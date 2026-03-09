Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đón tin vui từ Mỹ và EU, bội thu nhờ ‘lộc trời ban’

09-03-2026 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào giúp Nga làm chủ được nguồn cung giá rẻ.

Theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Thương mại Quốc tế thuộc Viện Gaidar, Mỹ chi 1,17 tỷ USD mua phân đạm của Nga trong năm 2025, tăng 89% so với năm trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu phân đạm từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 26% lên 1 tỷ USD trong năm ngoái.

“Mặc dù áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng, nhưng Nga vẫn ghi nhận tăng trưởng ở một số lĩnh vực phi năng lượng nhờ yếu tố giá cả”, các nhà phân tích cho biết.

Theo nghiên cứu, phân bón, vật liệu phóng xạ và đồng vị (uranium), bạch kim và các kim loại nhóm bạch kim chiếm 86% lượng hàng Nga cung cấp cho Mỹ.

Hiện Nga chiếm 35% tổng nhập khẩu phân bón của Mỹ. Lý do chính khiến nông dân Mỹ lựa chọn phân đạm của Nga vẫn là giá cả bởi sản phẩm của Nga rẻ hơn đáng kể so với các nước khác. Điều này là nhờ chi phí sản xuất tại Nga rất rẻ nhờ nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hóa chất trong nước.

Phân bón chứa nitơ, bao gồm urê, amoni nitrat và UAN, rất quan trọng cho việc trồng trọt các loại cây ngũ cốc. Việc sản xuất chúng phụ thuộc trực tiếp vào giá khí đốt tự nhiên, có thể chiếm tới 80% chi phí sản xuất. Do đó, ngay cả khi Nga chịu lệnh trừng phạt, nông dân Mỹ vẫn áp dụng cách tiếp cận thực tế, ưu tiên tiết kiệm chi phí hơn các cân nhắc chính trị.

Trái ngược với Mỹ, các nước thuộc EU ngày càng áp đặt thuế quan bảo hộ đối với hàng nhập khẩu phân bón của Nga nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi tình trạng bán phá giá.

Tổng hợp﻿

Chưa từng có: Mỹ đứng về phía Nga trong một tranh chấp với Ukraine

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
eu, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghị sĩ Mỹ: Washington sẽ kiếm bộn tiền từ cuộc chiến với Iran, tạo ra ‘cơn ác mộng’ cho Trung Quốc

Nghị sĩ Mỹ: Washington sẽ kiếm bộn tiền từ cuộc chiến với Iran, tạo ra ‘cơn ác mộng’ cho Trung Quốc Nổi bật

Dầu vượt 100 USD/thùng, ông Trump lạnh lùng tuyên bố: “Cái giá nhỏ thôi”

Dầu vượt 100 USD/thùng, ông Trump lạnh lùng tuyên bố: “Cái giá nhỏ thôi” Nổi bật

Giá dầu tăng vọt lên gần 120 USD/thùng, kỳ vọng Fed hạ lãi suất cũng lao dốc mạnh

Giá dầu tăng vọt lên gần 120 USD/thùng, kỳ vọng Fed hạ lãi suất cũng lao dốc mạnh

10:57 , 09/03/2026
'Soi' đồng tiền số đang phát triển nhanh nhất hiện nay: Từ 'đối thủ' của USD đến công cụ củng cố sức mạnh đồng bạc xanh

'Soi' đồng tiền số đang phát triển nhanh nhất hiện nay: Từ 'đối thủ' của USD đến công cụ củng cố sức mạnh đồng bạc xanh

10:45 , 09/03/2026
Lực lượng nắm vận mệnh Iran

Lực lượng nắm vận mệnh Iran

09:52 , 09/03/2026
Starlink đã... rẻ hơn cả một cuộn cáp quang điều khiển máy bay không người lái

Starlink đã... rẻ hơn cả một cuộn cáp quang điều khiển máy bay không người lái

09:33 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên