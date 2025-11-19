Cloudflare gặp sự cố toàn cầu: ChatGPT, X, Deepseek cùng hàng loạt nền tảng công nghệ không thể truy cập

Tối ngày 18/11 (theo giờ Việt Nam), người dùng internet trên toàn thế giới bất ngờ không thể truy cập vào hàng loạt website và ứng dụng quen thuộc. ChatGPT của OpenAI hiển thị thông báo lỗi yêu cầu "vui lòng bỏ chặn challenges.cloudflare.com để tiếp tục". Nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ) của tỷ phú Elon Musk cũng không thể truy cập. Spotify, Canva, thậm chí cả các tựa game trực tuyến nổi tiếng như League of Legends đều đồng loạt gặp sự cố.

Nguyên nhân của thảm họa internet này nằm ở Cloudflare - một công ty cung cấp dịch vụ hạ tầng mạng quan trọng, đóng vai trò như "xương sống" cho hàng triệu website trên toàn cầu. Cloudflare cung cấp các dịch vụ bảo mật, tăng tốc và bảo vệ chống tấn công DDoS cho vô số website lớn nhỏ. Khi Cloudflare gặp sự cố, hậu quả lan tràn như hiệu ứng domino, kéo theo hàng loạt dịch vụ phụ thuộc vào nó cũng ngừng hoạt động.

ChatGPT, DeepSeek đồng loạt 'sập'

Đại diện Cloudflare cho biết công ty đã phát hiện "một đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập bất thường" vào một trong các dịch vụ của họ trước khi xảy ra lỗi. Hệ thống ghi nhận lỗi 500 trên diện rộng - loại lỗi máy chủ nội bộ nghiêm trọng cho thấy server không thể xử lý yêu cầu. Cloudflare Dashboard và API - hai công cụ quan trọng để quản lý dịch vụ - cũng bị tê liệt hoàn toàn.

Quy mô ảnh hưởng của sự cố lần này vượt xa những gì nhiều người tưởng tượng. Không chỉ các nền tảng công nghệ lớn, mà ngay cả các tổ chức chính phủ và dịch vụ công cũng bị ảnh hưởng. Website của Cơ quan Quản lý Năng lượng Liên bang Hoa Kỳ (FERC) không thể truy cập. Hệ thống giao thông công cộng của bang New Jersey ngừng cung cấp thông tin trực tuyến. Công ty xếp hạng tín dụng Moody's, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, và vô số dịch vụ khác đều gặp trục trặc nghiêm trọng.

Điều đáng chú ý là nhiều người dùng nhận được thông báo lỗi cho rằng chính họ đã gây ra sự cố hoặc có thể tự khắc phục. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ khẳng định đây hoàn toàn là vấn đề từ hạ tầng của Cloudflare, không liên quan gì đến người dùng cuối. Người dùng không thể làm gì để khắc phục tình trạng này ngoài việc chờ đợi Cloudflare giải quyết.

Cloudflare đã nhanh chóng phản ứng trước khủng hoảng khi thông báo đã xác định được nguyên nhân và đang triển khai biện pháp khắc phục. Công ty này cho biết "đang thấy các dịch vụ phục hồi", nhưng cảnh báo một số khách hàng vẫn có thể tiếp tục gặp thông báo lỗi.

Công ty đã thực hiện các thay đổi cho phép Cloudflare Access và WARP - hai dịch vụ quan trọng - phục hồi hoạt động. Tỷ lệ lỗi đối với người dùng Access và WARP đã trở về mức như trước khi xảy ra sự cố. Cloudflare cũng kích hoạt lại quyền truy cập WARP tại London và các khu vực khác.

Một chi tiết đáng quan tâm là trước đó, Cloudflare đã đăng thông báo về việc lên kế hoạch "bảo trì theo lịch trình" trên một số máy chủ vào ngày 18/11/2025. Nhiều chuyên gia nghi ngờ sự cố có thể có liên quan đến đợt bảo trì này, mặc dù Cloudflare chưa xác nhận chính thức.

Sự cố lần này một lần nữa nhấn mạnh mức độ phụ thuộc nguy hiểm của internet toàn cầu vào một số ít nhà cung cấp hạ tầng. Cloudflare là một trong những công ty quan trọng nhất trong hệ sinh thái internet, xử lý lưu lượng truy cập khổng lồ mỗi ngày. Khi một "gã khổng lồ" như Cloudflare gặp vấn đề, hàng triệu website và dịch vụ trên toàn thế giới cũng bị ảnh hưởng theo.

Đối với doanh nghiệp và người dùng, sự cố này là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc có phương án dự phòng. Nhiều công ty lớn đã bắt đầu xem xét việc đa dạng hóa nhà cung cấp dịch vụ hạ tầng thay vì chỉ phụ thuộc vào một nguồn duy nhất. Tuy nhiên, với quy mô và uy tín của Cloudflare, việc tìm kiếm giải pháp thay thế tương đương không hề dễ dàng.

Về phía người dùng cá nhân, hàng triệu người trên thế giới đã trải qua những giờ phút bất tiện khi không thể sử dụng các dịch vụ quen thuộc. Sinh viên không thể truy cập ChatGPT để hỗ trợ học tập. Người làm marketing không thể đăng nội dung lên X. Nhà thiết kế không thể mở Canva để hoàn thành công việc. Game thủ không thể tham gia các trận đấu trực tuyến.

Mặc dù Cloudflare đã công bố các dịch vụ đang dần phục hồi, công ty cũng thừa nhận khách hàng vẫn có thể tiếp tục gặp tỷ lệ lỗi cao hơn bình thường trong quá trình khắc phục. Điều này có nghĩa là sự cố có thể kéo dài thêm vài giờ hoặc thậm chí lâu hơn trước khi mọi thứ hoàn toàn trở lại bình thường.