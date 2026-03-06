Thực hư cáo buộc Mỹ tốn tiền ném bom máy bay giả của Iran

Một bài đăng trên mạng xã hội X có video bom được thả xuống sân bay kèm theo dòng chữ: “Suốt thời gian qua Mỹ đã ném bom vào các hình vẽ F-14”.

Video ném bom hình vẽ máy bay đang được lan truyền trên mạng xã hội X

Trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ trong các cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, tuyên bố Mỹ đang trút “cái chết và sự hủy diệt từ bầu trời suốt cả ngày” xuống Iran, một bài đăng trên mạng xã hội dường như chế giễu tuyên bố đó.

“Người Iran đã đưa máy bay của họ xuống các hầm ngầm trước khi chiến tranh bắt đầu”, bài đăng của tài khoản Korobochka trên mạng xã hội X kèm theo clip dài 11 giây, cho thấy một quả bom được thả xuống thứ trông giống như đường viền của chiếc máy bay.

“Ông Trump nghĩ rằng ông ấy đã phá hủy toàn bộ không quân Iran. Đó thực sự chỉ là bức vẽ. Tôi không thể tin được”, bài viết nêu.

Tính đến sáng 5/3, bài đăng của Korobochka đã thu hút 10 triệu lượt xem. Thông tin này được khuếch đại bởi trợ lý AI Grok của X, nói rằng video cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào các hình vẽ F-14 ở sân bay Mehrabad ở Tehran, chứ không phải máy bay thật.

Bài đăng của Grok nhận được hơn 450.000 lượt xem, cho biết Iran thường sử dụng những mô hình giả công nghệ 2D này để thu hút hỏa lực, trong khi đội F-14 thực sự đã được chuyển vào căn cứ ngầm.

Tuy nhiên, đoạn video trùng khớp với clip do Lực lượng Phòng thủ Israel (IDF) đăng ngày 16/6/2025, ghi lại hình ảnh từ camera nhắm vào 2 máy bay chiến đấu F-14A Tomcat ở bên ngoài các nhà chứa máy bay tại sân bay Mehrabad.

F-14, loại máy bay đã bị Hải quân Mỹ loại biên từ lâu, hiện vẫn phục vụ với số lượng hạn chế trong Không quân Iran.

IDF thông báo rằng họ đã “tấn công 2 máy bay chiến đấu F-14 tại sân bay ở Tehran”, đồng thời nói thêm rằng “những máy bay này dự định được dùng để đánh chặn máy bay Israel”. Khi đó, Iran bác bỏ tuyên bố này, nói rằng đó chỉ là mô hình giả.

Tài khoản trên mạng xã hội X của Babak Taghvaee, một nhà phân tích quốc phòng và an ninh, cũng chia sẻ cùng video vào ngày 16/6/2025, và cho biết nó cho thấy các cuộc tấn công vào “những mô hình kích thước thật” của Không quân Iran.