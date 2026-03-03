Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá dầu Brent áp sát 80 USD/thùng giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

03-03-2026 - 21:57 PM | Tài chính quốc tế

Tình hình xung đột tại Trung Đông khiến thị trường lo ngại đứt gãy dòng chảy dầu qua Hormuz, giá dầu thế giới duy trì đà tăng cao.

Giá dầu thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 3/3 do lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent tăng 1,70 USD, tương đương 2,2%, lên 79,44 USD/thùng. Trước đó trong phiên 2/3, giá dầu này có lúc vọt lên 82,37 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 1/2025 – trước khi thu hẹp đà tăng và chốt phiên tăng 6,7%.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,17 USD, tương đương 1,6%, lên 72,40 USD/thùng. Ở phiên trước đó, WTI từng chạm mức giá cao nhất kể từ tháng 6/2025 trước khi hạ nhiệt, nhưng vẫn đóng cửa tăng 6,3%.

Căng thẳng leo thang khi giao tranh giữa Israel và Iran gia tăng, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu. Nhiều tàu chở dầu đã tránh khu vực này sau khi bảo hiểm bị hủy, khiến chi phí vận tải tăng mạnh.

Chuyên gia thị trường nhận định rủi ro giá dầu tiếp tục đi lên vẫn hiện hữu nếu xung đột kéo dài hoặc lan rộng, đặc biệt trong trường hợp các cơ sở năng lượng tại khu vực bị tấn công.

Tập đoàn nghiên cứu Bernstein đã nâng dự báo giá Brent năm 2026 lên 80 USD/thùng và cảnh báo giá có thể tăng lên 120–150 USD/thùng trong kịch bản xung đột kéo dài. Giá các sản phẩm dầu tinh chế cũng tăng mạnh do lo ngại nguồn cung bị thắt chặt.

Theo Minh Trang

VTV

giá dầu, iran

