Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực hư cáo buộc Mỹ tốn tiền ném bom máy bay giả của Iran

06-03-2026 - 16:10 PM | Tài chính quốc tế

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh quân đội Mỹ phá hủy các hình vẽ máy bay chiến đấu của Iran, khiến nhiều người cho rằng chiến dịch “Cơn cuồng nộ kinh hoàng” mà Mỹ cùng Israel triển khai từ ngày 28/2 tốn tiền vì những mục tiêu “ma”.

Một bài đăng trên mạng xã hội X có video bom được thả xuống sân bay kèm theo dòng chữ: “Suốt thời gian qua Mỹ đã ném bom vào các hình vẽ F-14”.

Video ném bom hình vẽ máy bay đang được lan truyền trên mạng xã hội X

Trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ trong các cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, tuyên bố Mỹ đang trút “cái chết và sự hủy diệt từ bầu trời suốt cả ngày” xuống Iran, một bài đăng trên mạng xã hội dường như chế giễu tuyên bố đó.

“Người Iran đã đưa máy bay của họ xuống các hầm ngầm trước khi chiến tranh bắt đầu”, bài đăng của tài khoản Korobochka trên mạng xã hội X kèm theo clip dài 11 giây, cho thấy một quả bom được thả xuống thứ trông giống như đường viền của chiếc máy bay.

“Ông Trump nghĩ rằng ông ấy đã phá hủy toàn bộ không quân Iran. Đó thực sự chỉ là bức vẽ. Tôi không thể tin được”, bài viết nêu.

Tính đến sáng 5/3, bài đăng của Korobochka đã thu hút 10 triệu lượt xem. Thông tin này được khuếch đại bởi trợ lý AI Grok của X, nói rằng video cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào các hình vẽ F-14 ở sân bay Mehrabad ở Tehran, chứ không phải máy bay thật.

Bài đăng của Grok nhận được hơn 450.000 lượt xem, cho biết Iran thường sử dụng những mô hình giả công nghệ 2D này để thu hút hỏa lực, trong khi đội F-14 thực sự đã được chuyển vào căn cứ ngầm.

Tuy nhiên, đoạn video trùng khớp với clip do Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) đăng ngày 16/6/2025, ghi lại hình ảnh từ camera nhắm vào 2 máy bay chiến đấu F-14A Tomcat ở bên ngoài các nhà chứa máy bay tại sân bay Mehrabad.

F-14, loại máy bay đã bị Hải quân Mỹ loại biên từ lâu, hiện vẫn phục vụ với số lượng hạn chế trong Không quân Iran.

IDF thông báo rằng họ đã “tấn công 2 máy bay chiến đấu F-14 tại sân bay ở Tehran”, đồng thời nói thêm rằng “những máy bay này dự định được dùng để đánh chặn máy bay Israel”. Khi đó, Iran bác bỏ tuyên bố này, nói rằng đó chỉ là mô hình giả.

Tài khoản trên mạng xã hội X của Babak Taghvaee, một nhà phân tích quốc phòng và an ninh, cũng chia sẻ cùng video vào ngày 16/6/2025, và cho biết nó cho thấy các cuộc tấn công vào “những mô hình kích thước thật” của Không quân Iran.

Iran “ra kèo” khiến Mỹ và đồng minh chắc chắn lỗ nhưng vẫn phải "cắn răng" lao theo

Theo Bình Giang

Tiền phong

Từ Khóa:
máy bay giả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia tuyên bố làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, dự kiến hoàn thành trong 3 năm

Campuchia tuyên bố làm điều chưa từng có trong lịch sử nước này, dự kiến hoàn thành trong 3 năm Nổi bật

Hứng hơn 1.000 tên lửa, drone của Iran, nước đồng minh ‘ruột’ của Mỹ tính đóng băng hàng tỷ USD của Tehran, chặt đứt huyết mạch kinh tế quan trọng nhất

Hứng hơn 1.000 tên lửa, drone của Iran, nước đồng minh ‘ruột’ của Mỹ tính đóng băng hàng tỷ USD của Tehran, chặt đứt huyết mạch kinh tế quan trọng nhất Nổi bật

Vệ tinh Trung Quốc 'soi' từ không gian: Máy bay Mỹ ở Saudi Arabia bị 'điểm danh' trước giờ không kích Iran

Vệ tinh Trung Quốc 'soi' từ không gian: Máy bay Mỹ ở Saudi Arabia bị 'điểm danh' trước giờ không kích Iran

15:38 , 06/03/2026
Doanh số BYD lao dốc 36% đầu năm 2026

Doanh số BYD lao dốc 36% đầu năm 2026

15:00 , 06/03/2026
Nga đón tin vui không ngờ từ Mỹ

Nga đón tin vui không ngờ từ Mỹ

14:45 , 06/03/2026
Cuba vừa làm điều chưa từng có sau gần 70 năm

Cuba vừa làm điều chưa từng có sau gần 70 năm

14:23 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên