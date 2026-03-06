Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ ra lệnh tiêu hủy các tài liệu mật khi sơ tán Đại sứ quán tại Kuwait

06-03-2026 - 18:01 PM | Tài chính quốc tế

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã đóng cửa sau các cuộc tấn công trả đũa của Iran, trở thành phái đoàn ngoại giao Mỹ thứ hai phải ngừng hoạt động hoàn toàn trong bối cảnh căng thẳng với Tehran leo thang.

Theo CBS News , Mỹ đã ra lệnh sơ tán Đại sứ quán tại Kuwait trong đêm ngày 5, rạng sáng 6/3.

Hai quan chức Mỹ cho biết, lệnh này đi kèm chỉ thị yêu cầu nhân viên Đại sứ quán tiêu hủy các tài liệu mật và xóa chúng khỏi các máy chủ bảo mật.

Nguồn tin từ CBS News cũng cho biết Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait đã bị tấn công nhiều lần. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán.

"Mặc dù chưa có báo cáo về thương tích đối với nhân viên Mỹ, nhưng sự an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài vẫn là ưu tiên hàng đầu", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Sau các cuộc không kích của Mỹ ngày 28/2, Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Trung Đông, trong đó có Kuwait.

Các quan chức Mỹ cũng cho biết quyết định sơ tán chịu ảnh hưởng từ vụ tấn công của Tehran nhằm vào Kuwait, khiến sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Iran “ra kèo” khiến Mỹ và đồng minh chắc chắn lỗ nhưng vẫn phải "cắn răng" lao theo

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

Từ Khóa:
Kuwait

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia tuyên bố làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, dự kiến hoàn thành trong 3 năm

Campuchia tuyên bố làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, dự kiến hoàn thành trong 3 năm Nổi bật

Nga đón tin vui không ngờ từ Mỹ

Nga đón tin vui không ngờ từ Mỹ Nổi bật

Trung Quốc âm thầm mở lối cho tàu qua eo biển Hormuz

Trung Quốc âm thầm mở lối cho tàu qua eo biển Hormuz

17:13 , 06/03/2026
Chứng khoán một nước châu Á tăng nóng rồi "gãy": Chính phủ lập tức hành động khẩn cấp

Chứng khoán một nước châu Á tăng nóng rồi "gãy": Chính phủ lập tức hành động khẩn cấp

16:39 , 06/03/2026
Thực hư cáo buộc Mỹ tốn tiền ném bom máy bay giả của Iran

Thực hư cáo buộc Mỹ tốn tiền ném bom máy bay giả của Iran

16:10 , 06/03/2026
Vệ tinh Trung Quốc 'soi' từ không gian: Máy bay Mỹ ở Saudi Arabia bị 'điểm danh' trước giờ không kích Iran

Vệ tinh Trung Quốc 'soi' từ không gian: Máy bay Mỹ ở Saudi Arabia bị 'điểm danh' trước giờ không kích Iran

15:38 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên