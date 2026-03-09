Lần đầu tiên sau gần 30 năm, Hàn Quốc phải làm việc này

Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng cơ chế trần giá nhiên liệu lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo vì giá dầu tăng vọt vượt mốc 100 USD/thùng.

Thông báo được đưa ra ngày 9/3 bởi Tổng thống Lee Jae Myung sau khi ông triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của chính phủ nhằm ứng phó với tác động từ cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng tình hình hiện nay đang tạo ra gánh nặng lớn đối với nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu của nước này.

Theo Văn phòng Tổng thống, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc dự kiến triển khai cơ chế trần giá ngay trong tuần này.

Động thái được xem là đáng chú ý đối với một nền kinh tế lớn như Hàn Quốc – quốc gia nằm trong nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới và là thành viên của G20.

“Đối với các sản phẩm dầu mỏ đã tăng giá quá mức trong thời gian gần đây, hệ thống giá trần cần được nhanh chóng đưa vào áp dụng và thực hiện một cách mạnh mẽ,” Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh.

Ngoài việc áp trần giá, ông Lee cũng yêu cầu chính phủ tăng cường giám sát các công ty lọc dầu và trạm xăng, nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ hoặc thao túng thị trường. Đồng thời, Seoul đang tìm cách đảm bảo các chuyến tàu chở dầu không phải đi qua tuyến vận tải nhạy cảm là Eo biển Hormuz – nơi chiếm vai trò then chốt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trước đó, tuần trước, chính phủ Hàn Quốc thông báo nước này sẽ nhận hơn 6 triệu thùng dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhằm ổn định nguồn cung.

Giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày Chủ nhật, lần đầu tiên chạm ngưỡng này kể từ sau xung đột Nga-Ukraine năm 2022. Căng thẳng căng thẳng địa chính trị ở Vịnh Ba Tư làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Việc áp dụng trần giá nhiên liệu cho thấy Seoul đang phải triển khai những biện pháp mạnh để bảo vệ nền kinh tế trước làn sóng tăng giá năng lượng, trong bối cảnh bất ổn ở Trung Đông tiếp tục đẩy thị trường dầu mỏ vào tình trạng biến động mạnh.