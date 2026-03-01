Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quan chức Nga: Giá dầu toàn cầu sẽ vượt quá 100 USD một thùng

01-03-2026 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Một quan chức Nga mới đây nhận định, giá dầu toàn cầu sẽ vượt quá 100 USD một thùng sau cuộc tấn công đáp trả nhau giữa Mỹ-Israel và Iran hôm 28/2.

Quan chức Nga: Giá dầu toàn cầu sẽ vượt quá 100 USD một thùng- Ảnh 1.

Ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu RDIF.

"Giá dầu toàn cầu sẽ sớm vượt quá 100 USD một thùng", Đặc phái viên Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài, kiêm người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev viết trên mạng xã hội X hôm 29/2, bình luận về tình hình căng thẳng ở Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Dmitriev cho biết, việc Tehran đóng cửa eo biển Hormuz dẫn đến một "cú sốc dầu mỏ toàn cầu".

Ngày 28/2, sau cuộc tấn công phối hợp của Israel và Mỹ nhằm vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố đã phong tỏa eo biển Hormuz, khiến hoạt động lưu thông tàu thuyền bị đình trệ.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn thông báo của IRGC cảnh báo nhiều tàu thuyền rằng, “do tình hình bất ổn tại eo biển phát sinh từ hành động quân sự của Mỹ và Israel cũng như phản ứng của Iran, hiện không an toàn để đi qua khu vực này”.

Trước đó, Phái bộ Hải quân của Liên minh châu Âu (EU) đã thu được một tín hiệu vô tuyến từ IRGC với nội dung “các bạn không thể đi qua eo biển Hormuz”.

Tổ chức Thương mại Hàng hải Anh cho biết, họ cũng nhận được nhiều báo cáo từ các tàu hoạt động tại khu vực Vịnh về những thông điệp ngăn cản lưu thông qua eo biển Hormuz.

Mỹ đã khuyến cáo các tàu thương mại tránh khu vực Vịnh sau vụ tấn công của Iran cùng ngày.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

