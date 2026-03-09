Starlink đã... rẻ hơn cả một cuộn cáp quang điều khiển máy bay không người lái

Giám đốc công ty sản xuất máy bay không người lái Ukraine - ông Oleksiy Babenko, đã phát biểu điều này trong một buổi phát trực tiếp trên kênh Militarnyi.

Theo tiết lộ, hiện nay việc sử dụng điều khiển bằng cáp quang cho máy bay không người lái tấn công có cự ly tác chiến vài chục km đã phần nào mất đi tính ứng dụng thực tế.

“Giờ thì chúng ta hãy nói về cáp quang và triển vọng tăng số lượng cuộn dây… Câu chuyện về cáp quang như sau: Starlink có giá khoảng 18 nghìn UAH (414 USD). Một cuộn cáp quang dài 35km với giá mới… Hãy tính toán xem: Khoảng 20 USD nhân với 35km là 700 USD".

"Như vậy chỉ riêng giá cáp quang, chưa bao gồm công lắp đặt, chưa bao gồm bất cứ chi phí nào, đã khoảng 30 nghìn UAH (690 USD). Lắp đặt Starlink sẽ rẻ hơn và không cần phải làm gì thêm. Giống như việc bay từ một quán cà phê ở Kyiv vậy”, ông Babenko giải thích.

Máy bay không người lái FPV điều khiển bằng sợi quang "General Chereshnya OPTIX".

Đầu năm 2026, các nhà cung cấp Trung Quốc bắt đầu tăng giá mạnh đối với cáp quang. Trong khi đó, hơn 60% sản lượng sợi quang toàn cầu thuộc về Bắc Kinh.

Giá cáp quang đã tăng từ 4 - 5 USD/km lên 20 USD, và đôi khi là 30 USD, khiến các nhà sản xuất máy bay không người lái buộc phải hoàn thành hợp đồng đã ký kết với giá lỗ. Không chỉ các nhà cung cấp Ukraine mà cả phía Nga cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Nhu cầu tăng mạnh hơn nữa vào năm 2025 liên quan đến việc sử dụng cáp quang trong máy bay không người lái FPV với hệ thống điều khiển dài tới 50km, cũng như sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu phục vụ tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Như vậy, vào năm 2025, Nga tiêu thụ khoảng 10,5% tổng lượng cáp quang của thế giới - gần 60 triệu km, trong khi trước đó thị phần của nước này không vượt quá 1%.

Trong cơ sở hạ tầng AI, tất cả các kết nối giữa các máy chủ có GPU đều được thực hiện thông qua kênh quang học, và các cụm máy chủ lớn đòi hỏi hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu km cáp.

Theo ước tính của ngành, căng thẳng thị trường có thể kéo dài ít nhất đến năm 2027. Trong điều kiện khan hiếm, các nhà cung cấp chuyển sang hình thức thanh toán trước 100%, và chi phí mua nguyên vật liệu tăng theo cấp số nhân.

Cần nhớ rằng nhà máy cáp quang duy nhất ở Nga vẫn chưa hoạt động trở lại sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào tháng 4 - 5/2025.

Sản lượng sợi quang của họ hàng năm đạt khoảng 4 triệu km, trong đó có khoảng hai chục nhà máy tại Nga tham gia chế tạo cáp quang.