Chứng khoán một nước châu Á tăng nóng rồi "gãy": Chính phủ lập tức hành động khẩn cấp

Cú gãy lịch sử sau chuỗi tăng nóng

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc vừa trải qua một trong những cú rung lắc dữ dội nhất lịch sử: tăng nóng theo kiểu “parabol”, rồi đột ngột sụp đổ chỉ trong vài phiên.

Cụ thể, chỉ số KOSPI đã rơi vào tình trạng bán tháo dữ dội trong phiên 4/3, khi giảm 12,06% – mức giảm một ngày mạnh nhất lịch sử của thị trường này kể từ sự kiện khủng bố ngày 11/09.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Photo : YONHAP News

Cú lao dốc xảy ra sau khi thị trường đã có chuỗi tăng mạnh trước đó, khiến định giá nhiều cổ phiếu bị đẩy lên cao. Khi tâm lý hoảng loạn xuất hiện, đà bán tháo lan rộng khắp thị trường.

Hơn 800 cổ phiếu giảm giá, chỉ khoảng 10 mã tăng. Hệ thống circuit breaker (ngắt giao dịch tự động) phải kích hoạt. Trong 2 ngày, thị trường bốc hơi khoảng 817 nghìn tỷ won vốn hóa. Nhiều cổ phiếu trụ cột như Samsung Electronics, SK Hynix hay Hyundai Motor đều giảm mạnh, kéo chỉ số chung lao dốc.

Nguyên nhân chính được cho là sự kết hợp giữa căng thẳng địa chính trị Trung Đông, giá dầu tăng và lo ngại suy thoái toàn cầu, khiến nhà đầu tư đồng loạt tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro.

Mặc dù chứng kiến cú sụp đổ lịch sử, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã nhanh chóng hồi lại. Trong phiên 5/3, KOSPI tăng 9,63%, có lúc tăng hơn 12% trong phiên, buộc sàn giao dịch phải tạm dừng giao dịch nhiều lần vì biến động quá nhanh.

Tổng thống tung gói 100.000 tỷ won để “giữ thị trường”

Trong cuộc họp nội các hôm 5/3, chỉ 1 ngày sau cú gãy lịch sử của thị trường chứng khoán, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã yêu cầu triển khai nhanh chóng chương trình ổn định thị trường trị giá 100.000 tỷ wo﻿n (khoảng hơn 1,7 triệu tỷ đồng) nhằm ngăn bất ổn tài chính và trấn an thị trường trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông

Ông Lee Jae Myung nhấn mạnh: "Chúng ta phải chủ động ứng phó với sự biến động mạnh trên thị trường tài chính, bao gồm cả cổ phiếu và tỷ giá hối đoái… ".

Ông cũng cho biết, Hàn Quốc sẽ đặc biệt chú ý đến cung cầu năng lượng và sự bất ổn về giá cả, những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả ngành công nghiệp.

"Tôi yêu cầu các bạn nhanh chóng thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ổn định nguồn cung dầu thô, khí đốt và các nguyên liệu đầu vào quan trọng khác, đồng thời theo đuổi các kế hoạch trung và dài hạn để đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu".

Gói ổn định thị trường quy mô lớn của Hàn Quốc có thể giúp giảm biến động tài chính trong ngắn hạn. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng cảnh báo rằng việc bơm thanh khoản quy mô lớn, nếu kéo dài hoặc được nhiều nền kinh tế trong khu vực áp dụng, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát toàn khu vực.

Trên khắp châu Á, chiến sự Trung Đông đang tạo tác động trực tiếp. Bởi Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và LNG toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể khiến giá năng lượng tăng mạnh. Do châu Á phụ thuộc lớn vào năng lượng Trung Đông: Nhật Bản nhập khoảng 95% dầu từ khu vực này, Hàn Quốc phụ thuộc khoảng 70% dầu và 20% LNG, còn Đài Loan (Trung Quốc) nhập gần như toàn bộ LNG, trong đó khoảng 1/3 đến từ Qatar. Giá LNG châu Á đã tăng khoảng 25% chỉ trong vài ngày qua.

Trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn và giá nhiên liệu leo thang, một số nước như Philippines đã bắt đầu áp dụng các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng căng thẳng kéo dài, chi phí năng lượng tăng sẽ lan sang nhiều lĩnh vực kinh tế và đời sống tại châu Á.