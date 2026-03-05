Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mọi người sẽ quên Ukraine': Tiên đoán về kịch bản Iran của cố chính trị gia Nga trước khi qua đời

05-03-2026 - 18:29 PM | Tài chính quốc tế

Lời tiên đoán từ năm 2022 của cố chính trị gia người Nga Vladimir Zhirinovsky lại được nhắc đến sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.

Đài RT (Nga) ngày 4/3 đưa tin, lời tiên đoán của cố chính trị gia người Nga Vladimir Zhirinovsky rằng một cuộc xung đột tập trung vào Iran có thể châm ngòi cho Thế chiến III đã được nhắc lại trong bối cảnh chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel nhắm vào Iran.

Mỹ và Israel đã phát động cuộc tấn công chung vào cuối tuần qua, tuyên bố mục đích là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - những cáo buộc mà Tehran đã bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Mọi người sẽ quên Ukraine': Tiên đoán về kịch bản Iran của cố chính trị gia Nga trước khi qua đời- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình video phỏng vấn cố chính trị gia Vladimir Zhirinovsky trên truyền hình Nga

Đoạn video ghi lại lời tiên đoán của ông Zhirinovsky, được quay vào năm 2022 ngay sau khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ, cho thấy cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do của Nga cảnh báo về căng thẳng ở Trung Đông vài tháng trước khi ông qua đời.

“Các vị không tính đến tình hình ở Trung Đông. Sẽ có những sự kiện khiến mọi người quên mất Ukraine là gì”, vị chính trị gia Nga nói trong đoạn video.

"Vấn đề liên quan đến Chiến tranh Thế giới thứ ba", ông Zhirinovsky tiếp tục, xác định Iran là một điểm nóng tiềm tàng.

Trong đoạn video, ông nói thêm rằng Israel chắc chắn sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran và lập luận rằng điều này sẽ gây ra sự trả đũa nhanh chóng từ Tehran - tạo cớ cho Washington can thiệp. Mỹ sẽ lấy Israel làm cái cớ, sau đó tiếp tục phát động các chiến dịch ném bom quy mô lớn, có thể bao gồm việc triển khai "vũ khí tầm gần có sức tàn phá khủng khiếp", ông nói.

Chính trị gia này cho rằng Iran không phải là Triều Tiên, hay Kosovo, "nơi đây [Iran] đã từng xảy ra những sự kiện kinh hoàng nhất”, Zhirinovsky nói thêm.

RT đưa tin, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cùng với các cuộc tấn công mới của Israel vào Lebanon, đã leo thang kể từ ngày 28/2, với số người chết được báo cáo lên tới hơn 1.200 người. Tên lửa và máy bay không người lái đã được triển khai khắp Iran, Israel và vùng Vịnh.

Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah phóng tên lửa để trả đũa vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong các cuộc tấn công cuối tuần qua.

Hành động trả đũa của Iran cũng đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng qua Eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng.

Không có dầu Nga, một phần châu Âu đứng trước nguy cơ tê liệt, EU kêu gọi Ukraine sửa gấp đường ống

Theo Duy Nguyễn

