Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ hơn 200.000 tấn vàng trên thế giới bị bán vào ngày mai?

Trong hàng nghìn năm, con người đã sử dụng vàng làm tiền tệ và phương tiện tích trữ giá trị. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), ước tính khoảng 219.880 tấn vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử.

Ngày nay, chính phủ, các tập đoàn và nhà đầu tư cá nhân đều sở hữu vàng. Với sự phổ biến của vàng, nếu tất cả mọi người bán hết lượng vàng đang nắm giữ vào ngày mai, điều đó sẽ gây ra những hậu quả tàn khốc đối với nền kinh tế và tiền tệ toàn cầu.

Trên thế giới có bao nhiêu vàng?

Vàng đã được khai thác hàng nghìn năm, vì vậy rất khó để có được con số chính xác về lượng vàng hiện có. Hội đồng Vàng Thế giới ước tính rằng lượng vàng trên mặt đất như sau:

- Khoảng 98.000 tấn vàng được dùng để làm đồ trang sức, chiếm 44% tổng lượng vàng trên thị trường.

- Khoảng 51.000 tấn, tương đương 23%, đang tồn tại dưới dạng vàng thỏi, tiền xu và các quỹ ETF được bảo đảm bằng vàng.

- Khoảng 38.600 tấn vàng nắm giữ bởi các ngân hàng trung ương, chiếm 18%.

- 54.000 tấn vàng dưới dạng dự trữ

- 32.600 tấn thuộc loại khác, chiếm 15%.

- 132.000 tấn là tài nguyên vàng có tiềm năng khai thác.

Khác với các khoản đầu tư như cổ phiếu và trái phiếu, vàng không được giao dịch thường xuyên. Phần lớn vàng tồn tại dưới dạng đồ trang sức hoặc tiền xu, được mọi người giữ trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả vàng đều bị bán đi?

Nếu tất cả các nhà đầu tư quyết định bán vàng của họ vào ngày mai, tác động sẽ rất lớn, gây ra một trong những cú sốc tài chính lớn nhất trong lịch sử.

Giá vàng thế giới trong tuần qua. Nguồn: Trading Economics.

Tính đến 4/3/2026, giá vàng đang dao động quanh 5.100 USD/ounce. Một đợt bán tháo vàng quy mô lớn sẽ có tác động kinh hoàng đến giá trị của vàng.

Việc ồ ạt đưa 200.000 tấn vàng ra thị trường sẽ làm quá tải nhu cầu. Khi vàng tràn ngập thị trường, giá cả có thể sẽ sụp đổ. Giá vàng giao ngay sẽ giảm mạnh, và một số sàn giao dịch có thể tạm ngừng giao dịch hoặc hạn chế bán vàng để kiểm soát sự biến động của thị trường.

Nếu bạn sở hữu vàng vật chất, chẳng hạn như vàng thỏi hoặc tiền xu, giá trị của những tài sản này sẽ giảm. Các nhà buôn vàng có thể tạm thời ngừng mua vàng, vì vậy việc thanh lý số vàng bạn đang nắm giữ có thể gặp khó khăn.

Tình trạng hỗn loạn này khó có thể kéo dài lâu. Các nhà đầu tư muốn kiếm lời sẽ không thể bỏ qua cơ hội này và sẽ bắt đầu mua vàng trở lại. Khi càng nhiều người mua tham gia thị trường, giá vàng sẽ lại tăng lên.

Các ngân hàng trung ương nắm giữ một phần đáng kể lượng vàng của thế giới và họ cũng có thể đóng vai trò rất lớn trong việc ổn định thị trường. Trong lịch sử, các chính phủ trên thế giới đã hợp tác để ổn định giá vàng và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu, vì vậy các chính phủ có thể đồng ý mua vàng để hỗ trợ đẩy giá.

Nếu giá vàng giảm, điều này có thể ảnh hưởng đến các khoản đầu tư và ngành công nghiệp khác. Các công ty khai thác mỏ, nhà sản xuất trang sức và các cơ sở sản xuất sử dụng linh kiện vàng sẽ bị ảnh hưởng, và cổ phiếu cũng như các quỹ ETF liên quan đến vàng sẽ giảm giá.

Theo Yahoo Finance﻿