số Dow Jones giảm khoảng 3%, mức giảm tuần mạnh nhất kể từ khi thông báo áp thuế đầu tiên của Tổng thống Trump gây chấn động thị trường vào đầu tháng 4/2025. Chỉ số S&P 500 giảm 2%, còn Nasdaq Composite kết thúc tuần với mức giảm 1,2%.

Ông Rick Rieder, Giám đốc đầu tư của BlackRock, nhận định trong thư gửi khách hàng hôm thứ Sáu rằng thị trường đang rất bất ổn do tác động và thời gian kéo dài của cuộc chiến tại Trung Đông vẫn còn nhiều bất định.

"Các sự kiện này đang tạo ra những biến động cực đoan trên thị trường khi nhà đầu tư tìm cách giảm các vị thế nắm giữ quá lớn hoặc phòng ngừa rủi ro," ông Rieder nhận định.

Tham khảo: CNBC﻿