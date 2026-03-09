Nghị sĩ Mỹ: Washington sẽ kiếm bộn tiền từ cuộc chiến với Iran, tạo ra ‘cơn ác mộng’ cho Trung Quốc

Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn, cho rằng Mỹ sẽ kiểm soát gần 1/3 lượng dầu mỏ của thế giới và thu về lợi nhuận kỷ lục nếu thành công trong việc lật đổ chính phủ Iran.

Ông Graham đưa ra nhận xét này khi giá dầu toàn cầu tăng vọt lên trên 100 USD/thùng – mức tăng mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố là “một cái giá rất nhỏ phải trả” cho cuộc chiến Mỹ-Israel nhằm vào Iran.

Trong cuộc trò chuyện với Fox News ngày 8/3, Graham cho răng chi phí của các cuộc tấn công vào Iran là “khoản tiền được chi tiêu hiệu quả nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân”.

Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa. Ảnh: Getty.

“Khi chế độ này sụp đổ, chúng ta sẽ có một Trung Đông mới, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sẽ không ai đe dọa eo biển Hormuz nữa”, Graham nói. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ thiết lập một chính phủ “thân thiện” ở Tehran.

“Venezuela và Iran sở hữu 31% trữ lượng dầu mỏ của thế giới. Chúng ta sẽ có đối tác sở hữu 31% trữ lượng đã được xác định. Đây là cơn ác mộng của Trung Quốc. Đây là một khoản đầu tư tốt”, Graham nói.

Washington đang tìm cách kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1. Ngày 7/3, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công nhận Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez – người đã bày tỏ ý định hợp tác với Mỹ.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời tấn công một số tàu chở dầu đi qua tuyến đường vận chuyển quan trọng này, dẫn đến những gián đoạn trong dòng chảy năng lượng toàn cầu. Quân đội Iran cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh.

Tehran đã lên án cuộc chiến là hành động xâm lược vô cớ và tuyên bố sẽ không khuất phục trước yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của ông Trump.

