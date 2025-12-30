Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra tỷ USD cho đồng minh NATO

30-12-2025 - 08:32 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ tuyên bố phê duyệt thương vụ bán máy bay tuần tra trị giá 1,8 tỷ USD cho Đan Mạch, bất chấp căng thẳng leo thang sau khi đặc phái viên Mỹ kêu gọi chiếm Greenland.

Hôm 29/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này chính thức chấp thuận yêu cầu của Đan Mạch về việc mua hệ thống máy bay tuần tra và trinh sát P-8A từ Boeing. Thương vụ này sẽ "hỗ trợ mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho đồng minh NATO, vốn là lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt thương vụ bán tên lửa không đối không trị giá gần 1 tỷ USD cho Đan Mạch.

Máy bay P-8A Poseidon tại sân bay Boeing Field ở Seattle, Washington. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Từ lâu, Mỹ thúc ép đồng minh NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng. Trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giảm bớt sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu bất chấp việc Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Hồi đầu tháng 12, Tổng thống Trump chính thức thông báo bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên phụ trách Greenland. Động thái mới nhất cho thấy Nhà Trắng tiếp tục theo đuổi tham vọng gia tăng ảnh hưởng chiến lược của Washington tại khu vực Bắc Cực.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump viết: “Jeff Landry là người hiểu rõ tầm quan trọng sống còn của Greenland đối với an ninh quốc gia Mỹ và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích của nước Mỹ vì sự an toàn, an ninh và sinh tồn của các đồng minh cũng như của thế giới”.

Về phía mình, Thống đốc Jeff Landry bày tỏ sự cảm kích đối với Tổng thống Trump. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Landry gọi đây là vinh dự và cho biết ông sẽ đảm nhiệm vai trò đặc phái viên trên cơ sở tự nguyện. Ông Landry cũng nhấn mạnh việc được giao nhiệm vụ mới không ảnh hưởng tới cương vị Thống đốc bang Louisiana mà ông đang nắm giữ.

Cùng với đó, ông Landry tuyên bố sẽ nỗ lực để biến hòn đảo Bắc Cực này thành “một phần của Mỹ”. Phát biểu này ngay lập tức khiến Greenland tức giận và triệu tập Đại sứ Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump từ chối loại trừ khả năng chiếm Greenland bằng vũ lực, khẳng định Mỹ cần hòn đảo giàu tài nguyên này cho an ninh của chính mình.

“Chúng ta phải có được khu vực đó. Và ông ấy muốn dẫn đầu nỗ lực này”, ông Trump nói.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

