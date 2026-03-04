Lãnh đạo nước NATO “nói thẳng” sau khi bị ông Trump doạ cắt đứt quan hệ thương mại vì không cho mượn căn cứ đánh Iran

Bình luận của ông Sánchez được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ cắt đứt thương mại với Tây Ban Nha sau khi Madrid ngăn chặn việc Mỹ sử dụng 2 cắn cứ quân sự của nước này để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tây Ban Nha cũng là một trong các quốc gia thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Rất thường xuyên, các cuộc chiến tranh lớn thường bắt đầu bằng một chuỗi sự kiện vượt tầm kiểm soát do tính toán sai lầm, lỗi kỹ thuật và những hoàn cảnh không lường trước được. Do đó, chúng ta phải học hỏi từ lịch sử và không thể chơi trò chơi may rủi với số phận hàng triệu người”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez nói.

Ông Sánchez cũng tóm tắt lập trường của Chính phủ nước này là: Không chiến tranh.

Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha là một trong những lãnh đạo các nước Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Dù bị ông Trump đe doạ nhưng Chỉ số Ibex 35 của Tây ban Nha đã tăng 1,6% vào lúc 19h41 theo giờ Hà Nội. Trước đó, chỉ số này có giảm vì lo ngại căng thẳng thương mại với Mỹ. Stoxx 600 toàn châu Âu cũng tăng khoảng 1,1%.

Trên thực tế, việc ông Trump đe doạ trừng phạt Tây Ban Nha về vấn đề thương mại sẽ không dễ thực hiện bởi 27 quốc gia EU cùng nhau đàm phán các thoả thuận thương mại với Mỹ. Về phần mình, EU khẳng định sẽ đảm bảo đầy đủ lợi ích của các quốc gia thành viên.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha để bày tỏ “sự đoàn kết hoàn toàn” của EU với Madrid.

“Chúng tôi tái khẳng định can kết vững chắc của mình đối với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và trật tự dựa trên luật lệ ở khắp nơi trên thế giới”, ông Costa cho biết.

Nguồn: CNBC﻿