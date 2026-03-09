Nga đón tin vui từ Mỹ và EU, bội thu nhờ ‘lộc trời ban’

Theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Thương mại Quốc tế thuộc Viện Gaidar, Mỹ chi 1,17 tỷ USD mua phân đạm của Nga trong năm 2025, tăng 89% so với năm trước đó.

Trong khi đó, xuất khẩu phân đạm từ Nga sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 26% lên 1 tỷ USD trong năm ngoái.

“Mặc dù áp lực trừng phạt ngày càng gia tăng, nhưng Nga vẫn ghi nhận tăng trưởng ở một số lĩnh vực phi năng lượng nhờ yếu tố giá cả”, các nhà phân tích cho biết.

Theo nghiên cứu, phân bón, vật liệu phóng xạ và đồng vị (uranium), bạch kim và các kim loại nhóm bạch kim chiếm 86% lượng hàng Nga cung cấp cho Mỹ.

Hiện Nga chiếm 35% tổng nhập khẩu phân bón của Mỹ. Lý do chính khiến nông dân Mỹ lựa chọn phân đạm của Nga vẫn là giá cả bởi sản phẩm của Nga rẻ hơn đáng kể so với các nước khác. Điều này là nhờ chi phí sản xuất tại Nga rất rẻ nhờ nguồn khí đốt tự nhiên dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hóa chất trong nước.

Phân bón chứa nitơ, bao gồm urê, amoni nitrat và UAN, rất quan trọng cho việc trồng trọt các loại cây ngũ cốc. Việc sản xuất chúng phụ thuộc trực tiếp vào giá khí đốt tự nhiên, có thể chiếm tới 80% chi phí sản xuất. Do đó, ngay cả khi Nga chịu lệnh trừng phạt, nông dân Mỹ vẫn áp dụng cách tiếp cận thực tế, ưu tiên tiết kiệm chi phí hơn các cân nhắc chính trị.

Trái ngược với Mỹ, các nước thuộc EU ngày càng áp đặt thuế quan bảo hộ đối với hàng nhập khẩu phân bón của Nga nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi tình trạng bán phá giá.

