Lãi gấp 80 lần sau hơn một thập kỷ: Thương vụ "bán mình" kinh điển trong làng công nghệ khiến giới đầu tư ngả mũ

Theo Ars Technica, công ty tư vấn và cung cấp dịch vụ IT Accenture đã đồng ý mua lại Ookla, chủ sở hữu của Speedtest và Downdetector từ Ziff Davis với giá 1,2 tỷ USD.

Hãng Accenture có kế hoạch tích hợp các sản phẩm dữ liệu của Ookla vào các dịch vụ riêng của mình, nhằm mục đích giúp đỡ "tối ưu hóa... các mạng Wi-Fi và 5G quan trọng" cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các hyperscaler và nhà cung cấp dịch vụ đám mây, các cơ quan chính phủ và các loại khách hàng khác.

Nền tảng của Ookla cũng bao gồm Ekahau, đơn vị cung cấp các công cụ để khắc phục sự cố và thiết kế mạng không dây, và RootMetrics, công cụ giám sát hiệu suất mạng di động.

Phía Accenture dự định sử dụng dữ liệu thu thập được từ các dịch vụ của Ookla cho các ứng dụng như giúp các công ty hạ tầng đám mây và nhà cung cấp dịch vụ đám mây "đảm bảo khả năng phục hồi của hạ tầng AI và các trung tâm dữ liệu biên, nơi xử lý hầu hết các khối lượng công việc suy luận", cải thiện việc phòng chống gian lận trong ngân hàng, thực hiện phân tích dữ liệu nhà thông minh trong lĩnh vực tiện ích và tối ưu hóa lưu lượng bán lẻ.

Trong một tuyên bố, Manish Sharma, Giám đốc Chiến lược và Dịch vụ của Accenture, nhấn mạnh:“Nếu Speedtest và RootMetrics là những tiêu chuẩn định nghĩa trải nghiệm người dùng, thì Downdetector đóng vai trò nhận diện sự cố nhanh chóng hơn, còn Ekahau lại là động lực thúc đẩy chuyển đổi không gian làm việc số thông qua kết nối Wi-Fi vượt trội. Trong kỷ nguyên của tiếp cận đa kênh và các tác vụ tự hành (agentic access), việc duy trì kết nối với độ trễ thấp và không rào cản là yếu tố cạnh tranh sống còn. Những công cụ này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp để kiến tạo các môi trường hiệu suất cao theo đúng nhu cầu.”

Hãng Ookla cho biết các sản phẩm của họ nhận được tổng cộng 250 triệu lượt kiểm tra do người tiêu dùng thực hiện mỗi tháng và công ty có khoảng 430 nhân viên. Ookla đạt lợi nhuận ròng 76,1 triệu USD và tạo ra doanh thu 230,7 triệu USD vào năm 2025.

Theo hãng tin Reuters, Ziff Davis đã mua Ookla vào năm 2014 với giá 15 triệu USD, tương đương mức lãi gấp 80 lần trong hơn 10 năm nếu tính theo mức giá 1,2 tỷ USD. Công ty xuất bản này cho biết họ dự kiến thương vụ bán này sẽ hoàn tất "trong những tháng tới".

Trong một tuyên bố, CEO kiêm Chủ tịch Accenture, Julie Sweet cho biết: "Bằng cách mua lại Ookla, chúng tôi sẽ giúp các khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh và chính phủ mở rộng quy mô AI một cách an toàn và xây dựng các nền tảng dữ liệu đáng tin cậy mà họ cần để cung cấp kết nối liền mạch, đáng tin cậy nhằm tạo ra giá trị."

Speedtest và Downdetector vốn phổ biến đối với những người đang tìm kiếm công cụ để kiểm tra nhanh tốc độ internet hiện tại và tình trạng của các dịch vụ trực tuyến. Downdetector thường được các báo cáo truyền thông trích dẫn khi thảo luận về khả năng hoạt động của các trang web, ứng dụng, ngân hàng và nhiều dịch vụ khác.

Dưới thời Ziff Davis, cả hai dịch vụ này cũng được phát triển cho các ứng dụng B2B. Ví dụ, bằng cách sử dụng Speedtest, Ookla thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu cho "hàng tỷ mẫu mạng di động mỗi ngày, đo lường mức tín hiệu vô tuyến, phạm vi phủ sóng và tính khả dụng của mạng, cũng như các chỉ số [chất lượng trải nghiệm] cho một số trải nghiệm kết nối, chẳng hạn như phát video trực tuyến, hội nghị truyền hình, chơi game, duyệt web, và hiệu suất của nhà cung cấp CDN và điện toán đám mây".

Hiện tại, Speedtest xác nhận các nhà khai thác viễn thông, các cơ quan quản lý và thương mại, các nhà phân tích, nhà báo và các tổ chức phi lợi nhuận là khách hàng B2B của mình.

Trong khi đó, Downdetector Explorer là một công cụ giám sát được cho là giúp các doanh nghiệp phát hiện tình trạng gián đoạn. Khách hàng của công ty bao gồm các dịch vụ truyền phát trực tuyến, ngân hàng, mạng xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông.

Nếu thương vụ mua lại của Accenture hoàn tất, công ty tư vấn IT này cũng sẽ sử dụng dữ liệu từ Speedtest và Downdetector để cung cấp thông tin cho khách hàng, và người dùng cá nhân sẽ phải tuân theo chính sách mật mới cũng như bất kỳ thay đổi nào khác mà Accenture có thể thực hiện.

*Nguồn: Ars Technica