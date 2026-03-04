Bận chiến sự với Iran nhưng ông Trump vẫn "không quên" đánh thuế: Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết thuế quan toàn cầu 15% sẽ có hiệu lực ngay tuần này

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, phát biểu trên chương trình “Squawk Box” của CNBC ngày 4/3, ông Bessent xác nhận mức thuế 15% — cao hơn 5 điểm phần trăm so với mức đang áp dụng — sẽ sớm được triển khai. Trước đó, ông Trump tuyên bố nâng thuế từ 10% lên 15% và nói rằng quyết định này có hiệu lực “ngay lập tức”. Tuy nhiên, khi thực thi, mức thuế ban đầu vẫn chỉ là 10%, làm dấy lên câu hỏi về thời điểm áp dụng mức cao hơn.

Theo ông Bessent, việc điều chỉnh lên 15% “nhiều khả năng sẽ diễn ra trong tuần này”.

Động thái trên diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20/2 ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, cho rằng Tổng thống không có thẩm quyền sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để đơn phương áp đặt hàng loạt thuế quan mà không thông qua Quốc hội. Trước đó, ông Trump đã viện dẫn đạo luật này để áp thuế diện rộng lên hàng nhập khẩu từ phần lớn các quốc gia.

Chỉ vài giờ sau phán quyết, ông Trump ký sắc lệnh mới áp mức thuế toàn cầu 10% dựa trên một cơ sở pháp lý khác, cụ thể là Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, cơ chế này chỉ cho phép duy trì thuế quan trong tối đa 150 ngày nếu không được Quốc hội gia hạn.

Trong thời gian đó, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại sẽ hoàn tất các nghiên cứu cần thiết nhằm tạo nền tảng pháp lý bền vững hơn để tái áp dụng các mức thuế trước đây. Ông Bessent bày tỏ tin tưởng rằng trong vòng 5 tháng tới, tức khoảng tháng 8, mức thuế của Mỹ sẽ “trở lại như cũ” — tương đương thời điểm trước khi Tòa án Tối cao bác bỏ các biện pháp thuế quan cứng rắn của ông Trump.

Theo ông, các công cụ pháp lý thay thế này tuy triển khai chậm hơn nhưng vững chắc hơn và đã vượt qua hàng nghìn thách thức pháp lý trong quá khứ.

Tham khảo: CNBC﻿