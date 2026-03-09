Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Theo Sci-News, hóa thạch của một loài thủy quái khổng lồ đã được tìm thấy tại vùng khai thác phốt phát của Morocco. Nó được đặt tên là Pluridens imelaki, thành viên mới của gia tộc thương long, tức Mosasaur.

Thương long là một nhóm bò sát biển khổng lồ sống cùng thời với khủng long. Tên "thương long" có nghĩa là "rồng biển", với "thương" chỉ màu xanh sẫm của nước biển, ngụ ý con thủy quái rất giống rồng trong thần thoại châu Á.

Thủy quái Pluridens imelaki khi còn sống - Ảnh đồ họa: Machuky Paleoart/X

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diversity bởi tiến sĩ Nicholas Longrich từ Đại học Bath (Anh) và Tiến sĩ Nour-Eddine Jalil từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp, loài mới này thuộc phân họ Halisaurinae.

Đó là một họ gồm các loài được coi là nhỏ trong gia tộc thương long, với các loài bé nhất dài khoảng 4-5 m. Tuy nhiên Pluridens imelaki có chiều dài cơ thể vượt quá 9 m, tương đương các loài thương long khác phân họ trong khu vực.

Nó sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước, tức trong thế Phấn Trắng muộn của kỷ Phấn Trắng.

Hàm răng của con thủy quái lộ ra trong trầm tích - Ảnh: Diversity

"Thế Phấn Trắng muộn chứng kiến sự bùng nổ tiến hóa mạnh mẽ của thương long, một nhóm chuyên biệt gồm các loài bò sát biển lớn, trở thành những kẻ săn mồi thống trị biển trong 25 triệu năm cuối cùng của kỷ này” - các tác giả cho biết.

Cho đến nay đã có tới 16 loài thương long được phát hiện ở Morocco. Các mỏ phốt phát ở đất nước này vốn là một phần của chuỗi lớn các tầng quặng phốt phát tích tụ dọc theo rìa biển Tethys và phía Đông Đại Tây Dương thời khủng long.

Hộp sọ dài đến 1,25 m kèm hàm dưới của con thủy quái đã được tìm thấy trong các tầng quặng phốt phát ở tỉnh Khouribga - Morocco.

Sự khác biệt về cấu trúc hàm, hình dạng răng và kích thước mắt đã giúp các nhà nghiên cứu phân loại nó là một loài mới, cũng như thể hiện nó có một chiếc mõm khá dài, hàm tương đối mảnh mai khi còn sống.