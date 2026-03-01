Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ý kiếm bộn tiền từ việc 'giao miễn phí' tàu sân bay Garibaldi cho Indonesia

01-03-2026 - 15:43 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc Giuseppe Garibaldi đã phục vụ trong Hải quân Ý từ tháng 9/1985 đến tháng 12/2024 và sẽ tiếp tục hoạt động trong Hải quân Indonesia.

Ý kiếm bộn tiền từ việc 'giao miễn phí' tàu sân bay Garibaldi cho Indonesia- Ảnh 1.


Chính phủ Ý đã xác nhận ý định chuyển giao tàu sân bay Giuseppe Garibaldi đã ngừng hoạt động cho Indonesia hoàn toàn "miễn phí" và đã gửi dự thảo nghị định tới hai ủy ban quốc hội có liên quan để phê duyệt.

Hành động hào phóng này dựa trên việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, sẽ tiêu tốn của Rome 54,02 triệu euro. Số tiền trên sẽ được dùng để chuẩn bị cho việc chuyển giao tàu sân bay, trang Naval News cho biết.

Cũng cần lưu ý rằng con tàu sẽ được chuyển giao mà không có khả năng tác chiến tấn công, với các hệ thống vũ khí không hoạt động hoặc bị gỡ bỏ.

Chỉ có hệ thống an toàn, thiết bị hỗ trợ sự sống là còn tác dụng. Chế độ bảo hành chỉ có hiệu lực trong suốt thời gian vận chuyển từ Ý sang Indonesia.

Nếu việc chuyển giao không được thực hiện, chi phí cho việc tháo dỡ cuối cùng dự kiến ​​sẽ là 18,7 triệu euro, với thời gian thực hiện lên đến 24 tháng.

Chi phí bảo trì tàu Giuseppe Garibaldi, đã ngừng hoạt động vào ngày 31/12/2024, ước tính lên tới 5 triệu euro trong năm 2025; ngoài ra còn có nguy cơ không tìm được người mua thân tàu.

Ý kiếm bộn tiền từ việc 'giao miễn phí' tàu sân bay Garibaldi cho Indonesia- Ảnh 2.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi của Ý khi còn hoạt động.

Nhưng mọi việc đã thay đổi khi Indonesia tỏ ý quan tâm tới tàu sân bay của Ý. Hơn nữa, họ hy vọng chiếc chiến hạm sẽ được bàn giao cho nước này trước ngày 5/10/2026. Vì đó là dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Indonesia.

Đối với Ý, để tân trang hay loại bỏ một tàu sân bay đã hoạt động từ năm 1985, họ sẽ phải chi tiền trong mọi trường hợp. Nhưng chính việc tặng tàu cho Indonesia mới cho phép họ kiếm tiền.

Nguyên nhân là bởi vì các công ty Ý có kế hoạch hiện đại hóa con tàu. Và theo một dự án nổi tiếng có quy mô khá lớn, sẽ cho phép biến một con tàu hơn 40 năm tuổi thành tàu sân bay UAV hiện đại với khả năng mang theo những chiếc Bayraktar TB3 và Akinci, cũng như khả năng chuyên chở lính thủy đánh bộ.

Ý kiếm bộn tiền từ việc 'giao miễn phí' tàu sân bay Garibaldi cho Indonesia- Ảnh 3.

Dự án hiện đại hóa tàu sân bay Giuseppe Garibaldi cho Indonesia.

Tuy nhiên, ban đầu dự kiến ​​Indonesia sẽ chỉ thực hiện những công việc đơn giản hơn nhiều để khôi phục khả năng hoạt động và chiến đấu của con tàu, trong đó các công ty Ý vẫn sẽ tham gia.

Hàng không mẫu hạm Giuseppe Garibaldi có khả năng chở tới 18 máy bay tấn công cất - hạ cánh thẳng đứng AV-8B Harrier II, sẽ được chuyển đổi thành tàu sân bay trực thăng.

Tối thiểu, Chính phủ Indonesia đã đồng ý chi từ 250 triệu đến 300 triệu USD để mua các máy bay trực thăng vận tải đa năng nhằm hình thành phi đội không quân trên hạm.

Theo Naval News

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

Indonesia, ý

