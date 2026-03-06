Dưới góc độ pháp lý và an ninh, vụ án mang tên Kim - một phụ nữ 21 tuổi tại Hàn Quốc - không chỉ đơn thuần là một vụ trọng án hình sự mà còn là lời cảnh báo về mặt trái của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các báo cáo điều tra, Kim bị cáo buộc đã sử dụng ChatGPT như một công cụ hỗ trợ để tìm hiểu về tác động sinh hóa của việc kết hợp rượu với các loại thuốc tâm thần mạnh, từ đó thiết lập những "công thức" gây tử vong cho các nạn nhân của mình.

Vụ việc bắt đầu lộ diện vào ngày 11 tháng 2 khi cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Kim tại quận Gangbuk-gu, Seoul. Ban đầu, các điều tra viên chỉ đưa ra cáo buộc gây thương tích dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, những dữ liệu thu thập được từ hệ thống camera giám sát (CCTV) tại các khách sạn đã vẽ nên một bức chân dung tội phạm đáng sợ hơn nhiều. Hình ảnh ghi lại cho thấy Kim đi vào khách sạn cùng các nạn nhân nhưng sau đó rời đi một mình một cách thản nhiên. Trong phòng khách sạn, cảnh sát phát hiện thi thể của các nam thanh niên với nồng độ thuốc an thần cực cao trong cơ thể.

Lịch trình tội ác của Kim được xác định bắt đầu từ ngày 28 tháng 1, khi cô cùng một thanh niên ngoài 20 tuổi bước vào một khách sạn và rời đi sau đó hai giờ. Đến ngày 9 tháng 2, một kịch bản tương tự lặp lại tại một cơ sở lưu trú khác. Cả hai người đàn ông đi cùng Kim đều được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Mặc dù tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận có pha thuốc ngủ chứa thành phần benzodiazepine vào đồ uống nhưng bao biện rằng không biết hành động này có thể gây chết người, các bằng chứng kỹ thuật đã bác bỏ hoàn toàn lời khai này.

Khi tiến hành khám xét điện thoại cá nhân của Kim, lực lượng chức năng đã phát hiện một loạt các câu hỏi gửi tới ChatGPT có nội dung tập trung vào việc gây hại cho con người. Những câu hỏi như "Chuyện gì xảy ra nếu uống thuốc ngủ với rượu?", "Cần uống bao nhiêu để gây nguy hiểm?" hay trực diện hơn là "Nó có thể giết chết ai đó không?" cho thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có ý thức về hậu quả. ChatGPT, vốn được thiết kế để hỗ trợ thông tin, đã vô tình cung cấp các dữ liệu mà Kim sử dụng để tối ưu hóa liều lượng độc chất.

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng còn phát hiện ra rằng đây không phải là những hành động bộc phát. Ngay từ tháng 12 năm ngoái, Kim đã thực hiện một vụ "thử nghiệm" đầu tiên tại bãi đậu xe của một quán cà phê ở Namyangju. Nạn nhân lúc đó là bạn trai của cô, người đã bị cô lén bỏ thuốc vào đồ uống dẫn đến bất tỉnh.

Các chuyên gia pháp y chỉ ra rằng, sau lần thử nghiệm đó, Kim đã chủ động tăng gấp đôi liều lượng benzodiazepine trong các vụ tấn công sau này tại Seoul, minh chứng cho ý định sát hại nạn nhân một cách dứt khoát.

Tuy nhiên, vụ án này còn gây xôn xao bởi một khía cạnh phi thẩm mỹ và phi đạo đức trên không gian mạng. Sau khi những hình ảnh đời thực của Kim bị rò rỉ, một làn sóng phản ứng kỳ lạ đã xuất hiện. Thay vì tập trung lên án hành vi giết người máu lạnh, một bộ phận cư dân mạng lại bị mê hoặc bởi vẻ ngoài xinh đẹp của nghi phạm.

Biệt danh "sát thủ xinh đẹp" bắt đầu lan truyền kèm theo những bình luận khiếm nhã và lệch lạc. Nhiều người thậm chí còn đề xuất giảm nhẹ hình phạt hoặc dành cho cô những đặc quyền ưu tiên chỉ vì ngoại hình ưa nhìn. Thậm chí, có những người còn công khai tuyên bố sẵn sàng đi uống nước cùng cô bất chấp những rủi ro tử thần đã được cảnh báo.

Sự việc này không chỉ đặt ra bài toán về việc kiểm soát nội dung độc hại trên các công cụ AI mà còn phản ánh một thực trạng đáng ngại về nhận thức xã hội, khi giá trị của đạo đức và luật pháp bị đặt dưới vẻ bề ngoài trong mắt một bộ phận công chúng trẻ. Hiện tại, cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để truy tố Kim với khung hình phạt cao nhất dựa trên những bằng chứng về ý định giết người có tổ chức.