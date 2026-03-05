Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Mỹ công bố khoảnh khắc ngư lôi đánh chìm tàu Iran, Sri Lanka vớt 87 thi thể

05-03-2026 - 15:48 PM | Tài chính quốc tế

Hải quân Sri Lanka hôm 4-3 xác nhận đã vớt được 87 thi thể từ tàu chiến IRIS Dena của Iran bị tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm.

Con tàu trúng hoả lực chìm ngoài khơi Sri Lanka được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mô tả là "tàu chủ lực" của Iran. Đây là một trong số ít trường hợp tàu ngầm đánh chìm tàu chiến kể từ sau Thế chiến II.

"Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến Iran vốn nghĩ rằng họ an toàn trên vùng biển quốc tế" - ông Hegseth phát biểu trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc - "Thay vào đó, con tàu đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi".

Sri Lanka vớt 87 thi thể từ tàu chiến Iran bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế đang đưa thi thể các thủy thủ Iran thiệt mạng khi tàu chiến IRIS Dena bị chìm ngoài vùng lãnh hải Sri Lanka hôm 4-3. Ảnh: AP

Vụ đánh chìm tàu IRIS Dena cho thấy chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran đang mở rộng ra ngoài biên giới nước này, theo AP.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố một trong những mục tiêu then chốt của cuộc chiến là "xóa sổ" lực lượng hải quân Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath cho biết sau khi hải quân Sri Lanka nhận được tín hiệu khẩn cấp từ tàu IRIS Dena trên khoang có 180 người, nước này đã điều tàu và máy bay tới thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.

"Khi lực lượng Sri Lanka tới nơi con tàu đã không còn dấu vết, chỉ còn một số vệt dầu và bè cứu sinh" - người phát ngôn hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath nói - "Chúng tôi phát hiện người trôi nổi trên mặt nước".

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ đăng trên mạng xã hội X cho thấy thời điểm ngư lôi tấn công. Con tàu Iran dường như bị một vụ nổ dưới nước đánh trúng khiến vỡ tung, trong khi cột nước lớn bắn lên không trung.

Khoảnh khắc chiến hạm Iran bị đánh chìm ngoài khơi Sri Lanka trong video do Lầu Năm Góc công bố

"Ngoài 87 thi thể được thu hồi, hải quân Sri Lanka còn cứu được 32 người khác còn sống" - ông Sampath cho biết thêm –" Chúng tôi cũng đang đưa các thi thể được vớt vào bờ".

Các thi thể này hiện được bảo quản tại Bệnh viện Quốc gia Sri Lanka ở Galle. Bệnh viện được cảnh sát và lực lượng hải quân Sri Lanka canh gác nghiêm ngặt.

Bác sĩ Anil Jasinghe cho biết trong số những người được cứu có một người đang trong tình trạng nguy kịch, 7 người đang được điều trị khẩn cấp và những người còn lại bị thương nhẹ.

IRIS Dena là một trong những tàu chiến mới nhất của Iran, hoạt động tuần tra ở vùng biển sâu, được trang bị pháo hạng nặng, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm và ngư lôi. Con tàu cũng mang theo một trực thăng.

Tàu chiến IRIS Dena từng bị Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt vào tháng 2-2023, cùng với 8 lãnh đạo của một nhà sản xuất máy bay không người lái Iran, bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga sử dụng tấn công Ukraine.

Đô đốc Mỹ Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết ít nhất 17 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm trong cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28-2.

Sri Lanka vớt 87 thi thể từ tàu chiến Iran bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm - Ảnh 2.

Tàu chiến IRIS Dena của Iran được nhìn thấy ở vịnh Bengal trong cuộc duyệt binh hải quân quốc tế được tổ chức tại Visakhapatnam, Ấn Độ, ngày 18-2. Ảnh: AP

Sinh ra trên vựa dầu nhưng đang tìm cách đa dạng nền kinh tế, "Thụy Sĩ của Trung Đông" còn có gì mà đến tên lửa của Iran cũng phải tránh?

Theo Hải Hưng

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Putin "tung đòn hiểm", dọa cắt đứt ngay lập tức khí đốt Nga tới EU giữa lúc châu Âu đang lao đao vì đứt đoạn nguồn cung từ Trung Đông

Tổng thống Putin "tung đòn hiểm", dọa cắt đứt ngay lập tức khí đốt Nga tới EU giữa lúc châu Âu đang lao đao vì đứt đoạn nguồn cung từ Trung Đông Nổi bật

Tổng thống quốc gia châu Âu thừa nhận ‘lục địa già’ đang đối mặt với “địa ngục trần gian” vì một cú sốc lớn

Tổng thống quốc gia châu Âu thừa nhận ‘lục địa già’ đang đối mặt với “địa ngục trần gian” vì một cú sốc lớn Nổi bật

Nissan và nốt trầm của hãng xe hơi gần trăm năm tuổi: Nhà máy biểu tượng sắp đóng cửa sau hơn nửa thế kỷ, một chương lịch sử sẽ khép lại

Nissan và nốt trầm của hãng xe hơi gần trăm năm tuổi: Nhà máy biểu tượng sắp đóng cửa sau hơn nửa thế kỷ, một chương lịch sử sẽ khép lại

15:15 , 05/03/2026
Sốc: Phát hiện thạch tín, chì, hoá chất vĩnh cửu trong nhiều loại sữa công thức tại Mỹ

Sốc: Phát hiện thạch tín, chì, hoá chất vĩnh cửu trong nhiều loại sữa công thức tại Mỹ

14:23 , 05/03/2026
Giá xăng tăng mạnh vì tình hình Trung Đông bất ổn, người dân xếp hàng cả tiếng chờ đổ

Giá xăng tăng mạnh vì tình hình Trung Đông bất ổn, người dân xếp hàng cả tiếng chờ đổ

13:34 , 05/03/2026
Mỹ khẳng định có đủ vũ khí tấn công Iran lâu dài, Tây Ban Nha phủ nhận chuyện hợp tác

Mỹ khẳng định có đủ vũ khí tấn công Iran lâu dài, Tây Ban Nha phủ nhận chuyện hợp tác

12:25 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên