Lầu Năm Góc thừa nhận không thể đánh chặn toàn bộ đòn tấn công của Iran

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine - trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, ngày 4/3/2026 (Ảnh: AP)

Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đã huy động mọi nguồn lực và năng lực cần thiết để tăng cường hệ thống phòng không nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2.

"Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có thể ngăn chặn mọi cuộc tấn công. Chúng tôi đã triển khai mức phòng thủ tối đa và các biện pháp bảo vệ lực lượng ở mức cao nhất trước khi tiến hành chiến dịch quân sự", ông Hegseth nói.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức quân sự Mỹ cảnh báo nguy cơ thương vong đối với binh sĩ vẫn ở mức cao khi xung đột có thể kéo dài nhiều tháng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết các binh sĩ Mỹ "vẫn đang đối mặt với nguy hiểm" và rủi ro trên chiến trường chưa giảm đáng kể.

Trước đó, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào trung tâm điều hành tại một cảng dân sự ở Kuwait đã khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Vụ việc xảy ra cách căn cứ quân sự chính của Mỹ tại khu vực này vài km. Theo thông tin ban đầu, cơ sở bị tấn công chỉ là một công trình dạng container phục vụ hoạt động hậu cần và không có hệ thống phòng thủ.

Hình ảnh được cho là căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain bị trúng không kích của Iran (Ảnh: Anadolu)

Tại cuộc họp báo, Tướng Caine từ chối bình luận về khả năng Mỹ triển khai lực lượng bộ binh tới lãnh thổ Iran - một kịch bản mà Tổng thống Donald Trump trước đó chưa loại trừ.

"Tôi không bình luận về việc triển khai bộ binh Mỹ. Đó là vấn đề thuộc thẩm quyền của các nhà hoạch định chính sách. Nhiệm vụ của quân đội là thực thi chính sách", ông Caine nói.

Bộ trưởng Hegseth cũng cho rằng xung đột có thể kéo dài lâu hơn so với các dự báo ban đầu. Theo ông, chiến sự có thể kéo dài khoảng 8 tuần, dù thời gian cụ thể phụ thuộc vào diễn biến thực tế trên chiến trường.

"Có thể là 4 tuần, 6 tuần, 8 tuần hoặc thậm chí lâu hơn. Điều quan trọng là chúng tôi kiểm soát nhịp độ chiến dịch và đối phương đang bị đặt vào thế bị động", ông Hegseth nhấn mạnh.

Mỹ hiện tiếp tục tăng cường lực lượng tới Trung Đông, bao gồm các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom. Theo Lầu Năm Góc, nguồn cung vũ khí và đạn dược của quân đội Mỹ vẫn dồi dào và đủ để duy trì chiến dịch quân sự trong thời gian dài.

Ông Hegseth cho biết giai đoạn đầu chiến dịch, quân đội Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại có tầm tấn công xa, song hiện đã chuyển sang sử dụng bom dẫn đường chính xác khi đã đạt được ưu thế nhất định trên bầu trời Iran.

Sơ đồ mô tả chiến dịch Epic Fury của Mỹ nhằm vào Iran (Ảnh: AP)

Tướng Caine cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa và mục tiêu quân sự của Iran đã đạt hiệu quả nhất định, cho phép lực lượng Mỹ mở rộng phạm vi tấn công sâu hơn vào nội địa Iran.

Theo số liệu do quân đội Mỹ công bố, số tên lửa đạn đạo Iran phóng đi đã giảm khoảng 86% so với ngày đầu của chiến dịch, trong khi số cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái giảm 73%. Về phía Tehran, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục đáp trả và cảnh báo chiến sự tại Trung Đông có thể còn mở rộng.