Những chiếc tàu dầu bí ẩn lũ lượt chạy qua eo biển Hormuz bất chấp đe doạ của Iran: Hé lộ chân dung ông trùm U80 và canh bạc siêu lời lãi

Khi tên lửa Iran phóng vút qua eo biển Hormuz vào Chủ nhật (1/3) khiến giao thông trên một trong những tuyến huyết mạch thương mại quan trọng nhất thế giới gần như tê liệt, một tỷ phú người Hy Lạp lại “lái tàu” tiến thẳng vào giữa tâm bão.

Công ty Dynacom Tankers, thuộc sở hữu của George Prokopiou, 79 tuổi, đã điều ít nhất 5 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran bùng nổ vào thứ Bảy (28/2). Dynacom Tankers trở thành một trong số ít các hãng tàu sẵn sàng mạo hiểm giữa làn khói lửa.

“Hầu hết các chủ tàu đã tạm dừng vận chuyển cho đến khi tình hình ổn định trở lại”, một môi giới tàu biển cho biết. “Nhưng vẫn có một vài người liều lĩnh sẵn sàng chấp nhận rủi ro”.

Có những phần thưởng rất lớn đang chờ đợi. Giá cước vận chuyển hàng hóa cho các tàu chở dầu rời vùng Vịnh đã tăng hơn gấp đôi kể từ 27/2, đạt mức cao kỷ lục. Theo hãng tin Argus, một tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) mạo hiểm đi qua eo biển để tới Trung Quốc có thể kiếm được khoảng 500.000 USD doanh thu mỗi ngày, chưa tính thêm phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh.

Trong khi rủi ro đối với chủ tàu là tiền bạc và tàu chở dầu, thì các thủy thủ trên tàu lại đang liều cả tính mạng của mình. Iran đã đe dọa sẽ “đốt cháy” bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua Hormuz, đồng thời tấn công ít nhất 9 tàu kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Tất cả các tàu của Dynacom đều tắt thiết bị phát đáp, thiết bị tự động truyền vị trí và thông tin nhận dạng của tàu, khi đi qua eo biển.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Athina của Dynacom, vốn đang ở trong khu vực trước các vụ tấn công, đã ngừng truyền tín hiệu vào tối 28/2 trước khi xuất hiện trở lại vào chiều hôm sau ở vùng Vịnh. Con tàu đã đến cảng Sitrah (Bahrain) vào 2/3 và rời đi 2 ngày sau đó với một lô hàng dầu.

Theo phân tích của FT dựa trên dữ liệu của Kpler và hồ sơ sở hữu tàu, Dynacom Tankers đã vận chuyển hàng chục triệu thùng dầu thô của Nga trong năm qua và là một trong những nhà vận chuyển lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022.

Vị tỷ phú này từng có phát ngôn gây tranh cãi vào năm 2022, vài tháng sau khi xung đột xảy ra. Ông Prokopiou nói rằng “các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ có hiệu quả” mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy công ty của ông từng vi phạm.

Nhà môi giới tàu biển cho biết doanh nhân này luôn hành động trong khuôn khổ pháp luật và tuân thủ các mức giá trần cũng như các hạn chế khác đối với việc buôn bán dầu thô của Nga. Việc tỷ phú này sẵn sàng vận chuyển những lô hàng mà bên khác có thể không muốn nhận mang lại “nguồn lợi nhuận chính cho ông ta”, nhà môi giới này nói.

“Ông ấy đại diện cho một phong cách kinh doanh nhất định”, Ed Finley-Richardson, một nhà đầu tư vận tải biển và người sáng lập Contango Research, nhận định. “Ông ấy là một trong số chủ tàu nổi bật hơn tất cả những người khác, không phải vì quy mô đội tàu mà còn vì sẵn sàng hành động táo bạo”.

Prokopiou nổi tiếng là người luôn giữ lời hứa. Nhưng việc cho tàu đi qua eo biển trong khi cả 2 bên vẫn đang giao tranh là một cơ hội lịch sử đối với tỷ phú người Hy Lạp, theo Finley-Richardson.

“Một khi đã vào đó, bạn sẽ ở vị thế có thể yêu cầu mức giá phù hợp cho mối nguy hiểm hiện hữu đối với tàu, thủy thủ đoàn và mọi thứ khác”, Richardson nói.

George Prokopiou là ai?

Prokopiou từng có câu nói nổi tiếng: “Nếu không phải là người thích mạo hiểm, bạn không nên làm trong ngành vận tải biển. Nếu không muốn chấp nhận rủi ro, hãy mua trái phiếu Mỹ”.

Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Athens năm 1946, Prokopiou thuộc thế hệ chủ tàu Hy Lạp mới nhất. Được một người thân cận mô tả là “khiêm tốn” và “nghiện việc”, ông thường xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai đặc trưng và lái một chiếc SUV Mercedes đời cũ. Ông cũng không cần vệ sĩ – một điều hiếm thấy trong giới thượng lưu sở hữu tàu biển ở Hy Lạp.

Prokopiou dành phần lớn thời gian trong năm trên siêu du thuyền Dream dài 106,5 mét hiện đang neo đậu tại vùng Riviera Athens. Ông cũng sở hữu nhiều bất động sản ở quê nhà. Năm ngoái, tỷ phú này đã mua cổ phần trong khách sạn Four Seasons Astir Palace, cùng với bến du thuyền Vouliagmeni, chủ yếu phục vụ các siêu du thuyền.

Sau khi mua con tàu đầu tiên ở độ tuổi 25-26, Prokopiou đã phát triển một đội tàu khổng lồ trên toàn thế giới. Ba công ty vận tải biển của ông trùm người Hy Lạp này hiện có hơn 150 tàu đang hoạt động và khoảng 85 tàu khác đang được đóng, theo một nguồn tin thân cận cho biết.

“Ông ấy là một huyền thoại trong ngành và là một trong những người làm những gì chúng ta gọi là kinh doanh ‘cao cấp’”, một nhà môi giới tàu biển nhận định.

Theo FT﻿