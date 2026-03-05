Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Iran tấn công tàu chở dầu Mỹ trên Vịnh Ba Tư, ra tuyên bố về Eo biển Hormuz

05-03-2026 - 19:57 PM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 5/3 tuyên bố đã tấn công một tàu chở dầu Mỹ ở phía bắc Vịnh Ba Tư.

Tuyên bố cho biết, tàu chở dầu Mỹ đang bốc cháy.

Ngoài ra, các thông tin chi tiết khác về vụ tấn công không được tiết lộ. Nhưng theo các nguồn tin, đây có thể là vụ tấn công ngoài khơi Kuwait được đưa tin hồi đầu ngày, trong đó một tàu chở dầu là mục tiêu.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, Eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới - sẽ chỉ đóng cửa đối với tàu thuyền từ Mỹ, Israel, châu Âu và các đồng minh phương Tây khác.

“Trước đây chúng tôi từng tuyên bố rằng, dựa trên luật pháp và các nghị quyết quốc tế, khi xảy ra chiến tranh, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ có quyền kiểm soát tuyến đường qua Eo biển Hormuz”, quân đội Iran tuyên bố. “Nếu các tàu của Mỹ, Israel, châu Âu và những nước ủng hộ họ bị phát hiện, chắc chắn chúng sẽ bị tấn công”.

Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch chung nhằm vào Iran hôm 28/2, khiến giá dầu tăng vọt và đe dọa làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

