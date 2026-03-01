Giá vàng quốc tế có thể còn tăng mạnh

Thực tế, giá vàng thế giới đã vượt 5.200 USD/ounce, hợp đồng tương lai trên Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) của Mỹ có thời điểm tiệm cận 5.300 USD/ounce, Global Times đưa tin ngày 1/3. Ở nhiều thị trường châu Á, giá vàng nội địa cũng đã tăng hàng chục phần trăm chỉ trong vài tháng, cho thấy dòng tiền đầu tư đang quay lại rất mạnh.

Vì sao giá cao nhưng vẫn có thể tăng tiếp? Điểm khác biệt lớn nhất của giai đoạn này là: giá vàng không tăng vì lạm phát đơn thuần, mà tăng vì bất ổn địa chính trị kéo dài. Khi rủi ro chiến tranh khu vực trở thành nguy cơ thường trực, nhà đầu tư toàn cầu có xu hướng giữ tài sản an toàn thay vì tìm lợi nhuận cao.

Theo ông Yang Delong, Kinh tế trưởng của công ty quản lý tài sản First Seafront Fund (trụ sở ở Thâm Quyến, Trung Quốc), vàng đang chuyển vai trò từ “tài sản trú ẩn khi có khủng hoảng” sang “nơi trú ẩn an toàn cuối cùng” - nơi giữ tiền an toàn dài hạn cho dòng vốn toàn cầu. Vàng không chỉ để tránh rủi ro, mà để giữ giá trị tài sản lâu dài.

Theo mô hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và dự báo của các nhà phân tích từ Trading Economics , giá vàng dự kiến ​​sẽ được giao dịch ở mức 5315.28 USD/ounce vào cuối tháng 3 này.

Giá vàng tăng gần 1% lên trên 5.220 USD/ounce trong ngày cuối cùng của tháng 2, tiến sát mức cao nhất trong vòng 2 tháng, khi nhà đầu tư cân nhắc giữa chính sách thương mại cứng rắn của Mỹ và dữ liệu lạm phát vẫn “nóng” và dai dẳng. Theo Reuters , mức giá này giữ ở vùng cao kỷ lục toàn cầu, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ khi nhà đầu tư quan ngại về rủi ro địa chính trị và bất ổn kinh tế.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục nâng đỡ giá vàng sau khi chính quyền Mỹ viện dẫn Điều khoản 122 để áp thuế 10% trên phạm vi toàn cầu, trong khi Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer phát tín hiệu có thể nâng mức thuế lên 15% sau phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao.

Sự dịch chuyển theo hướng bảo hộ thương mại này, cùng với việc các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran tại Geneva bị đình trệ, rồi Mỹ và Israel liên thủ tấn công phủ đầu Iran ngày 28/2 đã đẩy mạnh vai trò của vàng như một công cụ phòng vệ mang tính hệ thống.

Đà tăng của giá vàng còn được củng cố bởi làn sóng dịch chuyển dòng vốn quy mô lớn. Nhà đầu tư rút khỏi cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm cổ phiếu gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), và chuyển sang trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, theo Trading Economics .

Biên độ biến động lớn và mức trần giá chưa có tiền lệ Căng thẳng quân sự leo thang nhanh chóng giữa Iran với Israel và Mỹ đang đẩy thị trường tài chính toàn cầu vào trạng thái “tránh rủi ro”, trong đó vàng nổi lên như tài sản trú ẩn chiến lược quan trọng nhất. Hàng loạt chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế cảnh báo, kim loại quý này đang bước vào một chu kỳ tăng giá mới, với biên độ biến động lớn và mức trần giá chưa có tiền lệ trong bối cảnh xung đột khu vực có nguy cơ lan rộng.

Giá vàng thế giới được dự đoán tăng trong tháng 3. Ảnh: Delivery Alert.

Mặt bằng giá mới đang hình thành

Trước đây, nhiều người nghĩ vùng 2.000-2.500 USD/ounce đã là rất cao. Nhưng hiện nay, mốc 5.000 USD/ounce đã bị vượt qua, và thị trường đang quen dần với vùng giá 5.200-5.300 USD/ounce. Điều này cho thấy mặt bằng giá mới đang được hình thành.

Bà Vandana Bharti, Phó Chủ tịch nghiên cứu hàng hóa của nền tảng chứng khoán trực tuyến SMC Global Securities (có trụ sở ở Ấn Độ), dự báo giá vàng tại nhiều thị trường châu Á có thể tiếp tục lập đỉnh mới nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài, Money Control đưa tin ngày 1/3. Bà cho rằng dòng tiền tổ chức đang quay lại vàng không phải để “lướt sóng” , mà để nắm giữ trung-dài hạn.

Ở Ấn Độ, các dự báo cho thấy giá vàng 24K có thể lên khoảng 2.000 USD/ounce, trong khi giá bạc có thể tiệm cận 3.620 USD/kg. Những con số này phản ánh kỳ vọng tăng tiếp của kim loại quý.

Theo dự báo kỹ thuật ngắn hạn từ nền tảng phân tích thị trường CoinCodex , giá vàng được dự đoán sẽ tăng trong tuần đầu tháng 3, với mốc dự báo khoảng 5.308 USD/ounce vào ngày 5/3, sau đó tiếp tục xu hướng đi lên trong các phiên tiếp theo. Các mô hình định lượng của CoinCodex cũng ghi nhận xác suất tăng hơn 4% trong vòng 7 ngày tới, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng rõ về phía tăng giá.

Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường được trích dẫn trên The Economic Times và Times of India đều cho rằng, giá vàng hiện vẫn được nâng đỡ bởi ba yếu tố chính: rủi ro địa chính trị toàn cầu, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, và tâm lý đầu tư nghiêng về tài sản phòng thủ. Các chuyên gia đánh giá chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ rệt trong ngắn hạn, khi dòng tiền vẫn ưu tiên các kênh bảo toàn giá trị thay vì tài sản rủi ro.

