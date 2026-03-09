Dầu vượt 100 USD/thùng, ông Trump lạnh lùng tuyên bố: “Cái giá nhỏ thôi”

Trong phiên giao dịch tối Chủ nhật, dầu WTI của Mỹ tăng 18,3% (tương đương 16,60 USD) lên 107,50 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – tăng 16,5% (15,32 USD) lên 108,01 USD/thùng.

Kể từ khi xung đột Mỹ, Israel với Iran nổ ra, giá dầu đã có mức mức tăng theo tuần lớn nhất trong lịch sử thị trường hợp đồng tương lai kể từ năm 1983. Lần gần nhất giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng là sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Ngay sau khi giá dầu vượt ngưỡng 100 USD khi thị trường mở cửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng việc giá dầu tăng trong ngắn hạn là “một cái giá rất nhỏ phải trả” để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

“Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ khác!”, ông Trump viết.

Đà tăng mạnh của giá dầu diễn ra khi nhiều quốc gia sản xuất lớn trong OPEC phải cắt giảm sản lượng vì không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz.

Kuwait, nhà sản xuất dầu lớn thứ năm của OPEC, ngày 8/3 thông báo đã cắt giảm sản lượng khai thác và công suất lọc dầu như một biện pháp phòng ngừa, do “những lời đe dọa từ Iran đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz”. Tuy nhiên, Tập đoàn Dầu khí Kuwait không công bố quy mô cụ thể của việc cắt giảm.

Tại Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai của OPEC, sản lượng dầu gần như sụp đổ. Theo ba quan chức trong ngành năng lượng trao đổi với Reuters, sản lượng từ ba mỏ dầu lớn ở miền Nam nước này đã giảm tới 70%, xuống còn khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, so với mức 4,3 triệu thùng/ngày trước khi chiến sự bùng nổ.

Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – nhà sản xuất lớn thứ ba của OPEC – cho biết đang điều chỉnh thận trọng sản lượng khai thác ngoài khơi nhằm xử lý vấn đề tồn kho. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) cho biết các hoạt động khai thác trên bờ vẫn diễn ra bình thường.

Các quốc gia vùng Vịnh buộc phải giảm sản lượng vì dầu khai thác ra không thể xuất khẩu, khiến kho chứa nhanh chóng đầy sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển chiến lược mà khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu phải đi qua. Tuy nhiên, nhiều tàu chở dầu hiện từ chối đi qua khu vực này do lo ngại bị Iran tấn công.

Chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Trump rằng cuộc chiến “đã gần như giành chiến thắng”.

Theo nhiều nguồn tin, Iran đã chỉ định Mojtaba Khamenei – con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei – làm lãnh tụ tối cao mới. Đại giáo chủ Ali Khamenei được cho là đã thiệt mạng trong những ngày đầu của chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz có thể sớm được khôi phục sau khi Washington làm suy yếu năng lực tấn công tàu chở dầu của Iran.

“Chúng ta không còn quá xa thời điểm thấy hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường,” ông Wright nói trong cuộc phỏng vấn với CNN.

Theo ông, lưu lượng tàu hiện vẫn ở mức rất thấp, nhưng trong kịch bản xấu nhất, tình trạng gián đoạn chỉ kéo dài vài tuần chứ không phải nhiều tháng.

