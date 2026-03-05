Iran tung đòn cực hiểm vào 7 cơ sở liên lạc vệ tinh của Mỹ

Căn cứ Hạm đội 5 tan hoang sau đòn đánh của tên lửa Iran

Tờ New York Times (NYT) đưa tin, trích dẫn hình ảnh vệ tinh và video cho biết rằng, tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã nhắm mục tiêu vào ít nhất bảy cơ sở liên lạc vệ tinh của Mỹ tại 5 quốc gia Trung Đông, gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề cho những cơ sở này.

Hai radar hình cầu tại trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Manama (khoanh tròn) bị phá hủy hoàn toàn

Tờ báo Mỹ cũng trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran lưu ý rằng, Tehran đang tìm cách phá vỡ hệ thống liên lạc và phối hợp quân sự của Mỹ.

Kế hoạch này bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự như: Sân bay, cảng hàng không… và các cơ sở năng lượng, mà thiệt hại do chúng gây ra có thể làm gián đoạn không phận khu vực.

Thiệt hại của ăng-ten vệ tinh ở Căn cứ Không quân Al Udeid.

Theo danh sách của NYT, hai radar hình cầu tại trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Manama (Bahrain) - trung tâm điều phối chính các hoạt động hải quân của Mỹ ở Trung Đông; một lều và các ăng-ten vệ tinh tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar và ba radar hình cầu tại Trại Arifjan ở Kuwait đã bị tấn công phá hủy.

Ba radar hình cầu tại Trại Arifjan ở Kuwait đã bị tấn công phá hủy.

Bài báo cũng cho biết thêm, tên lửa của Iran cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho một tòa nhà gần radar phòng thủ tên lửa tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia; một số công trình tại một căn cứ quân sự gần Al Ruwais; hệ thống radar AN/TPY-2 được sử dụng để phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo ở UAE, và các tòa nhà gần Căn cứ Không quân Al Dhafra.

Thiệt hại tại Căn cứ Mỹ ở Ali al Salem - Kuwait.

Các căn cứ quân sự khác của Mỹ ở Dubai (UAE), Iraq, Kuwait và Jordan cũng bị tấn công, nhưng chúng không nằm gần các hệ thống thông tin liên lạc hoặc radar.

Trước đó, các báo cáo của giới truyền thông cũng chỉ ra rằng, tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã tấn công các radar AN/FPS 132 hoặc AN/TPY 2, gây ra tổng thiệt hại ước tính vượt quá 2 tỷ USD.