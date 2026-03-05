Giá vàng tăng chóng mặt: Bỏ 1 triệu USD mua vàng năm 1900 nay có thể thành hơn 270 triệu USD

Theo dữ liệu từ National Mining Association, giá vàng đã tăng từ khoảng 1.250 USD/ounce năm 2016 lên khoảng 5.185 USD/ounce vào năm 2026. Nếu nhìn lại lịch sử dài hơn, mức tăng còn ấn tượng hơn nhiều.

Nếu đầu tư 1 triệu USD vào vàng từ năm 1900, hôm nay sẽ ra sao?

Năm 1900, giá vàng chỉ khoảng 19 USD/ounce. Với 1 triệu USD, nhà đầu tư khi đó có thể mua gần 53.000 ounce vàng. Nếu giữ nguyên số vàng này đến năm 2026, giá trị của nó hiện nay vào khoảng 273 triệu USD.

Bảng dưới đây cho thấy sức mua của 1 triệu USD đối với vàng qua các giai đoạn:

Năm Giá vàng/ounce Lượng vàng mua được với 1 triệu USD Giá trị theo giá vàng 2026 1900 19 USD 52.743 oz 273,4 triệu USD 1910 19 USD 52.854 oz 274 triệu USD 1920 20,68 USD 48.355 oz 250 triệu USD 1930 20,65 USD 48.426 oz 251 triệu USD 1940 33,85 USD 29.542 oz 153,2 triệu USD 1950 34,72 USD 28.801 oz 149,3 triệu USD 1960 35,27 USD 28.352 oz 147 triệu USD 1970 36,02 USD 27.762 oz 143,9 triệu USD 1980 615 USD 1.626 oz 8,4 triệu USD 1990 383,51 USD 2.607 oz 13,5 triệu USD 2000 279,11 USD 3.582 oz 18,6 triệu USD 2010 1.224,53 USD 816 oz 4,2 triệu USD 2020 1.769,61 USD 565 oz 2,9 triệu USD 2026 5.185 USD 192,8 oz 1 triệu USD

Có thể thấy, khi giá vàng tăng cao, số lượng vàng mua được với cùng một số tiền ngày càng giảm.

Vì sao giá vàng biến động?

Giá vàng không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu trang sức mà còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô.

Lạm phát

Vàng thường được xem là kênh phòng vệ trước lạm phát. Khi giá trị của đồng USD giảm, nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang vàng để bảo toàn sức mua.

Một ví dụ điển hình là giai đoạn cuối thập niên 1970. Theo Federal Reserve Bank of Minneapolis, lạm phát tại Mỹ khi đó lên mức hai chữ số. Giá vàng vì thế tăng mạnh: từ 36 USD/ounce năm 1970 lên 615 USD/ounce vào năm 1980.

Lo ngại về nợ công

Khi chính phủ Mỹ vay nợ nhiều, nhà đầu tư thường lo ngại về sự ổn định tài chính và chuyển sang các tài sản an toàn như vàng. Nợ công tăng, căng thẳng địa chính trị hoặc bất ổn kinh tế đều có thể khiến giá vàng đi lên.

Nhu cầu tiêu dùng

Vàng không chỉ là tài sản đầu tư mà còn là sản phẩm tiêu dùng phổ biến. Ngày nay, người mua có thể dễ dàng sở hữu vàng miếng hoặc vàng xu thông qua các nhà bán lẻ hoặc nền tảng trực tuyến.

Một số nhà bán lẻ lớn như Costco thậm chí đã bắt đầu bán vàng trực tiếp tại cửa hàng. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, nhiều video “đập hộp” vàng cũng góp phần làm tăng sức hút của kim loại quý này.

Những bước ngoặt lớn trong lịch sử giá vàng

Giá vàng tăng mạnh nhất trong các giai đoạn 1980, 2010 và những năm gần đây của thập niên 2020.

Thập niên 1980:

Trước năm 1970, giá vàng thường dưới 40 USD/ounce. Tuy nhiên, khi Richard Nixon chấm dứt việc chuyển đổi USD sang vàng vào năm 1971 – một bước ngoặt trong hệ thống tiền tệ toàn cầu – vàng bắt đầu được giao dịch tự do và giá nhanh chóng tăng vọt, đạt 615 USD/ounce vào năm 1980.

Thập niên 2010:

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 (Global Financial Crisis of 2008), nhiều ngân hàng trung ương hạ lãi suất và tung ra các gói kích thích kinh tế. Lo ngại về lạm phát và thị trường tài chính khiến dòng tiền chảy mạnh vào vàng, đẩy giá lên 1.224 USD/ounce vào năm 2010.

Thập niên 2020:

Đại dịch toàn cầu, xung đột địa chính trị và những bất ổn kinh tế khiến nhu cầu trú ẩn tăng cao. Đến năm 2026, giá vàng đã lên khoảng 5.185 USD/ounce, mức cao kỷ lục mới.

Vàng tăng mạnh, nhưng chưa phải kênh sinh lời cao nhất

Dù mức tăng của vàng rất ấn tượng, hiệu suất dài hạn của kim loại quý vẫn thấp hơn thị trường cổ phiếu.

Ví dụ, nếu đầu tư 1 triệu USD vào vàng năm 1980, giá trị hiện nay khoảng 8,4 triệu USD. Nhưng nếu đầu tư cùng số tiền vào chỉ số S&P 500, khoản đầu tư có thể lên tới 189 triệu USD.

Vì vậy, các chuyên gia tài chính thường khuyến nghị vàng chỉ nên là một phần trong danh mục đầu tư, giúp đa dạng hóa và giảm rủi ro, thay vì trở thành kênh đầu tư chính.