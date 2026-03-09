Nhiều nước xoay xở trước bão giá năng lượng

Tại Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã phê duyệt tuần làm việc 4 ngày đối với các cơ quan chính phủ, bắt đầu từ ngày 9-3, nhằm tiết kiệm năng lượng. Theo trang Bloomberg, biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, không áp dụng với các lực lượng khẩn cấp như cảnh sát và cứu hỏa. Tổng thống Philippines cũng ra lệnh tất cả cơ quan chính phủ cắt giảm sử dụng điện và chi phí nhiên liệu từ 10% đến 20%.

Các quan chức Philippines khác cũng đã công bố nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng. Chẳng hạn, thị trưởng Manila đã chỉ đạo chính quyền thành phố giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách chuyển các cuộc họp sang hình thức trực tuyến, tắt điện tại các cơ quan sau 17 giờ và cấm các chuyến công tác không cần thiết. Các nhà kinh tế nhận định Philippines là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước nguy cơ lạm phát và suy giảm tăng trưởng do chiến sự Trung Đông.

Một trạm xăng ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 6-3 Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Atthapol Rerkpiboon cho biết ông chuẩn bị đệ trình lên nội các những biện pháp tiết kiệm năng lượng, song không nói rõ chi tiết. Theo truyền thông Thái Lan, những biện pháp tương tự trước đây gồm: giảm độ sáng đèn đường, đóng cửa sớm các trạm xăng, duy trì nhiệt độ phòng điều hòa ở mức 26 độ C và kêu gọi người dân chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Chính phủ Bangladesh cũng kêu gọi người dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, như hạn chế việc bật đèn chiếu sáng không cần thiết, chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng… Ngoài ra, chính quyền địa phương, cảnh sát và lực lượng biên phòng được yêu cầu thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hoạt động buôn lậu nhiên liệu.

Còn tại Hàn Quốc, các nguồn tin ngày 8-3 cho biết chính phủ đang xem xét áp dụng cơ chế trần giá dầu mỏ lần đầu tiên trong gần 30 năm qua. Theo hãng tin Yonhap, cơ chế này cho phép ấn định mức giá bán tối đa khi giá dầu biến động mạnh và có nguy cơ đe dọa sự ổn định kinh tế. Các nguồn tin cho biết chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc kỹ lưỡng phương án này do lo ngại những tác động phụ có thể phát sinh, như làm méo mó thị trường và tạo thêm áp lực lên ngân sách nhà nước.