Cháy lớn thiêu rụi tòa nhà biểu tượng lịch sử tại trung tâm thành phố, 15 xe cứu hỏa được điều động

Hơn 60 lính cứu hỏa đã phải vật lộn để khống chế một đám cháy lớn bùng phát sau một vụ nổ tại cửa hàng vape ở trung tâm thành phố Glasgow, Anh. Ngọn lửa hung hãn đã lan rộng về phía Nhà ga Trung tâm (Central Station), khiến một tòa nhà lịch sử kế cận bị đổ sập.

Vụ việc bắt đầu vào khoảng 15 giờ 45 phút (giờ địa phương) ngày Chủ nhật, 8 tháng 3, tại một cửa hàng vape trên đường Union. Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trước khi khói đen cuồn cuộn bốc ra từ cửa hàng. Một người dân bàng hoàng kể lại rằng lực lượng cứu hỏa tưởng chừng đã kiểm soát được tình hình vào đầu giờ chiều, nhưng sau đó ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội trở lại.

Video đám cháy

Đám cháy đã lan sang phố Gordon và tấn công Forsyth House, một tòa nhà xếp hạng B được xây dựng từ năm 1851. Phần mái vòm biểu tượng của tòa nhà này đã đổ sập hoàn toàn. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp. Ngọn lửa mạnh đến mức lực lượng chức năng phải huy động 15 xe chữa cháy chuyên dụng và bơm nước trực tiếp từ sông Clyde để dập lửa.

Nhà ga Trung tâm Glasgow đã phải đóng cửa từ 16 giờ 30 phút cùng ngày, gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông nghiêm trọng cho hàng nghìn hành khách. Hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài khu vực phong tỏa để theo dõi hiện trường. Khói và tro bụi từ vụ hỏa hoạn có thể được nhìn thấy từ khoảng cách nhiều dặm.

Hỏa hoạn đã phá hủy các công trình di tích lâu năm

Các khách sạn lân cận, bao gồm Grand Central Hotel, đã phải sơ tán khẩn cấp toàn bộ khách lưu trú sang các địa điểm an toàn khác. Sexy Coffee, một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng, chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ thực sự "đau lòng" khi chi nhánh tại đường Union bị phá hủy hoàn toàn nhưng khẳng định sẽ sớm xây dựng lại.

Thủ hiến John Swinney bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về vụ hỏa hoạn và gửi lời cảm ơn đến các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực làm nhiệm vụ. Vụ việc cũng gây gián đoạn lớn cho các cổ động viên bóng đá đang trở về từ các trận đấu lớn trong khu vực.

Hình ảnh hiện trường sau khi lửa được dập tắt

Cảnh sát Scotland đã phong tỏa đường Union đoạn giữa phố Gordon và phố St Vincent, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này và đóng chặt cửa sổ để tránh khói độc. Đại diện lực lượng cứu hỏa xác nhận ngọn lửa bắt nguồn từ tầng trệt của tòa nhà thương mại 4 tầng. May mắn thay, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo nào về thương vong về người.

Nguồn: The Sun



