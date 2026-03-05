Nổ tàu chở dầu ngoài khơi Kuwait

Một tàu chở dầu nổ ở vùng biển ngoài khơi Kuwait, gây ra sự cố tràn dầu, cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO cho biết hôm nay, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel và Iran làm tê liệt hoạt động vận chuyển hàng hải ở Vịnh.

Một tàu chở dầu đã bị trúng một "vụ nổ lớn" ở vùng biển ngoài khơi Kuwait, gây ra sự cố tràn dầu, theo một cơ quan an ninh hàng hải của Anh cho biết. (Ảnh minh họa: Getty)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết họ đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng ở Vịnh và là một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

“Thuyền trưởng của một tàu chở dầu đang neo đậu báo cáo đã chứng kiến và nghe thấy một tiếng nổ lớn ở mạn trái, sau đó nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ rời khỏi khu vực”, ngoài khơi khu vực Mubarak Al-Kabeer của quốc gia vùng Vịnh, UKMTO đăng tải trên X.

“Có dầu tràn ra nước từ một thùng chứa hàng, có thể gây ra một số tác động đến môi trường”.

Bộ Nội vụ Kuwait cho biết vụ nổ xảy ra “ngoài vùng lãnh hải của Kuwait”, cách cảng Mubarak Al-Kabeer ít nhất 60km.

Iran thông báo đã tiến hành làn sóng tấn công thứ 19 nhằm vào Israel và các tài sản của Mỹ tại Trung Đông, theo đài Press TV và hãng thông tấn Tasnim có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tasnim dẫn lời IRGC cho biết đợt tấn công mới nhất bao gồm việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel và các “căn cứ khủng bố của Mỹ”.

IRGC cho biết chiến dịch này mang tên “Lời hứa đích thực 4” (True Promise 4).

Hiện các cuộc tấn công và đáp trả đã bước sang ngày thứ 5, với tín hiệu tham gia của những lực lượng khác trong khu vực, làm dấy lên nguy cơ gây căng thẳng lan rộng.

Thủ tướng Canada Mark Carney và người đồng cấp Australia Anthony Albanese thể hiện lập trường thống nhất của hai “cường quốc tầm trung” trong cuộc họp báo chung tại Canberra hôm 5/3.

Ông Carney khẳng định Canada sẽ không tham gia vào các hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có hoàn toàn loại trừ khả năng này hay không, kể cả trong trường hợp xung đột lan rộng, nhà lãnh đạo Canada cho rằng mọi kịch bản vẫn có thể xảy ra.

Trong khi đó, theo Tổng thống Trump, chiến dịch Epic Fury đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc vô hiệu hóa kho vũ khí của Tehran. Ông cho biết các tên lửa và bệ phóng của Iran đang bị "xóa sổ nhanh chóng", làm giảm thiểu khả năng đáp trả của quốc gia Trung Đông này.