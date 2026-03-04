Mở cửa trở lại sau 2 ngày tạm đóng, chứng khoán nước láng giềng Iran đồng loạt chìm trong sắc đỏ

Các chỉ số chứng khoán Dubai và Abu Dhabi của UAE giảm sâu vào ngày 4/3, khi thị trường mở cửa trở lại sau 2 ngày đóng cửa do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

Kết phiên giao dịch thứ 4, chỉ số chuẩn của Dubai giảm 4,97%, đánh dấu mức giảm theo ngày sâu nhất kể từ tháng 5/2022. Chỉ số chính của Abu Dhabi giảm 1,9%, là mức giảm theo ngày lớn nhất kể từ tháng 4/2025. Chỉ số Nasdaq UAE 20 giảm 4,4%.

Cổ phiến của Ngân hàng quốc doanh Emirates NBD, giảm 5,2%, dẫn đầu đà giảm tại Dubai. Công ty Bảo hiểm Quốc gia Al Buhaira và Công ty Đầu tư Tổng hợp Umm Al Qaiwain của Abu Dhabi, lần lượt giảm 9,6% và 8,7%, dẫn đầu đà giảm tại sàn giao dịch này.

Cuối tuần qua, Iran đã phát động một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel khiến Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Việc đóng cửa không phận xung quanh UAE đã dẫn đến hàng nghìn chuyến bay bị hủy. Giá cổ phiếu của hãng hàng không giá rẻ Air Arabia giảm 5%.

Trong một báo cáo ngày 3/3, các nhà phân tích tại Citi cho rằng sự leo thang trong cuộc xung đột ở Trung Đông có thể có “tác động sâu sắc lâu dài đối với khu vực ”.

Các nhà phân tích của Citi cho biết: “Tác động về định giá có thể khác nhau (và có khả năng nghiêm trọng hơn) khi giá cổ phiếu giảm do sự gia tăng rủi ro thị trường chứng khoán”.

