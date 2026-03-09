Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghị sĩ Mỹ: Washington sẽ kiếm bộn tiền từ cuộc chiến với Iran, tạo ra ‘cơn ác mộng’ cho Trung Quốc

09-03-2026 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nhận định cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông là "một khoản đầu tư tốt" đối với Washington.

Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn, cho rằng Mỹ sẽ kiểm soát gần 1/3 lượng dầu mỏ của thế giới và thu về lợi nhuận kỷ lục nếu thành công trong việc lật đổ chính phủ Iran.

Ông Graham đưa ra nhận xét này khi giá dầu toàn cầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng – mức tăng mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là “một cái giá rất nhỏ phải trả” cho cuộc chiến Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

Trong cuộc trò chuyện với Fox News ngày 8/3, Graham cho răng chi phí của các cuộc tấn công vào Iran là “khoản tiền được chi tiêu hiệu quả nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân”.

Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty.

“Khi chế độ này sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sẽ không ai đe dọa eo biển Hormuz nữa”, Graham nói. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ thiết lập một chính phủ “thân thiện” ở Tehran.

“Venezuela và Iran sở hữu 31% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Chúng ta sẽ có đối tác sở hữu 31% trữ lượng đã được xác định. Đây là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư tốt”, Graham nói.

Washington đang tìm cách kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1. Ngày 7/3, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công nhận Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez – người đã bày tỏ ý định hợp tác với Mỹ.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời tấn công một số tàu chở dầu đi qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này, dẫn đến những gián đoạn trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quân đội Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Tehran đã lên án cuộc chiến là hành động xâm lược vô cớ và tuyên bố sẽ không khuất phục trước yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của ông Trump.

Tham khảo: Fox News﻿

Tránh 'tên bay đạn lạc' vì xung đột Mỹ-Israel và Iran, nhiều tàu dùng chiêu 'độc' để vượt eo biển Hormuz

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dầu thô vượt 100 USD/thùng, chứng khoán Nhật, Hàn đồng loạt lao dốc hơn 6%

Dầu thô vượt 100 USD/thùng, chứng khoán Nhật, Hàn đồng loạt lao dốc hơn 6% Nổi bật

Dầu vượt 100 USD/thùng, ông Trump lạnh lùng tuyên bố: “Cái giá nhỏ thôi”

Dầu vượt 100 USD/thùng, ông Trump lạnh lùng tuyên bố: “Cái giá nhỏ thôi” Nổi bật

Lực lượng nắm vận mệnh Iran

Lực lượng nắm vận mệnh Iran

09:52 , 09/03/2026
Starlink đã... rẻ hơn cả một cuộn cáp quang điều khiển máy bay không người lái

Starlink đã... rẻ hơn cả một cuộn cáp quang điều khiển máy bay không người lái

09:33 , 09/03/2026
Nhiều nước xoay xở trước bão giá năng lượng

Nhiều nước xoay xở trước bão giá năng lượng

08:46 , 09/03/2026
"Đế chế" ve chai của cậu bé 13 tuổi: Tái chế 1,5 triệu vỏ lon, gom về hơn nửa tỷ đồng

"Đế chế" ve chai của cậu bé 13 tuổi: Tái chế 1,5 triệu vỏ lon, gom về hơn nửa tỷ đồng

07:12 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên