Lo ngại tác động từ cú sốc cung ứng năng lượng

05-03-2026 - 07:32 AM | Tài chính quốc tế

Tại Mỹ, theo AP, giá xăng trung bình đã tăng 11 cent mỗi gallon hôm 3-3.

Chính quyền Myanmar hôm 4-3 triển khai hệ thống phân phối nhiên liệu theo định mức trên diện rộng đối với các phương tiện cá nhân với lý do chiến sự ở Trung Đông làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 7-3, xe mang biển số chẵn chỉ được phép lưu thông vào ngày chẵn, còn biển số lẻ chỉ được đi vào ngày lẻ. Còn tại Singapore, giá xăng đã tăng hôm 3-3 trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang. Theo tờ The Straits Times, giá dầu diesel cũng tăng do các diễn biến địa chính trị gây áp lực lên giá cả hàng hóa.

Tại Úc, các nhà kinh tế cảnh báo giá xăng có thể tăng mạnh trong những tuần tới do khủng hoảng Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, ông Simon Parham, Giám đốc Điều hành Công ty Phân phối và Bán lẻ nhiên liệu Waitomo Group, dự báo giá xăng ở New Zealand có thể bắt đầu tăng vào cuối tuần này.

Lo ngại tác động từ cú sốc cung ứng năng lượng - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng tại một trạm xăng ở TP Jakarta - Indonesia hôm 3-3 Ảnh: AP

Tại Mỹ, theo AP, giá xăng trung bình đã tăng 11 cent mỗi gallon hôm 3-3. Các chuyên gia nhận định Mỹ hiện ít bị tổn thương trước các cú sốc dầu mỏ toàn cầu hơn trước đây vì sản lượng khai thác trong nước đã tăng mạnh. Tuy nhiên, dầu vẫn là một loại hàng hóa mang tính toàn cầu, nên khi nguồn cung bị gián đoạn ở bất kỳ đâu, giá cả ở khắp nơi đều bị ảnh hưởng. Theo họ, hậu quả kinh tế từ xung đột, cú sốc năng lượng do việc xuất khẩu dầu của Iran bị ảnh hưởng, eo biển Hormuz tắc nghẽn, Qatar đóng cửa các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn... sẽ tác động đến châu Âu và châu Á nhiều hơn Mỹ.

Tại châu Âu, theo AP, nhiều người lái xe phải xếp hàng chờ đổ đầy bình nhiên liệu. Nếu chiến sự còn kéo dài, giá nhiên liệu có thể tiếp tục tăng trong vài tuần tới. Những nơi phải phụ thuộc nhiều vào hàng nhập khẩu sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn. Chính phủ các nước Croatia và Slovenia hôm 3-3 cho biết hai nước này hiện không phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung năng lượng ngay lập tức. Tuy nhiên, Bộ Kinh tế Croatia cảnh báo về khả năng giá cả biến động và thị trường trở nên bất ổn hơn. Cơ quan Điều tiết Năng lượng quốc gia Moldova (ANRE) cũng cho biết giá dầu và các sản phẩm dầu mỏ quốc tế tăng cao đã đẩy giá nhiên liệu bán lẻ trong nước lên. Giá xăng và dầu diesel ở Bulgaria đã tăng khoảng 1%, Romania cũng dự báo giá nhiên liệu sẽ tăng vọt.


Theo Anh Thư

Người lao động

