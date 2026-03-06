Đang di chuyển thì bất ngờ quay đầu, 2 tàu chở 1,4 triệu thùng dầu Nga tìm thấy khách sộp mới ngay giữa đường đi

Trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông leo thang và nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz ngày càng hiện hữu, Ấn Độ đang dần mở lại cánh cửa đối với dầu Nga.

Dữ liệu theo dõi tàu biển từ Kpler và Vortexa cho thấy 2 chuyến hàng dầu Urals của Nga, trước đó phát tín hiệu sẽ đi sang Đông Á, đã bất ngờ đổi hướng và đang cập các cảng của Ấn Độ trong tuần này. Diễn biến này cho thấy New Delhi đang sẵn sàng tiếp nhận dầu Nga, sau nhiều tuần hạn chế mua vì lo ngại ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

2 tàu này chở khoảng 1,4 triệu thùng dầu Urals đang trên hành trình đến Ấn Độ. Tàu Odune, loại Suezmax chứa 730.000 thùng, đã tới cảng Paradip ở bờ đông Ấn Độ vào ngày 4/3, dù chưa rõ liệu lô hàng đã được dỡ xuống hay chưa.

Trong khi đó, tàu Matari, loại Aframax mang hơn 700.000 thùng dầu, dự kiến cập cảng Vadinar ở miền tây Ấn Độ vào ngày 5/3. Cả 2 tàu trước đó đều báo hiệu điểm đến là khu vực Đông Á, nhưng đã đổi hướng ngay sau khi xung đột Trung Đông bùng nổ.

Dầu Urals từng là nguồn cung quan trọng đối với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, nhưng dòng chảy này đã giảm mạnh trong năm nay sau khi Washington gây sức ép buộc New Delhi hạn chế mua dầu Nga. Do đó, Moscow phải dựa nhiều hơn vào thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, xung đột ở Trung Đông và tình trạng eo biển Hormuz gần như tê liệt đã khiến Ấn Độ phải tính toán lại chiến lược của mình.

Với việc khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ đi qua tuyến hàng hải này, rủi ro thiếu hụt đang là mối lo ngại lớn, khiến các nhà máy lọc dầu quay trở lại với nguồn cung Nga vốn ổn định và rẻ hơn.

Những thay đổi tiếp theo có thể đang đến. Tàu Indri, loại Suezmax chứa khoảng 730.000 thùng dầu Urals và đang ở biển Ả Rập, trước đó phát tín hiệu sẽ đến Singapore nhưng đã chuyển hướng đột ngột về phía Ấn Độ trong tuần này. Điều đáng chú ý là Odune, Matari và Indri đều nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và Liên minh châu Âu (EU) từ năm ngoái, do nghi ngờ liên quan đến mạng lưới tàu thuộc “hạm đội bóng tối” chuyên vận chuyển dầu Nga ngoài hệ thống thương mại chính thống.

Việc truy tìm thông tin về chủ sở hữu và đơn vị quản lý của các tàu này cũng không dễ dàng. Công ty Global Ship Solutions LLC, có trụ sở tại Azerbaijan và được liệt kê là đơn vị quản lý tàu Odune, chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Chủ sở hữu của tàu, Sylvarn Fleetline Ltd. tại Hong Kong, cũng không có thông tin liên hệ công khai. Tình trạng tương tự xảy ra với tàu Matari, do Anchor Elite Shipmanagement (Azerbaijan) quản lý và tàu Indri, liên quan đến Stellar Ship Solutions LLC và sở hữu bởi Veyronda Seaborne Ltd.

Theo Oilprice﻿