Một quốc gia châu Á cho học sinh nghỉ học để tiết kiệm điện, xăng dầu

Bangladesh đã quyết định tạm dừng hoạt động của toàn bộ các trường đại học trên cả nước từ ngày 9/3, như một biện pháp khẩn cấp nhằm cắt giảm mức tiêu thụ điện năng và hạn chế tình trạng lãng phí nhiên liệu do ùn tắc giao thông.

Theo quyết định của chính phủ, sinh viên tại tất cả các trường đại học, cả công lập lẫn tư thục, sẽ được nghỉ học sớm hơn dự kiến khi kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr được điều chỉnh lên trước thời điểm thường lệ. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Bangladesh đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, một phần do tác động từ căng thẳng tại Trung Đông.

Trước đó, hệ thống trường phổ thông tại Bangladesh đã tạm đóng cửa để đón tháng Ramadan - thời gian linh thiêng đối với cộng đồng Hồi giáo. Vì vậy, việc các trường đại học cũng ngừng hoạt động đồng nghĩa với việc phần lớn cơ sở giáo dục trên toàn quốc tạm thời đóng cửa.

Giới chức Bangladesh cho biết các trường đại học tiêu thụ lượng điện rất lớn để vận hành ký túc xá, giảng đường, phòng thí nghiệm và hệ thống điều hòa. Việc cho sinh viên nghỉ học sớm sẽ góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện vốn đang trong tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, khi sinh viên không phải di chuyển tới trường, lưu lượng giao thông cũng giảm, qua đó hạn chế tình trạng tắc đường và tiết kiệm xăng dầu.

Bangladesh hiện phụ thuộc tới 95% nhu cầu năng lượng vào nguồn nhập khẩu. Những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông đang gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu và khí đốt cho quốc gia Nam Á này. Từ ngày 6/3, chính quyền đã áp dụng quy định giới hạn lượng nhiên liệu được mua mỗi ngày, sau khi xuất hiện tình trạng người dân đổ xô mua tích trữ do lo ngại thiếu hụt.

Không chỉ các trường đại học, chính phủ Bangladesh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục theo chương trình quốc tế và các trung tâm dạy thêm tạm dừng hoạt động nhằm giảm mức tiêu thụ điện trên toàn hệ thống.

Tình trạng thiếu khí đốt nghiêm trọng đang khiến Bangladesh buộc phải dừng hoạt động 4 trong số 5 nhà máy sản xuất phân bón thuộc sở hữu nhà nước. Lượng khí đốt còn lại được ưu tiên chuyển sang phục vụ các nhà máy điện nhằm tránh nguy cơ mất điện diện rộng. Đồng thời, nước này phải tìm mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường giao ngay với giá tăng vọt và tiếp tục tìm kiếm thêm các lô hàng bổ sung để bù đắp nguồn cung thiếu hụt.

Một quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Bangladesh cho biết chính phủ đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời cố gắng duy trì sự ổn định trong nguồn cung điện, nhiên liệu cũng như các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu.

Theo: Reuters