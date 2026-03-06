Dữ liệu của NASA hé mở tiềm năng tìm kiếm vị trí của máy bay MH370

Gần 12 năm sau khi chuyến bay MH370 mất tích, một công ty tư nhân sẽ khởi động lại cuộc tìm kiếm được mong đợi vào tuần tới. Một công dân Mỹ mới đây đã đề xuất địa điểm tìm kiếm mới ngay trước thềm kỷ niệm 12 năm ngày máy bay mất tích, gây nhiều chú ý.

Randy Rolston, một doanh nhân tại Kansas, đã công bố bản báo cáo xác định vị trí rơi có thể nằm trong khu vực rộng 1.000 km vuông. Ông đề xuất thực hiện một cuộc tìm kiếm mục tiêu trong dải hẹp dài 10 hải lý ở giữa Ấn Độ Dương.

Ông Rolston tin rằng máy bay có thể đã rơi xuống đại dương cách Coral Bay (một khu dân cư thuộc vùng Gascoyne, Tây Úc) khoảng 1.100 km về phía Tây, và cách khu vực mà các nhà chức trách cho là khả năng cao nhất khoảng 1.600 km về phía Bắc.

Chuyện gì đã xảy ra với MH370?

Chuyến bay cất cánh từ Kuala Lumpur hướng (Malaysia) về Bắc Kinh (Trung Quốc) vào rạng sáng ngày 8/3/2014 với 239 người trên khoang. Máy bay liên lạc lần cuối với kiểm soát không lưu khoảng 38 phút sau khi cất cánh trên Biển Đông, trước khi chệch khỏi đường bay dự kiến và biến mất hoàn toàn khỏi radar.

Sau khi phân tích dữ liệu vệ tinh, người ta phát hiện chuyến bay đã tiếp tục bay thêm hơn 6 giờ sau khi mất liên lạc. Mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy lần đầu vào năm 2015, tuy nhiên thi thể của 227 hành khách và 12 phi hành đoàn chưa bao giờ được tìm thấy. Đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không.

Một chiến dịch tìm kiếm mới cho chuyến bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airways đang được đề xuất tại khu vực cách Coral Bay (Úc) 1100km về phía đông. Ảnh: Randy Rolston

Cuộc tìm kiếm kéo dài ba năm với sự tham gia chính của chính phủ Malaysia, Úc và Trung Quốc đã bị tạm dừng vào tháng 01/2017 sau khi lập bản đồ 710.000 km vuông đáy biển Ấn Độ Dương.

Kể từ đó, công ty thăm dò biển Ocean Infinity có trụ sở tại Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tìm kiếm tại khu vực cách Perth khoảng 2.400 km về phía Tây Nam bằng các thiết bị lặn tự hành. Gần đây nhất, vào tháng 12/2025, Ocean Infinity và Chính phủ Malaysia đã thông báo tiếp tục tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày theo thỏa thuận rằng Malaysia sẽ chi trả 70 triệu USD (khoảng 1.700 tỷ VNĐ) nếu tìm thấy máy bay.

Tại sao lại đề xuất địa điểm tìm kiếm mới?

Trong báo cáo dài 19 trang, ông Rolston lập luận rằng nồng độ carbon monoxide (CO) tăng đột biến do NASA phát hiện vào sáng ngày 08/03/2014 có thể là "bằng chứng đanh thép" về việc máy bay rơi xuống đại dương tại vị trí ông đề xuất. Ông cho rằng các phần của khu vực này đã bị bỏ sót trong cuộc tìm kiếm trên bề mặt đại dương năm 2014.

Sau 12 năm, đáp án chưa xuất hiện nhưng hy vọng chưa bao giờ tắt

Ông Rolston cũng gợi ý giả thuyết khả quan nhất là phi công đã cố tình giấu xác máy bay tại lưu vực Wharton, một vùng biển sâu. Điều này trái ngược với báo cáo của ATSB (Cơ quan An toàn Giao thông Úc), vốn cho rằng máy bay tiếp tục bay cho đến khi hết nhiên liệu, khả năng cao là do hành khách và phi hành đoàn đã tử vong vì thiếu oxy (hypoxia).

Ông Rolston chia sẻ rằng ông đưa ra đề xuất này vì sau gần 12 năm, gia đình và người thân của những người mất tích xứng đáng có được câu trả lời. "Tìm thấy máy bay cuối cùng sẽ mang lại cho họ sự rõ ràng và một sự khép lại cho nỗi đau này," ông nói.