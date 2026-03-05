Mất nguồn cung từ Iran, một khách hàng khác lại tìm đến Nga, chuẩn bị nhập một lúc 10 triệu thùng dầu

Trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược Hormuz gần như tê liệt vì xung đột tại Trung Đông, Nga tuyên bố sẵn sàng điều hướng khối lượng lớn dầu thô sang Ấn Độ nhằm hỗ trợ New Delhi ổn định nguồn cung.

Một nguồn tin trong ngành dầu khí tiết lộ với Reuters rằng khoảng 9,5 triệu thùng dầu Nga đang neo đậu gần vùng biển Ấn Độ và có thể cập cảng chỉ trong vài tuần tới.

Nguồn tin này không đề cập đến những lô hàng thuộc “hạm đội không mang cờ Nga” trước đó được vận chuyển tới đâu, nhưng khẳng định chúng có thể lập tức chuyển hướng để giúp các nhà máy lọc dầu Ấn Độ giảm áp lực.

Đây là diễn biến quan trọng bởi Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, có mức dự trữ chiến lược rất hạn chế, chỉ đủ khoảng 25 ngày nhu cầu, trong khi tồn kho xăng, dầu và LPG tại các nhà máy lọc dầu cũng rất ít.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết New Delhi đang tích cực tìm kiếm nguồn thay thế, chuẩn bị cho kịch bản xung đột tại Trung Đông kéo dài hơn 10-15 ngày. Với khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu đi qua eo biển Hormuz, Ấn Độ đặc biệt dễ bị tác động trước các cú sốc nguồn cung. Nay khi eo biển gần như bị đóng lại sau các vụ tấn công của Iran nhằm đáp trả đợt không kích của Mỹ và Israel, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ buộc phải tăng tốc tìm nguồn mới.

Hiện các nhà máy lọc dầu Ấn Độ xử lý khoảng 5,6 triệu thùng dầu/ngày. Nguồn tin thuộc ngành dầu khí Nga cho biết Moscow sẵn sàng đáp ứng lên tới 40% nhu cầu dầu thô của Ấn Độ nếu cần. Điều này diễn ra đúng lúc nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ trong tháng 1 giảm xuống còn khoảng 1,1 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, nhằm tránh các biện pháp thuế quan từ Washington. Tuy nhiên, sang tháng 2, tỷ trọng dầu Nga trong giỏ nhập khẩu của Ấn Độ đã phục hồi lên khoảng 30%.

Các nhà lọc dầu tại Ấn Độ cho biết họ thường xuyên trao đổi với các nhà giao dịch dầu Nga, nhưng việc tăng mua sẽ phụ thuộc vào chỉ đạo của chính phủ, nhất là khi New Delhi đang tiếp tục đàm phán thương mại với Washington.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã đồng ý dỡ bỏ thuế trừng phạt lên hàng hóa Ấn Độ với tuyên bố rằng nước này “đã đồng ý ngừng mua dầu Nga”. Dẫu vậy, Ấn Độ bác bỏ, nhấn mạnh chiến lược của họ là đa dạng hóa nguồn cung tùy thuộc diễn biến thị trường.

Cả Bộ Ngoại giao, Bộ Dầu khí Ấn Độ lẫn Đại sứ quán Nga đến nay chưa đưa ra bình luận chính thức. Một quan chức Ấn Độ nói rằng trước chiến sự Iran, các doanh nghiệp nước này “chưa bao giờ nhận được yêu cầu ngừng mua dầu Nga”.

Giá dầu Nga có thể tăng trong thời gian tới khi thị trường đang chuyển sang trạng thái “thị trường của người bán”. Nguồn tin từ ngành dầu Nga nhấn mạnh mức chiết khấu sâu dành cho khách hàng châu Á thời hậu 2022 sẽ thu hẹp khi nguồn cung toàn cầu bị chịu áp lực.

Ngoài ra, Nga cũng sẵn sàng bán LNG cho Ấn Độ sau khi Qatar, nhà cung cấp khí hàng đầu, tạm dừng sản xuất vì xung đột lan rộng. Một số công ty Ấn Độ đã bắt đầu giảm phân bổ khí cho khách hàng công nghiệp để ứng phó với tình trạng thiếu hụt.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều phụ thuộc lớn vào dầu Trung Đông, nhưng Ấn Độ gần như không có lượng dự trữ lớn như Trung Quốc. Do đó, quốc gia Nam Á này bị ảnh hưởng nặng nề hơn hơn khi nguồn cung Nga suy giảm do sức ép từ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ sẵn sàng hộ tống tàu dầu qua Hormuz nếu cần thiết, đồng thời yêu cầu Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh cho hoạt động vận chuyển tại vùng Vịnh.

Theo Reuters﻿