Đừng bắt họ trả phòng, chúng tôi trả tiền: 1 nước mạnh tay bao 20.000 khách mắc kẹt sau khi Iran tấn công

UAE lập kỷ lục toàn cầu

Theo Cape Times, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được đánh giá là đã nâng tầm ngành du lịch khi quyết định chi trả chi phí ăn uống, vé máy bay và chỗ ở cho những du khách bị mắc kẹt sau khi sân bay đóng cửa, qua đó thiết lập một chuẩn mực ấn tượng.

Vào thứ Bảy, ngày 28/2, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh, nhắm mục tiêu vào các thành phố ở một số quốc gia vùng Vịnh, bao gồm UAE, Qatar, Kuwait và Bahrain. Diễn biến này xảy ra sau các báo cáo về các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Vì lý do an toàn, UAE thông báo đóng cửa không phận.

Đám đông hành khách thất vọng tại một nhà ga sân bay do tất cả các chuyến bay ở UAE bị hủy. Ảnh: X

Dù tình trạng hỗn loạn và thất vọng lan rộng, một kết quả tích cực đã xuất hiện đối với du khách khi UAE đồng ý chi trả các khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến cho hơn 20.000 hành khách.

Hành động được triển khai nhanh chóng khi Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi gửi thư tới các cơ sở khách sạn, nêu rõ:

“Kính gửi, theo văn bản Luật số 8 năm 2018 thành lập Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) với nhiệm vụ phát triển ngành du lịch tại Tiểu vương quốc Abu Dhabi.

Trước tình hình hiện tại và do một số khách đã đến ngày trả phòng nhưng không thể di chuyển vì những lý do ngoài ý muốn, chúng tôi kính mong quý khách san gia hạn thời gian lưu trú cho đến khi họ có thể khởi hành.

Chi phí cho thời gian lưu trú kéo dài sẽ do DCT Abu Dhabi chi trả.”

Du khách ấn tượng

Một bài đăng được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều lời khen ngợi đã lan truyền toàn cầu, nêu bật cách UAE xử lý khủng hoảng.

Nội dung bài đăng viết:

“Họ đến để nghỉ mát. Sau đó, không phận bị đóng cửa và các chuyến bay bị hủy. Thay vì gây hỗn loạn, UAE đã thông báo cho mọi khách sạn: Đừng bắt họ trả phòng. Chúng tôi sẽ thanh toán.

Một bản sao bức thư được chia sẻ với các khách sạn ở UAE đang lan truyền trên mạng xã hội.

Sở Văn hóa và Du lịch Abu Dhabi đã gửi chỉ thị đến mọi khách sạn trong tiểu vương quốc: gia hạn thời gian lưu trú cho những khách không thể rời đi và gửi hóa đơn cho chúng tôi. Dubai cũng ban hành một mệnh lệnh tương tự vài giờ sau đó. Lý do? Việc đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt trên khắp vùng Vịnh đã khiến hơn 20.000 hành khách bị mắc kẹt.

Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE xác nhận nhà nước sẽ chi trả toàn bộ chi phí chỗ ở và ăn uống cho những du khách bị ảnh hưởng. Các công ty tư nhân cũng tham gia – các công ty cho thuê nhà nghỉ dưỡng ở Dubai đã mở cửa căn hộ miễn phí, và chỉ trong vài giờ, hơn 250 chủ nhàđã làm theo.

Không có chuyện giá cả tăng đột biến gây hoảng loạn. Không có cảnh ngủ trên sàn sân bay. Không có chuyện ‘tự mình xoay xở’. Chỉ đơn giản là chính phủ gánh vác chi phí cho đến khi mọi du khách bị mắc kẹt có thể về nhà. Đó là cách xử lý khủng hoảng.”

Trong khi đó, một du khách sử dụng tài khoản @rochellerao cập nhật tình hình ở Dubai:

“Chúng tôi hoàn toàn choáng ngợp trước cách chính phủ UAE xử lý toàn bộ tình huống. Không hề có sự hoảng loạn hay hỗn loạn. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tình yêu thương và sự giúp đỡ từ tất cả bạn bè ở Dubai, cũng như nhân viên khách sạn và người dân nơi đây.

Chúng tôi vẫn ổn và đang cố gắng tận hưởng thành phố xinh đẹp này nhiều nhất có thể...

Chúng tôi đang cầu nguyện cho tất cả mọi người trong khu vực này...

Hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho mọi người.

Cảm ơn tất cả tình yêu thương, lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho chúng tôi trên Instagram, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn và được yêu thương.”