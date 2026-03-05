VIDEO: Mỹ công bố khoảnh khắc ngư lôi đánh chìm tàu Iran, Sri Lanka vớt 87 thi thể

Con tàu trúng hoả lực chìm ngoài khơi Sri Lanka được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mô tả là "tàu chủ lực" của Iran. Đây là một trong số ít trường hợp tàu ngầm đánh chìm tàu chiến kể từ sau Thế chiến II.

"Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran vốn nghĩ rằng họ an toàn trên vùng biển quốc tế" - ông Hegseth phát biểu trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc - "Thay vào đó, con tàu đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi".

Các nhân viên y tế đang đưa thi thể các thủy thủ Iran thiệt mạng khi tàu chiến IRIS Dena bị chìm ngoài vùng lãnh hải Sri Lanka hôm 4-3. Ảnh: AP

Vụ đánh chìm tàu IRIS Dena cho thấy chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran đang mở rộng ra ngoài biên giới nước này, theo AP.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố một trong những mục tiêu then chốt của cuộc chiến là "xóa sổ" lực lượng hải quân Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath cho biết sau khi hải quân Sri Lanka nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu IRIS Dena trên khoang có 180 người, nước này đã điều tàu và máy bay tới thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

"Khi lực lượng Sri Lanka tới nơi con tàu đã không còn dấu vết, chỉ còn một số vệt dầu và bè cứu sinh" - người phát ngôn hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath nói - "Chúng tôi phát hiện người trôi nổi trên mặt nước".

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ đăng trên mạng xã hội X cho thấy thời điểm ngư lôi tấn công. Con tàu Iran dường như bị một vụ nổ dưới nước đánh trúng khiến vỡ tung, trong khi cột nước lớn bắn lên không trung.

Khoảnh khắc chiến hạm Iran bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka trong video do Lầu Năm Góc công bố

"Ngoài 87 thi thể được thu hồi, hải quân Sri Lanka còn cứu được 32 người khác còn sống" - ông Sampath cho biết thêm –" Chúng tôi cũng đang đưa các thi thể được vớt vào bờ".

Các thi thể này hiện được bảo quản tại Bệnh viện Quốc gia Sri Lanka ở Galle. Bệnh viện được cảnh sát và lực lượng hải quân Sri Lanka canh gác nghiêm ngặt.

Bác sĩ Anil Jasinghe cho biết trong số những người được cứu có một người đang trong tình trạng nguy kịch, 7 người đang được điều trị khẩn cấp và những người còn lại bị thương nhẹ.

IRIS Dena là một trong những tàu chiến mới nhất của Iran, hoạt động tuần tra ở vùng biển sâu, được trang bị pháo hạng nặng, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và ngư lôi. Con tàu cũng mang theo một trực thăng.

Tàu chiến IRIS Dena từng bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 2-2023, cùng với 8 lãnh đạo của một nhà sản xuất máy bay không người lái Iran, bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng tấn công Ukraine.

Đô đốc Mỹ Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết ít nhất 17 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28-2.