Từ thị trường châu Á, nhiều báo cáo phân tích được đăng tải trên Times of India nhấn mạnh triển vọng tăng giá trong tuần tới, cho rằng giá vàng vẫn giữ được đà tăng kỹ thuật nhờ tác động cộng hưởng của bất ổn địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và dòng vốn trú ẩn toàn cầu.

Báo cáo phân tích xu hướng và tâm lý thị trường từ nền tảng tài chính LiteFinance cho rằng, giá vàng nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng trong suốt tháng 3, khi các rủi ro địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và các mô hình thị trường đánh giá đà tăng vẫn còn “room để chạy”. Theo LiteFinance , xu hướng hiện tại không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn được hỗ trợ bởi yếu tố dòng vốn và cấu trúc thị trường.

Góc nhìn các tổ chức tài chính lớn

Theo hãng tin Reuters , JPMorgan Chase đã nâng mạnh dự báo giá vàng dài hạn, cho rằng kim loại quý này có thể đạt 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mua vàng tăng mạnh từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức toàn cầu. Reuters đánh giá, dự báo này cho thấy xu hướng tăng của vàng không chỉ mang tính ngắn hạn, mà đang bước vào một chu kỳ tăng dài hơn về mặt cấu trúc.

Song song với đó, báo cáo phân tích của Motilal Oswal Financial Services (được Times of India dẫn lại) nhận định, giá vàng đang bước vào giai đoạn tái định giá mang tính cấu trúc trong dài hạn, với khả năng đạt 6.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới, nếu bất ổn địa chính trị và nhu cầu phòng vệ tài sản tiếp tục kéo dài.

Dù các dự báo của JPMorgan và Motilal Oswal mang tính trung và dài hạn, giới phân tích cho rằng chúng tạo ra nền tảng kỳ vọng tích cực cho diễn biến tháng 3, theo đó giá vàng có thể duy trì mặt bằng cao hiện tại và tiếp tục hướng tới các mốc giá cao hơn trong những tuần tới, nếu các yếu tố hỗ trợ như rủi ro địa chính trị, nhu cầu trú ẩn an toàn và dòng vốn phòng thủ toàn cầu không suy yếu.

Dòng tiền đang chảy về vàng

Khi thị trường tài chính bất ổn, dòng tiền thường có xu hướng rất rõ: rút khỏi cổ phiếu rủi ro, tiền số, tài sản tăng trưởng cao và chuyển sang vàng, trái phiếu an toàn, hàng hóa chiến lược.

Ông Nachiketa Sawrikar, Quản lý quỹ tại Artha Bharat Global Multiplier Fund (một quỹ đầu tư phòng hộ dài hạn và ngắn hạn nhắm mục tiêu vào thị trường Mỹ), cho rằng, nếu xung đột lan rộng, thế giới sẽ bước vào chu kỳ “hạ mức độ rủi ro”, tức là nhà đầu tư toàn cầu giảm rủi ro danh mục, và vàng sẽ là một trong những điểm đến lớn nhất của dòng tiền. Tiền lớn đang tìm chỗ “trú ẩn”, và vàng là lựa chọn tự nhiên nhất.

Với nhà đầu tư cá nhân, câu hỏi lớn nhất là: giá cao như vậy còn mua được không? Câu trả lời thực tế là giá cao không đồng nghĩa với hết cơ hội, nếu xu hướng dài hạn vẫn là xu hướng tăng.

Trong các chu kỳ lớn, vàng thường tăng theo kiểu tăng mạnh-điều chỉnh ngắn-tạo nền giá mới-tăng tiếp. Điều này có nghĩa là không nên “tất tay” mua một lần ở đỉnh, mà có thể chia nhỏ vốn để tích lũy dần theo các nhịp điều chỉnh; xem vàng như tài sản giữ trung hạn-dài hạn, không phải công cụ “lướt sóng”.

Nếu xung đột Trung Đông kéo dài, nhu cầu vàng vật chất, vàng đầu tư và các sản phẩm tài chính gắn với vàng sẽ tiếp tục tăng, hãng tin Bernama nhận định ngày 1/3. Đây là nền tảng kinh tế giúp giá vàng có cơ sở tăng bền.

Bạc và dầu: Những yếu tố gián tiếp hỗ trợ giá vàng

Giá bạc thường tăng theo vàng nhưng biến động mạnh hơn. Khi vàng tăng 10%, bạc có thể tăng 15-25%, nhưng khi điều chỉnh cũng giảm mạnh hơn. Vì vậy, bạc phù hợp hơn với nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao.

Dầu thô là yếu tố nền. Nếu xung đột Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, giá dầu tăng có thể đẩy lạm phát toàn cầu lên cao. Khi lạm phát tăng, vàng thường được hưởng lợi vì vai trò chống mất giá tiền tệ.

Dù giá vàng hiện ở vùng rất cao, các yếu tố kinh tế và địa chính trị cho thấy xu hướng tăng chưa kết thúc. Thị trường đang hình thành một mặt bằng giá mới, nơi vàng không chỉ là tài sản trú ẩn, mà trở thành kênh đầu tư chiến lược trong giai đoạn bất ổn toàn cầu.

Với nhà đầu tư cá nhân, tư duy quan trọng nhất không phải là “giá cao hay thấp”, mà là vàng đang ở trong xu hướng gì và hiện tại, xu hướng đó vẫn là xu hướng tăng trung-dài hạn.

Iran và Israel không kích lẫn nhau trong 2 ngày qua 28/1 và 1/3. Ảnh: AP.