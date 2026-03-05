‘Đòn hiểm’ của Apple khi bán iPhone giá rẻ giữa lúc khan hiếm chip bán dẫn

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay thị trường điện tử toàn cầu năm nay được dự báo sẽ đối mặt với một kịch bản đen tối khi giá chip nhớ tăng phi mã sẽ tàn phá biên lợi nhuận của các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, thay vì co cụm phòng thủ, Apple lại đi theo một hướng khác gây bất ngờ, đó là dùng mức giá thấp kỷ lục để "đánh úp" các đối thủ vốn đang suy yếu vì thiếu hụt nguồn cung.

Chiến thuật đầy toan tính

Trong sự kiện công bố sản phẩm mới đây, Apple đã khiến giới phân tích bất ngờ khi niêm yết iPhone 17e, dòng máy giá rẻ mới nhất ở mức 599 USD. Đây là con số tương đương với mẫu máy tiền nhiệm năm ngoái, bất chấp việc chi phí chip nhớ và lưu trữ đang tăng vọt.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc MacBook Neo cũng xuất hiện với mức giá 599 USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia.

Điều đáng nói là Apple không chỉ giữ giá mà còn "hào phóng" gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản cho iPhone 17e.

Trong thế giới kinh doanh, đây thường được coi là một bước đi tự sát đối với biên lợi nhuận. Tuy nhiên với Apple, đây là một khoản đầu tư dài hạn để thu phục những khách hàng đang đứng giữa ngã ba đường: chọn một chiếc điện thoại Android tầm trung sắp tăng giá hay bước chân vào hệ sinh thái iOS sang chảnh với mức giá tương đương.

Francisco Jeronimo, Phó Chủ tịch hãng nghiên cứu IDC, nhận định rất thẳng thắn rằng Apple đang ra đòn hiểm bởi nhìn nhận cuộc khủng hoảng bộ nhớ không phải là rào cản, mà là một cơ hội hiếm có để chiếm lĩnh thị phần.

Theo ông Jeronimo, tất cả các smartphone khác trong cùng phân khúc giá chắc chắn sẽ phải tăng giá để tồn tại, tạo ra một lỗ hổng lớn để người dùng chuyển dịch từ Android sang iOS, từ Chromebook hay PC sang Mac.

Trong khi Apple có thể dùng lợi nhuận khổng lồ từ các dòng cao cấp để bù đắp cho phân khúc giá rẻ, thì các hãng điện thoại Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Honor lại không có được sự xa xỉ đó. Các mẫu smartphone tầm trung vốn là "nồi cơm" của họ giờ đây đứng trước nguy cơ thua lỗ nếu không tăng giá bán.

Sự khan hiếm chip nhớ hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ cơn sốt máy chủ AI - nơi cũng tiêu thụ lượng lớn linh kiện tương tự. IDC dự báo thị trường smartphone toàn cầu sẽ chứng kiến mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay với sản lượng xuất xưởng giảm tới 13% do chi phí tăng cao và tình trạng thiếu hụt. Phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Android giá thấp, nơi mà việc sản xuất sẽ không còn mang lại lợi nhuận.

Tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ, iPhone 17e được dự báo sẽ trở thành "cỗ máy quét" thị phần. Đặc biệt tại Trung Quốc, khoảng cách về giá giữa Apple và các đối thủ Android đang thu hẹp lại đáng kể. Khi kết hợp với các gói trả góp 24 tháng, sức hút của một chiếc iPhone "giá mềm" trở nên khó cưỡng hơn bao giờ hết đối với người dùng trẻ.

Theo WSJ, lợi thế lớn nhất của Apple không chỉ nằm ở thương hiệu, mà là quyền năng áp đặt trong chuỗi cung ứng. Như chuyên gia Mark Newman từ Bernstein Research đã phân tích, Apple có cơ hội độc nhất vô nhị để giành thị phần từ các nhà sản xuất Android cấp thấp, những đơn vị thậm chí còn không thể đảm bảo đủ nguồn cung chip nhớ để duy trì dây chuyền.

Dù CEO Tim Cook đã thừa nhận trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh gần nhất rằng Apple sẽ chịu tác động đáng kể lên lợi nhuận từ quý này do giá bộ nhớ tăng mạnh, nhưng hãng đã có phương án dự phòng.

Để bù đắp cho phân khúc giá rẻ, Apple đã khéo léo tăng giá các dòng cao cấp như MacBook Pro và MacBook Air. Giới quan sát dự đoán kịch bản tương tự sẽ lặp lại với iPhone 18 Pro Max vào mùa thu năm nay, với mức chi phí sản xuất ước tính có thể tăng thêm 25%.

Bằng cách hy sinh một phần biên lợi nhuận ngắn hạn ở phân khúc giá rẻ, Apple đang xây dựng một cái bẫy ngọt ngào. Một khi người dùng đã bước chân vào hệ sinh thái của họ thông qua những chiếc iPhone hay MacBook 599 USD, việc giữ chân họ và thu lợi từ dịch vụ hay các bản nâng cấp sau này sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

*Nguồn: WSJ, Fortune