Dầu thô vượt 100 USD/thùng, chứng khoán Nhật, Hàn đồng loạt lao dốc hơn 6%

Ngay đầu phiên giao dịch ngày 9/3, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 6,22%, rơi xuống dưới mốc 53.000 điểm – mức thấp nhất kể từ ngày 6/2. Chỉ số Topix cũng mất 5,27%.

Tại Hàn Quốc, Kospi giảm mạnh 6,68%, buộc cơ quan quản lý thị trường phải kích hoạt cơ chế tạm dừng giao dịch đối với hợp đồng tương lai Kospi 200. Đây là biện pháp “circuit breaker” nhằm hạn chế biến động quá mạnh của thị trường. Trước đó chỉ một tuần, cơ chế này cũng từng được kích hoạt khi Kospi lao dốc hơn 12% trong phiên thứ Tư, ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất lịch sử của chỉ số.

Thị trường Australia cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo khi S&P/ASX 200 giảm 3,68% ngay đầu phiên.

Tính tới 7h40 theo giờ Hà Nội, thị trường chứng khoán tại 3 nền kinh tế châu Á chính thức bước vào phiên giao dịch là Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Nguyên nhân chính khiến thị trường tài chính khu vực chao đảo là giá dầu tăng vọt sau khi nhiều nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông cắt giảm sản lượng.

Hợp đồng dầu Brent tăng 16,1% lên 107,61 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng gần 17,7% lên 107,02 USD/thùng. Theo dữ liệu thị trường, đây là mức tăng trong ngày mạnh nhất của dầu kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ năm 2022.

Cú sốc nguồn cung xuất phát từ việc Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới – bị đóng cửa, khiến các quốc gia sản xuất dầu lớn trong khu vực như Iran, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) buộc phải cắt giảm sản lượng.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, do đó bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây tác động mạnh tới thị trường năng lượng và tài chính quốc tế.

Tham khảo: CNBC﻿