Mỹ khẳng định có đủ vũ khí tấn công Iran lâu dài, Tây Ban Nha phủ nhận chuyện hợp tác

05-03-2026 - 12:25 PM | Tài chính quốc tế

Tây Ban Nha bác bỏ tuyên bố của Nhà Trắng rằng nước này đang hợp tác với Mỹ trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 4-3 cho rằng lập trường của Tây Ban Nha trong việc từ chối cho phép sử dụng các căn cứ quân sự của nước này cho chiến dịch tại Iran đã thay đổi.

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời bà Leavitt nói với các phóng viên: "Liên quan đến Tây Ban Nha, tôi nghĩ họ đã nghe thông điệp của Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua rất rõ ràng. Theo hiểu biết của tôi, trong vài giờ qua, nước này đã đồng ý hợp tác với quân đội Mỹ".

Tuy nhiên, chính phủ Tây Ban Nha nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này. "Tôi hoàn toàn bác bỏ điều đó. Tôi không biết họ đang ám chỉ điều gì" - Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares nói trong chương trình phát thanh Hora25.

Mỹ khẳng định đủ vũ khí nhắm vào Iran, Tây Ban Nha phủ nhận hợp tác - Ảnh 1.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 4-3. Ảnh: PBS News

Bà Leavitt cũng cho biết thêm việc ném bom Iran là cần thiết vì Tổng thống Mỹ Donald Trump có một "linh cảm" rằng Tehran "sắp tấn công Mỹ, sắp tấn công các căn cứ của chúng tôi trong khu vực.

Trước đó, bà Leavitt khá lúng túng khi giải thích về "mối đe dọa cận kề" từ phía Iran - lý do được dùng để biện minh cho việc Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nói trên.

Cũng theo bà Leavitt, Mỹ có đủ vũ khí để tiến hành một cuộc chiến lâu dài với Iran. "Chúng tôi có kho vũ khí tại những địa điểm mà nhiều người trên thế giới thậm chí không hề hay biết" - bà Leavitt nhấn mạnh.

Theo trang UNN của Ukraine, tuyên bố này nhằm làm rõ những phát biểu trước đó của Tổng thống Donald Trump về việc "thiếu hụt nguồn cung".

Bà Leavitt giải thích rằng những nhận xét của ông Donald Trump thực ra là lời chỉ trích đối với việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine trước đây.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ ngày 4-3 ủng hộ chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Iran.

Các nghị sĩ này đã bỏ phiếu ngăn chặn một dự thảo nghị quyết lưỡng đảng vốn tìm cách chấm dứt cuộc không kích và yêu cầu mọi hành động thù địch chống lại Iran phải được quốc hội phê chuẩn.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ có kết quả 53 phiếu chống và 47 phiếu thuận.


Theo Huệ Bình

Người Lao động

