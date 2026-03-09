Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

09-03-2026 - 18:09 PM | Tài chính quốc tế

Pluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.

Theo Sci-News, hóa thạch của một loài thủy quái khổng lồ đã được tìm thấy tại vùng khai thác phốt phát của Morocco. Nó được đặt tên là Pluridens imelaki, thành viên mới của gia tộc thương long, tức Mosasaur.

Thương long là một nhóm bò sát biển khổng lồ sống cùng thời với khủng long. Tên "thương long" có nghĩa là "rồng biển", với "thương" chỉ màu xanh sẫm của nước biển, ngụ ý con thủy quái rất giống rồng trong thần thoại châu Á.

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát - Ảnh 1.

Thủy quái Pluridens imelaki khi còn sống - Ảnh đồ họa: Machuky Paleoart/X

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diversity bởi tiến sĩ Nicholas Longrich từ Đại học Bath (Anh) và Tiến sĩ Nour-Eddine Jalil từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia Pháp, loài mới này thuộc phân họ Halisaurinae.

Đó là một họ gồm các loài được coi là nhỏ trong gia tộc thương long, với các loài bé nhất dài khoảng 4-5 m. Tuy nhiên Pluridens imelaki có chiều dài cơ thể vượt quá 9 m, tương đương các loài thương long khác phân họ trong khu vực.

Nó sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước, tức trong thế Phấn Trắng muộn của kỷ Phấn Trắng.

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát - Ảnh 2.

Hàm răng của con thủy quái lộ ra trong trầm tích - Ảnh: Diversity

"Thế Phấn Trắng muộn chứng kiến sự bùng nổ tiến hóa mạnh mẽ của thương long, một nhóm chuyên biệt gồm các loài bò sát biển lớn, trở thành những kẻ săn mồi thống trị biển trong 25 triệu năm cuối cùng của kỷ này” - các tác giả cho biết.

Cho đến nay đã có tới 16 loài thương long được phát hiện ở Morocco. Các mỏ phốt phát ở đất nước này vốn là một phần của chuỗi lớn các tầng quặng phốt phát tích tụ dọc theo rìa biển Tethys và phía Đông Đại Tây Dương thời khủng long.

Hộp sọ dài đến 1,25 m kèm hàm dưới của con thủy quái đã được tìm thấy trong các tầng quặng phốt phát ở tỉnh Khouribga - Morocco.

Sự khác biệt về cấu trúc hàm, hình dạng răng và kích thước mắt đã giúp các nhà nghiên cứu phân loại nó là một loài mới, cũng như thể hiện nó có một chiếc mõm khá dài, hàm tương đối mảnh mai khi còn sống.

Gặp 'thủy quái' to như xe buýt bơi trên mặt hồ, thợ săn nói: Những gì tôi thấy là độc nhất vô nhị

Theo Anh Thư

Người Lao động

Từ Khóa:
thủy quái

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lần đầu tiên sau gần 30 năm, Hàn Quốc phải làm việc này

Lần đầu tiên sau gần 30 năm, Hàn Quốc phải làm việc này Nổi bật

Vừa quay lại mua dầu Nga, một khách hàng lớn nhập ngay 20 triệu thùng nhưng không còn được Moscow giảm giá như trước

Vừa quay lại mua dầu Nga, một khách hàng lớn nhập ngay 20 triệu thùng nhưng không còn được Moscow giảm giá như trước Nổi bật

Đi ngược thế giới, Trung Quốc bá chủ xe điện nhờ tự sản xuất gần 80% linh kiện lõi, lợi nhuận lên tới 20% dù giá bán siêu rẻ

Đi ngược thế giới, Trung Quốc bá chủ xe điện nhờ tự sản xuất gần 80% linh kiện lõi, lợi nhuận lên tới 20% dù giá bán siêu rẻ

17:48 , 09/03/2026
Chứng khoán tương lai Mỹ hồi mạnh từ đáy khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá dầu ngất ngưởng

Chứng khoán tương lai Mỹ hồi mạnh từ đáy khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá dầu ngất ngưởng

17:32 , 09/03/2026
Tỉ phú UAE gửi thư ông Donald Trump về chiến sự Trung Đông

Tỉ phú UAE gửi thư ông Donald Trump về chiến sự Trung Đông

17:20 , 09/03/2026
Những bí ẩn xung quanh Lãnh tụ tối cao mới của Iran

Những bí ẩn xung quanh Lãnh tụ tối cao mới của Iran

16:52 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên