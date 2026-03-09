Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia châu Á cho học sinh nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

09-03-2026 - 21:42 PM | Tài chính quốc tế

Quốc gia này đã quyết định tạm dừng hoạt động của toàn bộ các trường đại học trên cả nước từ ngày 9/3, như một biện pháp khẩn cấp nhằm cắt giảm mức tiêu thụ điện năng và nhiên liệu.

Bangladesh đã quyết định tạm dừng hoạt động của toàn bộ các trường đại học trên cả nước từ ngày 9/3, như một biện pháp khẩn cấp nhằm cắt giảm mức tiêu thụ điện năng và hạn chế tình trạng lãng phí nhiên liệu do ùn tắc giao thông.

Theo quyết định của chính phủ, sinh viên tại tất cả các trường đại học, cả công lập lẫn tư thục, sẽ được nghỉ học sớm hơn dự kiến khi kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr được điều chỉnh lên trước thời điểm thường lệ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Bangladesh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, một phần do tác động từ căng thẳng tại Trung Đông.

Trước đó, hệ thống trường phổ thông tại Bangladesh đã tạm đóng cửa để đón tháng Ramadan - thời gian linh thiêng đối với cộng đồng Hồi giáo. Vì vậy, việc các trường đại học cũng ngừng hoạt động đồng nghĩa với việc phần lớn cơ sở giáo dục trên toàn quốc tạm thời đóng cửa.

Giới chức Bangladesh cho biết các trường đại học tiêu thụ lượng điện rất lớn để vận hành ký túc xá, giảng đường, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa. Việc cho sinh viên nghỉ học sớm sẽ góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện vốn đang trong tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, khi sinh viên không phải di chuyển tới trường, lưu lượng giao thông cũng giảm, qua đó hạn chế tình trạng tắc đường và tiết kiệm xăng dầu.

Bangladesh hiện phụ thuộc tới 95% nhu cầu năng lượng vào nguồn nhập khẩu. Những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông đang gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và khí đốt cho quốc gia Nam Á này. Từ ngày 6/3, chính quyền đã áp dụng quy định giới hạn lượng nhiên liệu được mua mỗi ngày, sau khi xuất hiện tình trạng người dân đổ xô mua tích trữ do lo ngại thiếu hụt.

Không chỉ các trường đại học, chính phủ Bangladesh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục theo chương trình quốc tế và các trung tâm dạy thêm tạm dừng hoạt động nhằm giảm mức tiêu thụ điện trên toàn hệ thống.

Tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng đang khiến Bangladesh buộc phải dừng hoạt động 4 trong số 5 nhà máy sản xuất phân bón thuộc sở hữu nhà nước. Lượng khí đốt còn lại được ưu tiên chuyển sang phục vụ các nhà máy điện nhằm tránh nguy cơ mất điện diện rộng. Đồng thời, nước này phải tìm mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường giao ngay với giá tăng vọt và tiếp tục tìm kiếm thêm các lô hàng bổ sung để bù đắp nguồn cung thiếu hụt.

Một quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Bangladesh cho biết chính phủ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời cố gắng duy trì sự ổn định trong nguồn cung điện, nhiên liệu cũng như các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu.

Theo: Reuters

Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt tăng vọt

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
xăng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cách Iran nửa vòng trái đất, người dân quốc gia này vẫn hứng chịu loạt cú sốc từ giá dầu dù chính Tổng thống của họ ra lệnh nã tên lửa vào Tehran

Cách Iran nửa vòng trái đất, người dân quốc gia này vẫn hứng chịu loạt cú sốc từ giá dầu dù chính Tổng thống của họ ra lệnh nã tên lửa vào Tehran Nổi bật

Chứng khoán tương lai Mỹ hồi mạnh từ đáy khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá dầu ngất ngưởng

Chứng khoán tương lai Mỹ hồi mạnh từ đáy khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá dầu ngất ngưởng Nổi bật

Cả châu Âu "dậy sóng" trước mỏ vàng trắng 43 triệu tấn của Đức: Ước tính đem lại cho nước này 6,4 tỷ Euro

Cả châu Âu "dậy sóng" trước mỏ vàng trắng 43 triệu tấn của Đức: Ước tính đem lại cho nước này 6,4 tỷ Euro

21:24 , 09/03/2026
Bất chấp hiểm nguy, cụ ông 80 tuổi liều lĩnh đưa dầu qua eo biển Hormuz là ai?

Bất chấp hiểm nguy, cụ ông 80 tuổi liều lĩnh đưa dầu qua eo biển Hormuz là ai?

21:00 , 09/03/2026
Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà biểu tượng lịch sử tại trung tâm thành phố, 15 xe cứu hỏa được điều động

Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà biểu tượng lịch sử tại trung tâm thành phố, 15 xe cứu hỏa được điều động

20:40 , 09/03/2026
Truyền hình Iran: Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương

Truyền hình Iran: Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương

20:20 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên