Cháy lớn tàu treo cờ Nga, Kremlin ồ ạt trả đũa Kiev - Ông Putin ban sắc lệnh nóng, quân đội thay đổi từ hôm nay

Đài TST (Nga) ngày 5/3 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine sau khi một tàu chở khí treo cờ Nga bị xuồng không người lái của Ukraine tập kích trên Địa Trung Hải.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang trên nhiều hướng chiến trường, từ Kupyansk, Donbass đến Zaporizhzhia, khi cả hai bên đều đang điều lực lượng dự bị ra tiền tuyến.

Nga ồ ạt trả đũa

Theo TST, vài ngày trước, một tàu vận chuyển khí đốt treo cờ Nga đã bị xuồng không người lái của Ukraine tấn công gần bờ biển Libya. Con tàu bị hư hại nghiêm trọng và bốc cháy trên biển, song toàn bộ thủy thủ đoàn Nga (gồm 30 người) đã được cứu an toàn.

Sau vụ việc này, Nga đã ngay lập tức triển khai đòn đáp trả trong vòng 24h. Các UAV cảm tử đã tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine, trong đó có Kharkov, Dnipropetrovsk, Pavlograd, Krivoy Rog và Odessa.

Nga vừa tấn công trả đũa Ukraine sau vụ tàu treo cờ Nga bị tấn công. Ảnh: TST

Kênh quân sự Nga "Two Majors" cho biết, trong cuộc tập kích bằng UAV Geran, một tàu thương mại treo cờ Panama đã bị đánh trúng tại khu vực Chernomorsk (Illichivsk) thuộc tỉnh Odessa. Ngoài ra, tại Nikolaev, một đoàn tàu của Ukraine - được cho là chở trang thiết bị phục vụ mục đích quân sự - đã bị tấn công.

Trong khi đó, phía Ukraine cũng không chịu chững lại, khi tiếp tục sử dụng UAV tấn công các khu vực của Nga. Theo thông tin từ chính quyền địa phương Nga, trong đêm 5/3, khoảng 60 UAV đã được phóng nhằm vào Saratov và Engels, buộc lực lượng phòng không Nga phải đánh chặn nhiều đợt liên tiếp.

Các mục tiêu khác bị UAV tấn công còn gồm khu vực bờ biển Biển Đen như Sevastopol, Gelendzhik, Sochi và Novorossiysk, cũng như các tỉnh Bryansk và Belgorod. Một số người bị thương và nhiều công trình dân sự, chủ yếu là nhà ở, bị hư hại.

Kupyansk nóng rực, hai bên dồn quân

Trên chiến trường phía bắc, tình hình được cho là đang thay đổi sau khi khu vực giao tranh tại tỉnh Sumy mở rộng đáng kể. Theo TST, các đơn vị Nga đã vượt qua biên giới tại một số khu vực ở cả phía đông và phía tây hướng tiến về Sumy, khiến lực lượng Ukraine phải liên tục điều quân dự bị để gia cố phòng tuyến.

Các đòn không kích của không quân Nga cùng với hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng đã tạo điều kiện cho lực lượng Nga đạt một số bước tiến cục bộ tại các khu vực Sumy và Glukhov sau thời gian dài giao tranh giằng co.

Trên hướng Kharkov, cụm quân Nga báo cáo giao tranh ác liệt tại Volchanskie Khutora, nơi các đơn vị Nga đã kiểm soát một số ngôi nhà. Ở hướng Veliky Burluk, lực lượng xung kích Nga tiếp tục rà soát và kiểm soát các khu rừng.

Một trong những nhiệm vụ của cụm quân này là đẩy lực lượng Ukraine ra xa khu vực biên giới tỉnh Belgorod.

Tại Kupyansk, giao tranh vẫn diễn ra trong trạng thái giằng co. Thành phố và khu vực lân cận từ tháng 12 đến nay vẫn nằm trong "vùng xám", nơi cả hai bên đều chưa thể thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn.

Phóng viên chiến trường Evgeny Lisitsyn cho biết, cường độ giao tranh tại đây thời gian qua đã giảm bớt khi cả hai bên đang củng cố lực lượng và điều thêm quân dự bị. Ukraine đã triển khai hệ thống pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công các vị trí của Nga, trong khi lực lượng dự bị Nga cũng đang được điều tới khu vực này.

Tình hình chiến trường đang có nhiều diễn biến nóng. Ảnh: TST

Nga áp sát Slavyansk, Donbass rung chuyển

Tại Donbass, quân đội Nga tiếp tục tiến công theo hướng Slavyansk – Kramatorsk, cụm đô thị được xem là tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine ở phía tây Donbass.

Theo TST, pháo binh Nga đã có thể bắn tới một số vị trí phòng thủ của Ukraine tại khu vực này. Phóng viên chiến trường Evgeny Lisitsyn cho biết, lực lượng Nga đang tìm cách bao vây Fyodorovka Vtoraya từ 3 hướng, đồng thời giao tranh diễn ra tại các cao điểm và khu rừng xung quanh.

Các cuộc đụng độ trực tiếp cũng được ghi nhận tại Nikiforovka và Krivaya Luka. Từ làng Privolye, nơi các trận đánh đã bắt đầu, đến Slavyansk chỉ còn khoảng 14 km. Lực lượng Nga đang tiến về Tikhonovka và Malinovka, nhưng một tuyến kênh đào tại khu vực này có thể trở thành chướng ngại tự nhiên đối với các mũi tiến công.

Trong khi đó, tại khu vực phía tây Krasnoarmeysk (Pokrovsk), truyền thông Ukraine thừa nhận lực lượng Nga đã đạt bước tiến tại Grishino và đang phát triển thế tiến công về phía Novoaleksandrovka, nơi trước đó nhiều lần bị bom dẫn đường FAB tấn công.

Ở mặt trận phía nam, tình hình tại Zaporizhzhia vẫn chủ yếu ở trạng thái giằng co. Sau đợt phản công của Ukraine vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026 không đạt kết quả đáng kể, nhiều đoạn của tuyến giao tranh vẫn nằm trong "vùng xám".

Hiện giao tranh vẫn diễn ra quanh Magdalinovka, Zapasnoe và Stepnogorsk. Ở phía đông tỉnh Zaporizhzhia, cụm quân Nga "Vostok" tiếp tục tiến công tại Rizdvyanka, Vozdvizhevka, Verkhnyaya Tersa và Komsomolskoye theo hướng Gulyaipole.

Theo các nguồn tin Nga, trong đêm trước đó, các đơn vị Ukraine đã 2 lần cố gắng phản công từ Aleksandrovka và Dobropasovo, song không thành công và mất 2 xe bọc thép chở quân cùng 2 phương tiện chiến đấu bọc thép.

Một số nhà phân tích quân sự Nga cho rằng phía Ukraine đang cố gắng xây dựng các tuyên bố chiến thắng mang tính truyền thông tại hướng Gulyaipole, trong khi tình hình thực tế trên chiến trường vẫn diễn biến phức tạp và chưa bên nào đạt được bước đột phá mang tính quyết định.

Ông Putin ban hành sắc lệnh mới. Ảnh: ABC

Ông Putin ban hành sắc lênh mới

Trong bối cảnh chiến sự trên nhiều hướng mặt trận tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ban bố sắc lệnh mới điều chỉnh quy mô biên chế của Lực lượng vũ trang Nga. Sắc lệnh có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Theo văn bản được công bố trên cổng thông tin pháp lý của Nga, quy mô biên chế mới của quân đội Nga là 2.391.770 người, trong đó 1.502.640 người là quân nhân, phần còn lại là nhân viên dân sự.

Ngay sau khi sắc lệnh được công bố, một số nguồn tin Ukraine và blogger quân sự cho rằng đây là dấu hiệu của việc bắt đầu huy động quân. Tuy nhiên, các số liệu cho thấy mức điều chỉnh thực tế khá nhỏ.

Sắc lệnh trước đó ban hành năm 2024 quy định quân số của Nga là 2.389.130 người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân. Như vậy, lần điều chỉnh này chỉ tăng thêm 2.640 người.

Trao đổi với kênh Tsargrad, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga, tướng Andrey Gurulyov, cho biết việc tăng quân số xuất phát từ "nhu cầu thực tế". Theo ông, các cơ quan quân sự đã tính toán lại lực lượng cần thiết cả ở tuyến đầu lẫn hậu phương trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh.

"Dựa trên những tính toán đó, sắc lệnh đã được ban hành để bảo đảm phòng thủ của Nga không bị suy yếu. Họ chỉ đang theo dõi diễn biến tình hình và điều chỉnh cho phù hợp" - ông Gurulyov nói.