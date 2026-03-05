Thêm 1 bê bối rúng động toàn cầu: Ngân hàng lớn nhất Nam Mỹ sụp đổ, chủ sở hữu bị bắt khẩn lần 2 vì giám sát trái phép, hối lộ

Vụ sụp đổ ngân hàng Banco Master tiếp tục làm dậy sóng chính trường Brazil khi Daniel Vorcaro, chủ sở hữu ngân hàng này, vừa bị bắt giữ lần thứ hai với hàng loạt cáo buộc mới liên quan đến giám sát trái phép, đe dọa những người chỉ trích và hối lộ quan chức ngân hàng trung ương, theo Financial Times.

Theo thông tin từ cảnh sát liên bang, Vorcaro bị bắt tại São Paulo hôm thứ Tư theo lệnh của Tòa án Tối cao Brazil. Cùng thời điểm, tòa án cũng ban hành lệnh bắt giữ đối với ba cá nhân khác có liên quan. Cơ quan điều tra cho biết khoảng 22 tỷ real (tương đương 4,2 tỷ USD) tài sản đã bị phong tỏa trong quá trình điều tra.

Trong quyết định của mình, Thẩm phán André Mendonça cho rằng việc bắt giữ là cần thiết do nguy cơ các nghi phạm có thể can thiệp vào tiến trình điều tra hình sự. Hồ sơ điều tra cũng cho thấy Vorcaro và một cộng sự từng bàn bạc về khả năng sử dụng bạo lực nhằm vào một nhân viên ngân hàng và một nhà báo.

Đáng chú ý, phán quyết của tòa còn nêu rằng hai nhân viên của Ngân hàng Trung ương Brazil, hiện đã bị đình chỉ công tác, bị cáo buộc nhận tiền để cung cấp thông tin giám sát mật và tư vấn cho Vorcaro về các vấn đề liên quan đến quy định tài chính. Luật sư của Vorcaro ngay lập tức bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định thân chủ của họ không hề tìm cách cản trở cuộc điều tra và đang hợp tác với các cơ quan chức năng.

Các vụ bắt giữ mới nhất đánh dấu bước leo thang trong cuộc điều tra gian lận và rửa tiền liên quan đến Banco Master, ngân hàng đã sụp đổ vào năm ngoái với thiệt hại ước tính hơn 40 tỷ real. Đây được xem là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất tại Brazil trong nhiều thập kỷ.

Trước khi sụp đổ, Banco Master từng mở rộng rất nhanh nhờ phát hành các chứng chỉ tiết kiệm có lãi suất cao, giúp Vorcaro, 42 tuổi, từ một doanh nhân ít tên tuổi nhanh chóng trở thành nhân vật giàu có với lối sống xa hoa. Ông từng bị bắt lần đầu vào tháng 11 năm ngoái, khi đang chờ lên một chuyến bay riêng, đúng ngày Ngân hàng Trung ương Brazil ra lệnh thanh lý Banco Master. Sau đó, Vorcaro được thả với điều kiện đeo vòng theo dõi điện tử ở mắt cá chân.

Dù đến nay chưa có cáo buộc hình sự chính thức nào được đưa ra, vụ sụp đổ của Banco Master đã gây chấn động giới chính trị và tài chính Brazil. Lý do là Vorcaro được cho là đã xây dựng mạng lưới quan hệ sâu rộng với các chính trị gia, thẩm phán và quan chức cấp cao, điều mà nhiều nhà phê bình cho rằng tương đương với một mạng lưới mua bán ảnh hưởng quy mô lớn.

Theo lệnh bắt giữ mới, các nhà điều tra nghi ngờ tồn tại một “nhóm đe dọa” do Vorcaro điều phối, trong đó có sự tham gia của một cựu cảnh sát. Nhóm này bị cáo buộc thu thập dữ liệu cá nhân của những người chỉ trích Vorcaro và thảo luận về việc đe dọa bằng bạo lực.

Trong các tin nhắn WhatsApp giữa Vorcaro và một cộng sự, được trích dẫn trong hồ sơ điều tra, ông được cho là đã nói muốn “đánh gãy toàn bộ hàm răng” của một phóng viên.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Vorcaro cho rằng các tin nhắn này đã bị hiểu sai ngữ cảnh. Trong một tuyên bố, doanh nhân này nói:

“Tôi không hề có ý định đe dọa hay uy hiếp nhà báo. Nếu trong quá khứ tôi có tỏ ra bức xúc trong các tin nhắn riêng tư, đó chỉ là cách trút giận chứ hoàn toàn không nhằm đe dọa bất kỳ ai. Tôi chưa từng ra lệnh, và cũng sẽ không bao giờ ra lệnh cho bất kỳ hành vi bạo lực nào”.

Ngoài ra, lệnh bắt giữ cũng cáo buộc Vorcaro tìm cách che giấu tài sản sau khi được thả, đồng thời truy cập trái phép vào hệ thống của cảnh sát liên bang, văn phòng công tố Brazil và các cơ sở dữ liệu quốc tế, bao gồm Interpol và FBI.

Vụ bê bối này thậm chí còn đe dọa uy tín của Tòa án Tối cao Brazil. Thẩm phán Mendonça chỉ tiếp quản cuộc điều tra vào tháng trước sau khi một thẩm phán khác của tòa, José Antonio Dias Toffoli, rút khỏi vụ án do bị cáo buộc xung đột lợi ích.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy Toffoli từng trao đổi tin nhắn với Vorcaro. Thẩm phán này cũng là cổ đông của một công ty gia đình đã bán cổ phần tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng cho một quỹ đầu tư thuộc quyền kiểm soát cuối cùng của Fabiano Campos Zettel, anh rể Vorcaro. Toffoli phủ nhận việc nhận tiền từ cả hai người.

Theo: Financial Times, Reuters